Buldan: AB AÄ°HM kararÄ±nÄ± tanÄ±mayan TÃ¼rkiye'yle iliÅŸkisini askÄ±ya alsÄ±n

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. KonuÅŸmasÄ±na grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lanlarÄ± selamlayarak baÅŸlayan Buldan, 3 AralÄ±k 1994’te bombalanan Özgür Ülke gazetesinin yÄ±l dönümüne deÄŸindi. Buldan, “Özgür Ülke bombalanmanÄ±n ertesi gününde ‘Bu ateÅŸ sizi de yakar’ manÅŸetiyle çÄ±ktÄ±. Özgür Ülke’yi bombalayan zihniyetin bugünkü temsilcileri de özgür basÄ±nÄ± kayyÄ±mla, tutuklamayla susturacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±yor ama bunu baÅŸaramayacaklar” dedi.

3 AralÄ±k’Ä±n aynÄ± zamanda Dünya Engelliler Günü olduÄŸunu da hatÄ±rlatan Buldan, “Ne yazÄ±k ki her alanda olduÄŸu gibi Türkiye bu konuda da geri kalmÄ±ÅŸ bir ülkedir. Engelli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z asla yalnÄ±z deÄŸildir, her zaman onlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±z, tüm sorunlarÄ±nÄ±n takipçisiyiz. Tüm engelleri birlikte kaldÄ±racaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n sözünü veriyoruz” dedi.

Grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan TOKÄ° iÅŸçilerinin 2 yÄ±ldÄ±r maaÅŸ alamadÄ±klarÄ±nÄ± ve haklarÄ±nÄ± istedikleri için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Buldan, “AKP’nin adalet anlayÄ±ÅŸÄ± iÅŸte budur. 3. HavalimanÄ± iÅŸçileri de insanca yaÅŸam istedikleri için tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Birçok iÅŸçi iÅŸinden atÄ±ldÄ±. Bunu nefretle kÄ±nÄ±yoruz. Hemen her gün iÅŸ cinayetlerinde iÅŸçiler yaÅŸamlarÄ±nÄ± kaybediyor. AKP iktidarÄ±nda bu ülke aynÄ± zamanda iÅŸçi mezarlÄ±ÄŸÄ±na döndü. Elbette bunun hesabÄ±nÄ± da soracaÄŸÄ±z” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ülkenin her alanda çok ciddi sorunlar ve krizlerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu dile getiren Buldan, “AKP-MHP saray ittifakÄ±nÄ±n ülkemizi getirdiÄŸi nokta bir çöküÅŸtür. BaskÄ± ve ÅŸiddet bu iktidarÄ±n yönetme biçimi olmuÅŸtur. Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit bu yaÅŸananlardan baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸil. Ä°mralÄ±’nÄ±n kapÄ±sÄ±na vurulan kilit bir arada yaÅŸama iradesine vurulan kilittir. Ä°mralÄ±’da daracÄ±k bir hücreye kapatÄ±lan sadece SayÄ±n Öcalan deÄŸil tüm ülkedir. Bu aynÄ± zamanda halklarÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmeye yönelik bir tuzaktÄ±r” dedi.

AÇLIK GREVÄ°

Pervin Buldan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nda öne çÄ±kan bölümler ÅŸunlar:

"Ä°mralÄ±'da daracÄ±k bir hücreye kapatÄ±lan sadece Öcalan deÄŸildir. Ülkenin kendisidir. AKP ÅŸimdi tecridi sürdürerek kendi koplosunu devreye koydu. 3 yÄ±ldÄ±r Kürtler üzerinde oynanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan büyük bir oyun var. Bu oyun Kürtlerin tüm kazanÄ±mlarÄ±nÄ± boÄŸmayÄ± amaçlÄ±yor. Öcalan, Türkiye halklarÄ±nÄ±n bir arada yaÅŸamasÄ±nÄ±n teminatÄ±dÄ±r.

Leyla Güven önemli bir direniÅŸ baÅŸlattÄ±. Bu 'Gandi'vari bir direniÅŸtir. EÄŸer hep birlikte direnebilirsek bu komployu boÅŸa çÄ±karabileceÄŸimize inanÄ±yorum. Tüm kamuoyunu Leyla Güven'in direniÅŸini sahiplenmeye aynÄ± talepleri desteklemeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum. Ayaklar altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z hukuk bir gün size lazÄ±m olacak. Kürtler size asla teslim olmayacak. Kürt halkÄ±nÄ±n ilerleyiÅŸini hiç bir yerde durduramayacaksÄ±nÄ±z. Tahiri zalimler deÄŸil; direnenler kazanÄ±r. Tarihin akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiremeyeceksiniz. Leyla Güven'le dayanÄ±ÅŸmak adÄ±na 10 milletvekilimizde 2 günlük açlÄ±k grevine baÅŸlayacaÄŸÄ±z.

