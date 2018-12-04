KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: YularÄ± yabancÄ±ya kaptÄ±rmÄ±ÅŸ, 'para getir' diye yalvarÄ±yor

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±nda öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

"Ezilenlerin haklarÄ±nÄ± savunan herkese CHP grubundan sevgilerimizi gönderiyorum. Bütün engelli kardeÅŸlerime soruyorum 16 yÄ±lda sizin hangi sorununuzu çözdüler? Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir, Adana neden engelliler için yaÅŸamanaz hale geldi? HaklarÄ±nÄ± kaybeden vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n haklarÄ±na sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z, baÅŸta engelliler olmak üzere. 11.313 engelli kadrosu devlette boÅŸ duruyor. Yasaya göre en az yüzde 4 engelli çalÄ±ÅŸtÄ±rmak zorunda. Engellilere kapalÄ± olan kapÄ±larÄ± yerel seçimlerdeki oyun ile açacaksÄ±n kardeÅŸim.

Ä°Åž CÄ°NAYETLERÄ°

4 AralÄ±k Madencilik Günü. Maden kazalarÄ±nda Türkiye Avrupa birincisi. Neden? Elin oÄŸlu her türlü önlemi alÄ±r öyle yollar iÅŸçisini. Daha geçen gün Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 metre yüksekliÄŸinden bir blok iÅŸçilerimizin üzerine düÅŸtü. HayatlarÄ±nÄ± kaybeden 3 kardeÅŸimize Allah'tan rahmet diliyorum. Emekçilerimizin her zaman yanÄ±nda olduk. Siz hak istediniz diye polis geldi, TOMA'lar geldi, biber gazlarÄ± geldi. Niye hak arÄ±yorsunuz diye geldiler. YarÄ±n onlarÄ±n davalarÄ± görülecek, CHP'li vekiller de hazÄ±r bulunacak. 52 iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 52 kiÅŸinin ölümünü gizlediler. SayÄ±n Ali Åžeker'in verdiÄŸi soru önergesine gelen yanÄ±tta söylediler. OnlarÄ±n hakkÄ±nÄ± CHP dÄ±ÅŸÄ±nda kimse savunmadÄ±. Hak aramak diktatöre boyun eÄŸmemektir.

ERGENEKON DAVALARI

HatÄ±rlarsÄ±nÄ±z bir Ergenekon furyasÄ± vardÄ±. Herkes Ergenekoncu, herkes darbeciydi. 2007 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ± 11 yÄ±lda fÄ±rtÄ±na estirdiler. Kim konuÅŸtuysa Ergenekoncu ilan ettiler. 60 bin kiÅŸinin telefonu dinlendi, 1260 kiÅŸi ifade verdi. 7 sanÄ±k ifade vermeden hayatÄ±nÄ± kaybetti. Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ä°lker BaÅŸbuÄŸ terörist diye tutuklanÄ±p hapse atÄ±ldÄ±. SavcÄ± kalkÄ±p Ergenekon diye bir örgütün varlÄ±ÄŸÄ± ispat edilememiÅŸtir dedi. Uzun yÄ±llar kamuoyunu meÅŸgul edilen bu davada sahte deliller kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ve insanlara iftara edilmiÅŸtir. Åžimdi biz yanlÄ±ÅŸ yaptÄ±k diyorlar. Ölenlerin hesabÄ±nÄ± kim soracak, maÄŸdur edilennlerin hesabÄ±nÄ± kim soracak.

Ne dedi beyefendi bizi kandÄ±rdÄ±lar dedi, oysa bir dönem önce 'ne istediyseniz vereceÄŸiz' dediler. Ne istedilerse verdiler. TutuklayÄ±n dediler tutukladÄ±lar. SavcÄ±ya tuttu kendi makam arabasÄ±nÄ± verdi. ÇÄ±ktÄ± sÄ±kÄ±lmadan ben bu davalarÄ±n savcÄ±sÄ±yÄ±m dedi. Åžimdi o savcÄ±, sahte deliller üreten o savcÄ± Saray'da oturuyor. Bizim o dönemki genel baÅŸkanÄ±mÄ±z Deniz Baykal "Sen savcÄ±sÄ±ysan ben de avukatÄ±yÄ±m" dedi. Åžimdi yargÄ± aÅŸamasÄ±nÄ± bekleyeceÄŸiz. SavcÄ±nÄ±n mütaalasÄ±nÄ± gördük, yargÄ± aÅŸamasÄ±nÄ± göreceÄŸiz.

