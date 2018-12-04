Google Play'de 2018â€™in en Ã§ok tercih edilen uygulama ve oyunlarÄ±

Görsel: Pixabay

Google Play'de 2018â€™in en Ã§ok tercih edilen uygulama ve oyunlarÄ±

    • 04 AralÄ±k 2018 10:39

    Google Play, 2018'de TÃ¼rkiye'de en Ã§ok tercih edilen Android uygulama ve oyunlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

    Google Play, "oyun" ve "genel" kategorilerinde 2018’in Türkiye’de en çok tercih edilen Android uygulamalarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

    Genel kategoride ilk üçe dil öÄŸrenmeye yönelik "Drops: Learn 31 new languages", canlÄ± fotoÄŸraf ve animasyon düzenlemeye yönelik "Vimage" ve boyama uygulamasÄ± "No.Draw - Colors by Number 2018" girerken "oyun" kategorisinde "PUBG Mobile", "Lineage 2" ve "Asphalt 9" ilk sÄ±ralarda yer aldÄ±.

    2018’Ä°N EN ÇOK TERCÄ°H EDÄ°LEN UYGULAMALARI

    Android cephesinde bu yÄ±lÄ±n en çok tercih edilen uygulamalarÄ± ÅŸöyle:

    1. Language Drops - (GeliÅŸtirici: Drops: Learn 31 new languages)
    2. VIMAGE - cinemagraph creator & live photo animator - (GeliÅŸtirici: Vimage)
    3. No.Draw - Colors by Number 2018 - (GeliÅŸtirici: Creative APPS)
    4. Drum Pads - Beat Maker Go - (GeliÅŸtirici: Gismart)
    5. Tik Tok - including musical.ly - (GeliÅŸtirici: musical.ly)
    6. IGTV - (GeliÅŸtirici: Instagram)
    7. Mimo: Learn to Code - (GeliÅŸtirici: MimoHello GmbH)
    8. Drops: Learn 31 new languages - (GeliÅŸtirici: Language Drops)
    9. Home Workout - No Equipment - (GeliÅŸtirici: Leap Fitness Group)
    10. Sleepo: Relaxing sounds, Sleep - (GeliÅŸtirici: Relaxio)
    11. Ultima Guitar - (GeliÅŸtirici: Ultimat Guitar)
    12. Tasty - (GeliÅŸtirici: Buzzfeed)
    13. Canva: Poster, banner, card maker & graphic design - (GeliÅŸtirici: Canva)
    14. Daylio - (GeliÅŸtirici: Daylio)
    15. Pedometer -Step Counter Free & Calorie Burner - (GeliÅŸtirici: Asana Inc)
    16. Facetune - (GeliÅŸtirici: Craftlog)
    17. CamToPlan - (GeliÅŸtirici: Tasmanic Editions)
    18. Unfold - Create Stories - (GeliÅŸtirici: Unfold Creative LLC)
    19. Just a Line - Draw Anywhere, with AR - (GeliÅŸtirici: Google Creative Lab)
    20. Filmr - (GeliÅŸtirici: Filmr: Free Music Video Editor App)

    2018’Ä°N EN ÇOK TERCÄ°H EDÄ°LEN OYUNLARI

    Android cephesinde bu yÄ±lÄ±n en çok tercih edilen oyunlarÄ± ise ÅŸöyle:

    1. PUBG MOBILE - (GeliÅŸtirici: Tencent Games)
    2. Lineage 2 - (GeliÅŸtirici: Netmarble)
    3. Asphalt 9 - (GeliÅŸtirici: Gameloft)
    4. Warhammer Age of Sigmar: Realm War - (GeliÅŸtirici: Pixel Toys)
    5. Head Ball 2 - (GeliÅŸtirici: Masomo Gaming)
    6. Gorogoa - (GeliÅŸtirici: Annapurna Interactive)
    7. Battlelands Royale - (GeliÅŸtirici: Futureplay)
    8. Jurassic World Alive - (GeliÅŸtirici: Ludia Inc.)
    9. Hero Hunters - (GeliÅŸtirici: Hothead Games)
    10. Umiro - (GeliÅŸtirici: DevolverDigital)
    11. Alto's Odyssey - (GeliÅŸtirici: Noodlecake Studios Inc)
    12. Reigns: GoT - (GeliÅŸtirici: DevolverDigital)
    13. Cube Escape Paradox - (GeliÅŸtirici: Rusty Lake)
    14. Hexologic - (GeliÅŸtirici: MythicOwl)
    15. Evoland 2 - (GeliÅŸtirici: Playdigious)
    16. The Sims Mobile - (GeliÅŸtirici: ELECTRONIC ARTS)
    17. Orbia: Tap and Relax - (GeliÅŸtirici: JOX Development LLC)
    18. Candy Crush Friends Saga - (GeliÅŸtirici: King)
    19. Faraway 3 - (GeliÅŸtirici: Snapbreak)
    20. Dream Walker - (GeliÅŸtirici: Playlab)

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 11:36
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