Görsel: Pixabay
Google Play'de 2018â€™in en Ã§ok tercih edilen uygulama ve oyunlarÄ±
Google Play, 2018'de TÃ¼rkiye'de en Ã§ok tercih edilen Android uygulama ve oyunlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Google Play, "oyun" ve "genel" kategorilerinde 2018’in Türkiye’de en çok tercih edilen Android uygulamalarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
Genel kategoride ilk üçe dil öÄŸrenmeye yönelik "Drops: Learn 31 new languages", canlÄ± fotoÄŸraf ve animasyon düzenlemeye yönelik "Vimage" ve boyama uygulamasÄ± "No.Draw - Colors by Number 2018" girerken "oyun" kategorisinde "PUBG Mobile", "Lineage 2" ve "Asphalt 9" ilk sÄ±ralarda yer aldÄ±.
2018’Ä°N EN ÇOK TERCÄ°H EDÄ°LEN UYGULAMALARI
Android cephesinde bu yÄ±lÄ±n en çok tercih edilen uygulamalarÄ± ÅŸöyle:
- Language Drops - (GeliÅŸtirici: Drops: Learn 31 new languages)
- VIMAGE - cinemagraph creator & live photo animator - (GeliÅŸtirici: Vimage)
- No.Draw - Colors by Number 2018 - (GeliÅŸtirici: Creative APPS)
- Drum Pads - Beat Maker Go - (GeliÅŸtirici: Gismart)
- Tik Tok - including musical.ly - (GeliÅŸtirici: musical.ly)
- IGTV - (GeliÅŸtirici: Instagram)
- Mimo: Learn to Code - (GeliÅŸtirici: MimoHello GmbH)
- Drops: Learn 31 new languages - (GeliÅŸtirici: Language Drops)
- Home Workout - No Equipment - (GeliÅŸtirici: Leap Fitness Group)
- Sleepo: Relaxing sounds, Sleep - (GeliÅŸtirici: Relaxio)
- Ultima Guitar - (GeliÅŸtirici: Ultimat Guitar)
- Tasty - (GeliÅŸtirici: Buzzfeed)
- Canva: Poster, banner, card maker & graphic design - (GeliÅŸtirici: Canva)
- Daylio - (GeliÅŸtirici: Daylio)
- Pedometer -Step Counter Free & Calorie Burner - (GeliÅŸtirici: Asana Inc)
- Facetune - (GeliÅŸtirici: Craftlog)
- CamToPlan - (GeliÅŸtirici: Tasmanic Editions)
- Unfold - Create Stories - (GeliÅŸtirici: Unfold Creative LLC)
- Just a Line - Draw Anywhere, with AR - (GeliÅŸtirici: Google Creative Lab)
- Filmr - (GeliÅŸtirici: Filmr: Free Music Video Editor App)
2018’Ä°N EN ÇOK TERCÄ°H EDÄ°LEN OYUNLARI
Android cephesinde bu yÄ±lÄ±n en çok tercih edilen oyunlarÄ± ise ÅŸöyle:
- PUBG MOBILE - (GeliÅŸtirici: Tencent Games)
- Lineage 2 - (GeliÅŸtirici: Netmarble)
- Asphalt 9 - (GeliÅŸtirici: Gameloft)
- Warhammer Age of Sigmar: Realm War - (GeliÅŸtirici: Pixel Toys)
- Head Ball 2 - (GeliÅŸtirici: Masomo Gaming)
- Gorogoa - (GeliÅŸtirici: Annapurna Interactive)
- Battlelands Royale - (GeliÅŸtirici: Futureplay)
- Jurassic World Alive - (GeliÅŸtirici: Ludia Inc.)
- Hero Hunters - (GeliÅŸtirici: Hothead Games)
- Umiro - (GeliÅŸtirici: DevolverDigital)
- Alto's Odyssey - (GeliÅŸtirici: Noodlecake Studios Inc)
- Reigns: GoT - (GeliÅŸtirici: DevolverDigital)
- Cube Escape Paradox - (GeliÅŸtirici: Rusty Lake)
- Hexologic - (GeliÅŸtirici: MythicOwl)
- Evoland 2 - (GeliÅŸtirici: Playdigious)
- The Sims Mobile - (GeliÅŸtirici: ELECTRONIC ARTS)
- Orbia: Tap and Relax - (GeliÅŸtirici: JOX Development LLC)
- Candy Crush Friends Saga - (GeliÅŸtirici: King)
- Faraway 3 - (GeliÅŸtirici: Snapbreak)
- Dream Walker - (GeliÅŸtirici: Playlab)
(HABER MERKEZÄ°)
2017â€™de bilim ve teknoloji alanÄ±nda yaÅŸanan geliÅŸmeler
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in tÃ¼m detaylarÄ±
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 11:36
Cep telefonu, tablet ve PC kullanÄ±rken yapÄ±lan 6 bÃ¼yÃ¼k hata