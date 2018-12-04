Google Play'de 2018â€™in en Ã§ok tercih edilen uygulama ve oyunlarÄ±

Google Play, 2018'de TÃ¼rkiye'de en Ã§ok tercih edilen Android uygulama ve oyunlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Google Play, "oyun" ve "genel" kategorilerinde 2018’in Türkiye’de en çok tercih edilen Android uygulamalarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Genel kategoride ilk üçe dil öÄŸrenmeye yönelik "Drops: Learn 31 new languages", canlÄ± fotoÄŸraf ve animasyon düzenlemeye yönelik "Vimage" ve boyama uygulamasÄ± "No.Draw - Colors by Number 2018" girerken "oyun" kategorisinde "PUBG Mobile", "Lineage 2" ve "Asphalt 9" ilk sÄ±ralarda yer aldÄ±.

2018’Ä°N EN ÇOK TERCÄ°H EDÄ°LEN UYGULAMALARI

Android cephesinde bu yÄ±lÄ±n en çok tercih edilen uygulamalarÄ± ÅŸöyle:

Language Drops - (GeliÅŸtirici: Drops: Learn 31 new languages) VIMAGE - cinemagraph creator & live photo animator - (GeliÅŸtirici: Vimage) No.Draw - Colors by Number 2018 - (GeliÅŸtirici: Creative APPS) Drum Pads - Beat Maker Go - (GeliÅŸtirici: Gismart) Tik Tok - including musical.ly - (GeliÅŸtirici: musical.ly) IGTV - (GeliÅŸtirici: Instagram) Mimo: Learn to Code - (GeliÅŸtirici: MimoHello GmbH) Drops: Learn 31 new languages - (GeliÅŸtirici: Language Drops) Home Workout - No Equipment - (GeliÅŸtirici: Leap Fitness Group) Sleepo: Relaxing sounds, Sleep - (GeliÅŸtirici: Relaxio) Ultima Guitar - (GeliÅŸtirici: Ultimat Guitar) Tasty - (GeliÅŸtirici: Buzzfeed) Canva: Poster, banner, card maker & graphic design - (GeliÅŸtirici: Canva) Daylio - (GeliÅŸtirici: Daylio) Pedometer -Step Counter Free & Calorie Burner - (GeliÅŸtirici: Asana Inc) Facetune - (GeliÅŸtirici: Craftlog) CamToPlan - (GeliÅŸtirici: Tasmanic Editions) Unfold - Create Stories - (GeliÅŸtirici: Unfold Creative LLC) Just a Line - Draw Anywhere, with AR - (GeliÅŸtirici: Google Creative Lab) Filmr - (GeliÅŸtirici: Filmr: Free Music Video Editor App)

2018’Ä°N EN ÇOK TERCÄ°H EDÄ°LEN OYUNLARI

Android cephesinde bu yÄ±lÄ±n en çok tercih edilen oyunlarÄ± ise ÅŸöyle:

PUBG MOBILE - (GeliÅŸtirici: Tencent Games) Lineage 2 - (GeliÅŸtirici: Netmarble) Asphalt 9 - (GeliÅŸtirici: Gameloft) Warhammer Age of Sigmar: Realm War - (GeliÅŸtirici: Pixel Toys) Head Ball 2 - (GeliÅŸtirici: Masomo Gaming) Gorogoa - (GeliÅŸtirici: Annapurna Interactive) Battlelands Royale - (GeliÅŸtirici: Futureplay) Jurassic World Alive - (GeliÅŸtirici: Ludia Inc.) Hero Hunters - (GeliÅŸtirici: Hothead Games) Umiro - (GeliÅŸtirici: DevolverDigital) Alto's Odyssey - (GeliÅŸtirici: Noodlecake Studios Inc) Reigns: GoT - (GeliÅŸtirici: DevolverDigital) Cube Escape Paradox - (GeliÅŸtirici: Rusty Lake) Hexologic - (GeliÅŸtirici: MythicOwl) Evoland 2 - (GeliÅŸtirici: Playdigious) The Sims Mobile - (GeliÅŸtirici: ELECTRONIC ARTS) Orbia: Tap and Relax - (GeliÅŸtirici: JOX Development LLC) Candy Crush Friends Saga - (GeliÅŸtirici: King) Faraway 3 - (GeliÅŸtirici: Snapbreak) Dream Walker - (GeliÅŸtirici: Playlab)

(HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 11:36

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