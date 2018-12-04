Devlet BahÃ§eli, MHP Grup ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor (4 AralÄ±k 2018)

MHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Devlet BahÃ§eli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor.Â

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor.

Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

* MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu'nun Oyuncu Ahmet Kural tarafÄ±ndan ÅŸiddete uÄŸramasÄ±na adÄ±nÄ± anmadan tepki gösterdi. YalnÄ±zca ünlü isimlerin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n medyada yer bulmasÄ±nÄ±, diÄŸerlerinin ise yeteri kadar yer bulmamasÄ±na tepki gösteren Bahçeli, "Åžiddet seli bitmeden akan kan durmadan kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n seçme ve seçilme hakkÄ±nÄ± konuÅŸuyor olmamÄ±z bir avunmadÄ±r. KadÄ±n cinayetlerinin azap verici ölçüde yükselmesi, utanç duyulmasÄ± gereken bir ilkelliktir. Åžiddeti önlemek için gerekli tedbirleri almaktan imtina etmek, bu suçlara ortak olmaktÄ±r. KadÄ±nlÄ±k onuru insanlÄ±k onurudur" dedi.

* Bahçeli, engelli vatandaÅŸlara baÄŸlanan aylÄ±klarÄ±n yükseltilmesi için kanun teklifi verdikelrini ve yasalaÅŸmasÄ± için bütün güçleriyle çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

* "Türkiye, G-20 Zirvesi'ne haklÄ± duruÅŸuyla damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtur. G20 zirvesine katÄ±lanlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n teröre verdiÄŸi destek nasÄ±l izah edilecektir? Türkiye ile ABD müttefiktir, bunun da ahlaki zorunluluklarÄ± vardÄ±r. Ancak ABD müttefiklik hususlarÄ±na uzaktÄ±r. Terörle yanak yanaÄŸÄ±dÄ±r. ABD kimi kimden korumakta, neyi gözlemlemek için hazÄ±rlÄ±k yapmaktadÄ±r? Saklayacak gizleyecek bir ÅŸey yoktur. Gözlem noktalarÄ±nÄ±n amacÄ± terör ajanlÄ±ÄŸÄ±, terörist seviciliÄŸidir."

*"Suriye'nin kuzey ve doÄŸu sÄ±nÄ±rlarÄ±nda teröristlerden oluÅŸturulacak sözde sÄ±nÄ±r muhafÄ±zlarÄ±nÄ±n parasal, eÄŸitim, silah ve lojistik ihtiyaçlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± konusunda Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve bazÄ± Körfez ülkelerinin ABD ile ortak hareket edeceÄŸi söylenmektedir. Ä°ddialar doÄŸruysa KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin altÄ±ndan kalkamayan Suudi Arabistan yönetimi, Türkiye husumetini gizleyemeyen BirleÅŸik Arap Emirlikleri, ABD'ye olan diyet borçlarÄ±nÄ± anlaÅŸÄ±lan bu ÅŸekilde ödeyeceklerdir."

* “Emperyalizmin tutsaÄŸÄ± olmuÅŸ bu ülkelerin neresi Ä°slam, nereleri doÄŸrudur? Türk milletine tuzak kuran, batÄ±la mihmandarlÄ±k yapan iradesiz ve icazetli yönetimler biliniz ki Ä°slam'Ä±n sÄ±rtÄ±na saplanmÄ±ÅŸ zehirli hançerden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸilsiniz. Suudi Arabistan Allah'tan korkuyor, kuldan utanÄ±yorsa önce iÅŸlediÄŸi vahÅŸi cinayetin hesabÄ±nÄ± versin, bedelini ödesin. Türk ve Türkiye düÅŸmanlarÄ±na omuz vermek, teröristlere destek saÄŸlamak imanÄ±n, Ä°slam'Ä±n neresine sÄ±ÄŸacaktÄ±r?"

* "Fransa'da sokaÄŸa çÄ±kan sarÄ± yelekliler her yeri yÄ±kmaktadÄ±r. Gezi olaylarÄ± esnasÄ±nda polisin meÅŸru müdahalesinden rahatsÄ±z olan Fransa Türkiye’ye ne söylemiÅŸse yemiÅŸ yutmuÅŸtur. Temennimiz olaylarÄ±n yatÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r."

* Çözüm süreci gömüleli çok olmuÅŸtur. ÅžansÄ±nÄ±zÄ± fazla zorlamayÄ±n.

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 11:27

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