Japonya, maliyetlerin artmasÄ± nedeniyle nÃ¼kleer santralden vazgeÃ§iyor

Japonyaâ€™nÄ±n maliyetlerin artmasÄ± ve TÃ¼rk LirasÄ±â€™ndaki deÄŸer kaybÄ± nedeniyle Sinop nÃ¼kleer enerji santrali projesinden vazgeÃ§eceÄŸi iddia edildi.

Japonya’nÄ±n Türkiye’nin en kuzey ucu olan Ä°nceburun YarÄ±madasÄ±’na yapÄ±lmasÄ± planlanan Sinop nükleer enerji santralinden vazgeçmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Reuters haber ajansÄ±nÄ±n Japonya merkezli Nikkei gazetesine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere göre, Japonya’nÄ±n liderliÄŸinde kamu ve özel kurumlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu bir konsorsiyum tarafÄ±ndan üstlenilen projenin maliyeti ilk tahminlerin iki katÄ±na çÄ±ktÄ±.

Bu durum, projenin birincil müteahhidi olan Mitsubishi Heavy Industries ve diÄŸer ortaklarÄ±nÄ±n projeyi sürdürmesini güçleÅŸtiriyor.

Nikkei gazetesi, maliyet artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n temel nedenlerinin 2011 yÄ±lÄ±nda FukuÅŸima’daki nükleer kazanÄ±n ardÄ±ndan daha yüksek standartlarda güvenlik önlemleri mecburiyeti ve Türk LirasÄ±’nda yaÅŸanan deÄŸer kaybÄ± olduÄŸunu yazdÄ±.

Japonya-Fransa konsorsiyumu Türkiye’nin ikinci nükleer santralini Sinop’a yapmak için anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 14:44

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