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ABâ€™ye vize baÅŸvurularÄ±nda alÄ±nan Ã¼cret 80 avroya Ã§Ä±kÄ±yor
ABâ€™ye vize baÅŸvurularÄ±nda alÄ±nan 60 avroluk Ã¼cretin 80 avroya yÃ¼kselmesini Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ± AP Sivil Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Komitesi'nde onaylandÄ±.
Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkelerinin uyguladÄ±ÄŸÄ± vize ücretlerinin 60 avrodan 80 avroya çÄ±kartÄ±lmasÄ±nÄ± içeren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± onayladÄ±.
Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, AB vize kurallarÄ±nÄ±n güncellenmesini görüÅŸtü.
ToplantÄ± sonunda yapÄ±lan oylamada, komite üyeleri 15'e karÅŸÄ± 27 oyla vize kurallarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmeye yönelik yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.
TasarÄ±ya göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaÅŸlarÄ±na uygulanmakta olduÄŸu seyahat vizesi ücretlerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lacak.
AB ülkelerine vize baÅŸvurularÄ±nda alÄ±nmakta olan 60 avroluk ücret 80 avroya çÄ±kartÄ±lacak.
Söz konusu ücret, AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n aile üyeleri, öÄŸrenciler, araÅŸtÄ±rmacÄ±lar ve 12 yaÅŸÄ±n altÄ±ndaki çocuklardan alÄ±nmayacak.
SanatçÄ±lar, profesyonel sporcular ve sÄ±k seyahat edenler için çoklu giriÅŸ vizeleri imkanÄ± saÄŸlanacak.
Seyahatten 9 ay öncesine kadar vize baÅŸvurusu yapÄ±labilecek.
Vize baÅŸvurusu sÄ±rasÄ±nda seyahat dönemine iliÅŸkin saÄŸlÄ±k sigortasÄ± talep edilmeyecek.
Düzenlemenin yasalaÅŸmasÄ± için Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda oylanmasÄ± ve AB Konseyi'nin onayÄ± gerekiyor.
Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluÅŸuyor. 60'tan fazla ülke vatandaÅŸÄ± Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilirken 100'ün üzerinde ülke vatandaÅŸlarÄ±ndan ise vize talep ediliyor. (Brüksel/AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 11:59