Rekabet Kurumu: SoÄŸan fiyatlarÄ± ile ilgili gÃ¼ncel bir karar bulunmuyor

Rekabet Kurumu, soÄŸan fiyatlarÄ± ile ilgili alÄ±nmÄ±ÅŸ gÃ¼ncel bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Rekabet Kurumu, artan soÄŸan fiyatlarÄ±nÄ±, kurumun 8 AÄŸustos 2018 tarihli ve 18-27/440-210 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla iliÅŸkilendirilmesiyle ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kurumun soÄŸan fiyatlarÄ± ile ilgili alÄ±nmÄ±ÅŸ güncel bir karar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Rekabet kurumunun açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“Son günlerde basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nda yayÄ±nlanan haber ve yorumlarda; yakÄ±n zamandaki soÄŸan fiyatÄ±ndaki artÄ±ÅŸlarÄ±n, patates ve soÄŸan ticaretiyle iÅŸtigal eden teÅŸebbüslerin rekabet karÅŸÄ±tÄ± eylem ve davranÄ±ÅŸlar içerisinde bulunduklarÄ± iddiasÄ± ile ilgili alÄ±nan Rekabet Kurulu’nun 8 AÄŸustos 2018 tarihli ve 18-27/440-210 sayÄ±lÄ± KararÄ± ile iliÅŸkilendirildiÄŸi görülmektedir.

Söz konusu kararda yer verilen inceleme, tespit ve deÄŸerlendirmeler; ilgili kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tarihten önceki döneme yönelik olup, bahse konu haber ve yorumlarda iddia edildiÄŸi gibi soÄŸan fiyatlarÄ±na iliÅŸkin mevcut durumda yaÅŸanan geliÅŸmelerin incelendiÄŸi ya da deÄŸerlendirildiÄŸi ve bu geliÅŸmeler üzerine alÄ±nan güncel bir Rekabet Kurulu kararÄ± bulunmamaktadÄ±r.

AyrÄ±ca yapÄ±lan inceleme ve araÅŸtÄ±rmalar üzerine alÄ±nan Kurul kararlarÄ±nÄ±n vaka özelinde ve 4054 sayÄ±lÄ± Rekabetin KorunmasÄ± HakkÄ±nda Kanun ile sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu, dolayÄ±sÄ±yla bu kapsamda ele alÄ±nan konularÄ±n diÄŸer mevzuat bakÄ±mÄ±ndan da hukuka uygun olduÄŸu anlamÄ±na gelmeyeceÄŸi vurgulanmalÄ±dÄ±r.

Ancak, son günlerdeki soÄŸan fiyatlarÄ±yla ilgili geliÅŸmeler Kurumumuz tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip edilmektedir.” (DHA)

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