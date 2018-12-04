Otomobil ve hafif ticari araÃ§ pazarÄ± 11 ayda yÃ¼zde 34 daraldÄ±

Otomobil ve hafif ticari araÃ§ toplam pazarÄ± yÄ±lÄ±n ilk 11 ayÄ±nda Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 33,75 daraldÄ±.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarÄ±, 2018’in 11 ayÄ±nda geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 33,75 daralarak 543 bin 231 olarak gerçekleÅŸti. Otomotiv Distribütörleri DerneÄŸinden (ODD) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satÄ±ÅŸlarÄ±, Ocak-KasÄ±m 2018’de geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine kÄ±yasla yüzde 33,75 azalarak 543 bin 231 düzeyinde gerçekleÅŸti. Toplam pazarda geçen yÄ±lÄ±n 11 ayÄ±nda 819 bin 954 satÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ARAÇ SATIÅžI 100 BÄ°N’DEN 58 BÄ°N’E DÜÅžTÜ

Bu yÄ±lÄ±n 11 ayÄ±nda 2017’nin aynÄ± dönemine göre otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 31,71 azalarak 425 bin 478, hafif ticari araç satÄ±ÅŸlarÄ± ise yüzde 40,19 gerileyerek 117 bin 753 olarak gerçekleÅŸti. Toplam pazarda kasÄ±m ayÄ±nda ise 58 bin 204 araç satÄ±ldÄ±. Bu rakam geçen yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda 100 bin 859 düzeyinde bulunurken, bu da otomobil ve hafif ticari araç pazarÄ±nÄ±n yüzde 42,29 küçüldüÄŸünü ortaya koydu.

KasÄ±mda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± yüzde 39,17 azalarak 46 bin 204’e, hafif ticari araç satÄ±ÅŸlarÄ± da yüzde 51,81 gerileyerek 12 bine düÅŸtü. KasÄ±m sonunda otomobil satÄ±ÅŸlarÄ± 1600cc altÄ±nda yüzde 31,7, 1600-2000cc aralÄ±ÄŸÄ±nda yüzde 38.2 ve 2000cc üstünde yüzde 30,6 azaldÄ±. Bu dönemde 131 elektrikli ve 3 bin 582 hibrit otomobil satÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirildi. Bu yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ± sonunda otomobil pazarÄ±nda ortalama emisyon deÄŸerlerine göre en yüksek paya, yüzde 39,65 ile 100-120 gr/km arasÄ±ndaki otomobiller 168 bin 715 adetle sahip oldu. AynÄ± dönemde dizel otomobil satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n payÄ± yüzde 57,89’a gerilerken, otomatik ÅŸanzÄ±manlÄ± otomobillerin payÄ± yüzde 65,38’ye yükseldi.

BÄ°R AYDA YÜZDE 15.7 ERÄ°ME

Türkiye Ä°statistik Kurumu’nun (TÜÄ°K) Motorlu Kara TaÅŸÄ±tlarÄ± verilerine göre, Ekim ayÄ±nda trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±lan taÅŸÄ±t sayÄ±sÄ± bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldÄ±. Bu azalÄ±ÅŸ otomobilde yüzde 11,6, minibüste yüzde 23,9, kamyonette yüzde 16,5, kamyonda yüzde 42,2, motosiklette yüzde 25,4 oldu. Özel amaçlÄ± taÅŸÄ±tlarda yüzde 13,8, traktörde de yüzde 3,2 artÄ±ÅŸ gerçekleÅŸti. Ekim ayÄ±nda trafiÄŸe kaydÄ± yapÄ±lan araçlar içinde içinde otomobil yüzde 48,7 ile ilk sÄ±rada yer aldÄ±. Bunu sÄ±rasÄ±yla yüzde 26 ile motosiklet, yüzde 11,2 ile kamyonet, yüzde 10,3 ile traktör takip etti. TaÅŸÄ±tlarÄ±n yüzde 3,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlÄ± taÅŸÄ±tlar oluÅŸturdu. Türkiye’de trafiÄŸe kayÄ±tlÄ± araç sayÄ±sÄ± Ekim ayÄ±nda 38 bin 119 adet artarak toplam 22 milyon 818 bin 544 adede ulaÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/AA)

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