EKONOMÄ°K KRÄ°Z

Ekonomiden hepimiz ÅŸikayetçiyiz. Saray hariç. OnlarÄ±n bir eli yaÄŸda bir eli balda. Milleti eti gramla alan bir noktaya getirdiler. Enflasyon düÅŸtü diye bugün havuz medyasÄ± manÅŸet atmÄ±ÅŸ. BakÄ±n toplumu nasÄ±l kandÄ±rmak istiyorlar. DüÅŸen ne? Yüzde 39'u dizel otomobil fiyatlarÄ± düÅŸtü. Yüzde 21'i benzinli otomobil fiyatlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸ nedeniyle enflasyon da düÅŸüyor. Millet her sabah kahvaltÄ±da otomobil mi yiyor? Bizim derdimiz otomobil alanlar deÄŸil. OnlarÄ±n durumu iyi. Bizim derdimiz emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlar. 1 milyon 800 bin kiÅŸi asgari ücretle aylÄ±k alÄ±yor. Bir de kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlar var."

MÄ°LLÄ°YETÇÄ°LÄ°K POLEMÄ°ÄžÄ°

Muhalefet partileri birbirlerini eleÅŸtirirse iktidarÄ±n ekmeÄŸine yaÄŸ sürer. BakalÄ±m SayÄ±n Bahçeli daha önce ne demiÅŸ: 'TürklüÄŸü reddeden milliyetçiliÄŸi ayaklar altÄ±na alan bir inkarcÄ±dan Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± olamaz.' SayÄ±n Bahçeli ÅŸu anda kimin gölgesindesin. Ben ona bir ÅŸey söymeliyorum. Kendi sözlerini hatÄ±rlatÄ±yorum. Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan CumhurbaÅŸkanÄ± olmaz, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± olabilir ancak Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan olamaz diyor. Ben sana daha ne söyleyeyim. Ancak sana kendi sözlerini hatÄ±rlatÄ±yorum.

Birilerinin önünde diz çöküp yalvarmayÄ±z, o nedenle ülkücü kardeÅŸlerime tek bir sözüm yok. OnlarÄ±n baÅŸÄ±mÄ±n üzerinde yeri var. Ama partisine sahip çÄ±kmyanlarÄ± kendi sözüyle vurmak zorundayÄ±m. Ülkücü kardeÅŸlerimin vatan bayrak sevgisi bizde de aynen vardÄ±r. Biz vatan sevgisine sahibiz."

'VATANDAÅž BANKALARA ÇALIÅžIYOR'

VatandaÅŸ borç bataÄŸÄ±nda borç. 520 Milyar Lira vatandaÅŸÄ±n baklara borcu var. 55.5 milyar lira vatandaÅŸ bankalara faiz olarak ödüyor. VatandaÅŸÄ±m bankalara çalÄ±ÅŸÄ±yor. AlÄ±n teri faize ve bankalara, içerdeki ve dÄ±ÅŸardaki tefecilere gidiyor.

Çiftçi de borç bataÄŸÄ±nda. Konya'dan küçük bir devlet var Hollanda. Hollanda'nÄ±n tarÄ±m ihracatÄ± Türkiye'den 6 kat fazla. DeÄŸerli arkadaÅŸlarÄ±m bakÄ±n Kayseri AKP'nin kalesi olan ÅŸehirlerden birisi. Hayvan ithal ediliyor, çiftçi ardÄ±ndan hayvan ithali baÅŸlayÄ±nca 'Ben battÄ±m' diyor. Niye Türkiye'de çiftçi üretmiyor. Niye küstürdüler. Åžeker pancarÄ± üreticileri CHP vekilleri özelleÅŸtirmelere karÅŸÄ± direnirken orada olmalÄ±ydÄ±. CanÄ± yandÄ±, 'AKP'ye oy vermeyeceÄŸim' diyor. Ä°lla canÄ±nÄ±zÄ±n yanmasÄ± mÄ± gerekiyordu. Avrupa'da çiftçinin kiÅŸi baÅŸÄ±na geliri 25-30 bin dolar. BunlarÄ±n yönetim anlayÄ±ÅŸÄ± cebimi nasÄ±l doldururum, köÅŸeyi nasÄ±l dönerim anlayÄ±ÅŸÄ±.