AÄ°HM'NÄ°N DEMÄ°RTAÅž KARARI

Bu kararÄ±n bir an önce yerine getirilmesi; DemirtaÅŸ'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ve bu karar emsal kabul edilerek diÄŸer tüm arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n da derhal özgürlüklerine kavuÅŸmasÄ± gerekir. Türkiye AÄ°HS'nin bir tarafÄ±dÄ±r ve verilen karar baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r. Mahkeme ise Saray'dan aldÄ±ÄŸÄ± talimatla AÄ°HM kararÄ±nÄ± uygulamÄ±yor.

ErdoÄŸan, 'Bu kararÄ± tanÄ±mayÄ±z' diyor. Siz cumhurbaÅŸkanÄ± mÄ±sÄ±nÄ±z; mahkeme baÅŸkanÄ± mÄ±? AÄ°HM'yi tanÄ±mayan ErdoÄŸan KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti için uluslararasÄ± alana baÅŸvuracaÄŸÄ±z diyor. Tabii ki baÅŸvurabilirsin ama böyle iki yüzlülük olmaz. DemirtaÅŸ derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r.

DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ milyonlardÄ±r. MilyonlarÄ± Edirne'ye hapsedecek gücünüz yok. AkÅŸamlarÄ± rüyasÄ±nda DemirtaÅŸ'Ä± görüyor, gündüzleri sürekli DemirtaÅŸ'Ä± düÅŸünüyor. Korkmaya devam etsin. Bir kez daha çaÄŸrÄ±da bulunuyoruz; AÄ°HM kararlarÄ±na uyun, DemirtaÅŸ'Ä± derhal serbest bÄ±rakÄ±n.

Buradan ayrÄ±ca Avrupa'yÄ± da kendi kararlarÄ±na uymaya çaÄŸÄ±rÄ±yorum. Türkiye AÄ°HM kararÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± müddetçe tüm iliÅŸkilerini askÄ±ya almalÄ±dÄ±r.

'Ä°ÅŸkenceye sÄ±fÄ±r tolerans' diyen AKP, iÅŸkenceye tolerans gösteriyor. Cezaevlerindeki tüm hasta tutuklular serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Aksi takdirde cezaevlerinde yaÅŸanacak ölümlerden AKP sorumlu olacaktÄ±r.

YEREL SEÇÄ°MLER

Biz emekten, demokrasiden, insan haklarÄ±ndan yana olan, faÅŸizme ve tekçiliÄŸe karÅŸÄ± olanlarla yürüyeceÄŸiz. 31 Mart'ta iki ayrÄ± yoldan yürüyenler hesaplaÅŸacak. Bu seçim Türkiye'nin irade beyanÄ±dÄ±r. AKP Amed'de ne yaptÄ±; GaspçÄ± kayyÄ±mÄ±nÄ± aday gösterdi. Biz 'bunlar baÅŸka aday çÄ±karamaz' demiÅŸtik, dediÄŸimiz oldu. Ya AKP tabelasÄ±nÄ± aday göstereceklerdi ya da kayyÄ±mÄ±. DiyarbakÄ±r halkÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kma cesareti olan bir aday bulamadÄ±klarÄ± için kayyÄ±ma kaldÄ±lar. Onurlu hiç bir Kürt bÄ±rakÄ±n oyunu, çöpünü bile vermeyecek size. O kayyÄ±m ÅŸimdiden uçak biletini alsÄ±n Ankara'ya.

Madem aday bulamadÄ±n Soylu’nu neden göndermedin, damadÄ±nÄ± neden göstermedin? En azÄ±ndan Bahçeli'yi gösterseydin en azÄ±ndan Osmaniye'den ilerisini de görmüÅŸ olurdu. Gösterdikleri adayla halka hakaret edenlere, halk gerekli cevabÄ± sandÄ±kta verecek. O gaspçÄ± kayyÄ±mlarÄ±n rozetlerini sökerek halkÄ±mÄ±z size geri gönderecek. HalkÄ±mÄ±zÄ± yok sayanlarÄ± halkÄ±mÄ±z da yok sayacak.

AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n tek hedefi faÅŸizmin ömrünü uzatmaktÄ±r. Bu yerel seçimler onlar açÄ±sÄ±ndan yerel seçim deÄŸil; varlÄ±k yokluk meselesidir. Bizim için kentlerimizi yönetmektir. Kent yönetimlerine toplumun tüm kesimlerini nasÄ±l dahil edeceÄŸimizi tartÄ±ÅŸÄ±yoruz. AKP'ye kaybettirdiÄŸimiz oranda halklarÄ±mÄ±z kazanacak. DoÄŸuda kayyÄ±mlar kaybedecek; batÄ±da demokrasi kazanacaktÄ±r. O kadar çok oy almalÄ±yÄ±z ki kayyÄ±m zihniyetinin önünde bariyer olmalÄ±yÄ±z. Bizler bugünlere bir oy bir oy büyüyerek geldik. AKP ve MHP'nin korkusu da bizim birer birer büyüyen birliÄŸimizdir. 31 Mart halklarÄ±mÄ±zÄ±n demokrasi zaferine dönüÅŸecektir" (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 13:25

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