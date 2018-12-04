YDS soru ve cevaplarÄ± internetten eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±

Ã–SYM tarafÄ±ndan, 2 AralÄ±k'ta yapÄ±lan YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n temel soru kitapÃ§Ä±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±.

Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (ÖSYM) 2 AralÄ±k'ta yapÄ±lan YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ±nÄ±n (2018-YDS/3) temel soru kitapçÄ±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ± eriÅŸime açÄ±ldÄ±.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-YDS/3 adaylarÄ±, 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile sorularÄ±n tamamÄ±na ulaÅŸabilecek.

SÄ±navda adaylara yöneltilen sorularÄ±n yüzde 10'una karÅŸÄ±lÄ±k gelen temel soru kitapçÄ±klarÄ± ve cevap anahtarlarÄ±na ise ÖSYM'nin internet sitesinden eriÅŸilebilecek.

Duyuruda, sorularÄ±n, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamÄ±nda eser niteliÄŸinde ve telif haklarÄ±nÄ±n ÖSYM'ye ait olduÄŸu belirtilerek, ÖSYM'nin yazÄ±lÄ± izni olmadan çoÄŸaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, daÄŸÄ±tÄ±lamayacaÄŸÄ± ve yayÄ±mlanamayacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. (AA)

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