Bir de bunlarÄ±n havuz medyasÄ± var. Geçen bir iÅŸ insanÄ± ile görüÅŸüyorum. NasÄ±l dedim durum, felaket dedi. E dedim biraraya geliyor musunuz, birÅŸey yapÄ±yor musunuz? HayÄ±r diyor, "Moralim bozulunca A Haber'i açÄ±p rahatlÄ±yorum" diyor." Morali bozuk olan vatandaÅŸ A Haber'i izleyip ülkenin güllük gülistanlÄ±k olduÄŸunu zannediyor. BBC'ye bir çiftçimiz konuÅŸuyor. Diyor ki bir televizyon kanalÄ± geldi, söyleÅŸi yaptÄ±k. Bir de 'KapatÄ±n depoyu öyle çekelim' dedi. Ä°zin verdik. Bir de akÅŸam baktÄ±k ki bizim depoyu gösterip, "SoÄŸanlarÄ± depolayÄ±p kaçtÄ±lar" diye haber yapmÄ±ÅŸlar.

'YULARI YABANCIYA KAPTIRDI'

Et ithal ettiler, depolar doldu. Åžimdi de çÄ±ktÄ±lar et ihraç edeceÄŸiz diyor. Böyle plansÄ±zlÄ±k olur mu? Böyle devlet yönetilir mi? Birisi geliyor et yok diyor, ithal ediyorlar. Bu düzenden vatandaÅŸ memnun deÄŸil. Kimler memnun? Saray. OnlarÄ±n mutfaÄŸÄ± dolu. SarayÄ±n çevresi de çok memnun. Sana dolar üzerinden ihale vereceÄŸim diyor. Bir de tefeciler var onlar da mutlu.

Bir de tefeciler var onlar da mutlu. Tefecilik soygun düzeni demek. Ekonomi neden kötüye gitti. YularÄ± yabancÄ±ya kaptÄ±rmÄ±ÅŸsÄ±n. YalvarÄ±yorsun 'para getir' diye. Bunlar ülkeyi periÅŸan ettiler. Durumu iyi olmalan firmalar konkordato ilan ediyor. Bununla ilgili bir torba kanun teklifi getirdiler. Diyor ki "Devlete ait üniversitelerin iÅŸletmelerine devletin borcu var. Biz bu borcu ödeyemiyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± bir oran belirleyecek kabul edene ödeyeceÄŸiz. Yani devletin 100 bin lira borcu var, CumhurbaÅŸkanÄ± 50 bin ödeyeceÄŸim diyecek kabul eden alacak. Bu hükümetin konkordato ilan etmesidir.

'YANDAÅžLAR HALA DOLAR ÜZERÄ°NDEN PARA ALIYOR'

Ekonomik krizi hepimiz yaÅŸÄ±yoruz, daha yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Biz 13 madde halinde krizin nasÄ±l çözüleceÄŸini açÄ±kladÄ±k. O maddelerden biri de devletin tasarruf etmesiydi. VatandaÅŸtan aldÄ±ÄŸÄ±n vergiyi doÄŸru dürüst harcayacaksÄ±n dedik. Hastanelerde stajyer öÄŸrenciler vardÄ±r, öÄŸrenciler yemeklerini hastaneden yer. 2011'de bir genelge çÄ±kardÄ±lar yemek yesinler dediler. Geldik 2018'e dediler ki bir dakika memlekette kriz var tasarruf yapmamÄ±z lazÄ±m. Suriyelilere ilaç da bedava, hastane de bedava bizim çocuklarÄ±mÄ±z ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ mÄ±? Tasarruf yapa yapa bu öÄŸrencilerin yemek parasÄ±nÄ± mÄ± buldunuz. Tam bir rezalet. Lüks araçlardan vazgeçin, yazlÄ±k saraydan, kÄ±ÅŸlÄ±k saraydan vazgeçin. Hala yandaÅŸ dolar üzerinden para alÄ±yor."

TaÅŸeron iÅŸçileri asla unutmadÄ±k. EYT'yi unutmadÄ±k. Asgari ücret altÄ±nda maaÅŸ alanlarÄ± unutmadÄ±k. Ben bunlarÄ± söylediÄŸimde konuÅŸturmamak için dava açÄ±yorlar. Benim parayla pulla iÅŸim yok. Haraç toplamam oÄŸluma telefon açÄ±p, 'ParalarÄ± sÄ±fÄ±rladÄ±n mÄ±' demem. Bu dünyada da ahirette de hesap vermesini bilirim. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 14:32

www.evrensel.net