BahÃ§eli: Ã‡Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci gÃ¶mÃ¼leli Ã§ok olmuÅŸtur, ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± zorlamayÄ±n

MHP Genel BaÅŸkanÄ±Â Devlet BahÃ§eli: YarÄ±m akÄ±llÄ± Ã§Ã¼rÃ¼k akiller, TÃ¼rkÃ§e konuÅŸuyorum, kulak verin; Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci gÃ¶mÃ¼leli Ã§ok olmuÅŸtur.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.AKP ile yerel seçimlerdeki ittifak üzerine "Åžu anki çalÄ±ÅŸma 30 büyükÅŸehirin, büyükÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± ve onun altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan belediyeler üzerinde yoÄŸunlaÅŸmaktadÄ±r" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Bahçeli ayrÄ±ca, akil Ä°nsanlar heyetinden bazÄ± isimlerin Oslo toplantÄ±sÄ±yla ilgili olarak da sert sözler söyledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile bir görüÅŸmesinin olup olmayacaÄŸÄ± sorusu üzerine Bahçeli, AKP ve MHP'den iki saygÄ±deÄŸer yöneticinin bir araya gelerek çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ettirdiÄŸini; önemli adÄ±mlar atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'GÖRÜÅžMEYE HAZIRIZ'

"ÇalÄ±ÅŸmalar olumludur, verimlidir" ifadesini kullanan Bahçeli, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye'ye dönüÅŸüyle birlikte, arzularlarsa kendi incelemelerini yaptÄ±ktan sonra, MHP ile görüÅŸme isteÄŸi olursa görüÅŸmeye hazÄ±r olduÄŸumuzu geçmiÅŸte de ifade etmiÅŸtim, ÅŸimdi de ifade ediyorum." dedi.

30 BÜYÜKÅžEHÄ°R

BüyükÅŸehirlerde AKP ile ortak bir çalÄ±ÅŸma yürütüldüÄŸüne iliÅŸkin haberlerin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Bahçeli, "Åžu anki çalÄ±ÅŸma 30 büyükÅŸehirin, büyükÅŸehir belediye baÅŸkanÄ± ve onun altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan belediyeler üzerinde yoÄŸunlaÅŸmaktadÄ±r. Her ÅŸey dikkate alÄ±nmaktadÄ±r. 2014, 2018 verileri göz önünde bulundurulmakta, partizanca deÄŸil akÄ±llÄ±ca bir yol izlenmektedir. Zannediyorum hayÄ±rlÄ± bir sonuç elde edilecektir” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

'MECLÄ°S BAÅžKANI HENÜZ VAR'

"MHP'nin görüÅŸmelerde TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± istediÄŸi" yönündeki iddialar hatÄ±rlatÄ±larak "Böyle bir pazarlÄ±k söz konusu mu?" sorusuna Bahçeli, "Tekraren söylüyorum, MHP'de pazarlÄ±k söz konusu olmaz. Partimizin karÅŸÄ±sÄ±nda bir pazar vardÄ±r, her türlü sebze orada bulunmaktadÄ±r. Ä°steyen alÄ±p, isteyen satar ama bizim partimizde olmaz." cevabÄ±nÄ± verdi.

Bir gazetecinin, "MHP'nin böyle bir talebi olmadÄ± mÄ±?" sorusu üzerine Bahçeli, "Meclis BaÅŸkanÄ± henüz var." dedi.

KADINA YÖNELÄ°K ÅžÄ°DDET

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda ise özetle ÅŸunlarÄ± söyledi:

* MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, ÅŸarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu'nun Oyuncu Ahmet Kural tarafÄ±ndan ÅŸiddete uÄŸramasÄ±na adÄ±nÄ± anmadan tepki gösterdi. YalnÄ±zca ünlü isimlerin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n medyada yer bulmasÄ±nÄ±, diÄŸerlerinin ise yeteri kadar yer bulmamasÄ±na tepki gösteren Bahçeli, "Åžiddet seli bitmeden akan kan durmadan kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n seçme ve seçilme hakkÄ±nÄ± konuÅŸuyor olmamÄ±z bir avunmadÄ±r. KadÄ±n cinayetlerinin azap verici ölçüde yükselmesi, utanç duyulmasÄ± gereken bir ilkelliktir. Åžiddeti önlemek için gerekli tedbirleri almaktan imtina etmek, bu suçlara ortak olmaktÄ±r. KadÄ±nlÄ±k onuru insanlÄ±k onurudur" dedi.

* Bahçeli, engelli vatandaÅŸlara baÄŸlanan aylÄ±klarÄ±n yükseltilmesi için kanun teklifi verdikelrini ve yasalaÅŸmasÄ± için bütün güçleriyle çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

* "Türkiye, G-20 Zirvesi'ne haklÄ± duruÅŸuyla damgasÄ±nÄ± vurmuÅŸtur. G20 zirvesine katÄ±lanlarÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n teröre verdiÄŸi destek nasÄ±l izah edilecektir? Türkiye ile ABD müttefiktir, bunun da ahlaki zorunluluklarÄ± vardÄ±r. Ancak ABD müttefiklik hususlarÄ±na uzaktÄ±r. Terörle yanak yanaÄŸÄ±dÄ±r. ABD kimi kimden korumakta, neyi gözlemlemek için hazÄ±rlÄ±k yapmaktadÄ±r? Saklayacak gizleyecek bir ÅŸey yoktur. Gözlem noktalarÄ±nÄ±n amacÄ± terör ajanlÄ±ÄŸÄ±, terörist seviciliÄŸidir."

FRANSA'DAKÄ° SARI YELEKLÄ°LER HAREKETÄ°

* "Fransa'da sokaÄŸa çÄ±kan sarÄ± yelekliler her yeri yÄ±kmaktadÄ±r. Gezi olaylarÄ± esnasÄ±nda polisin meÅŸru müdahalesinden rahatsÄ±z olan Fransa Türkiye’ye ne söylemiÅŸse yemiÅŸ yutmuÅŸtur. Temennimiz olaylarÄ±n yatÄ±ÅŸmasÄ±dÄ±r."

* (CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na) Almanya’dan yardÄ±m dilenmek manda özlemi deÄŸil midir?.. Ya nereye savrulduÄŸunu bilmiyor ya da tutsak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan sesi çÄ±kmÄ±yor… AklÄ±na geleni iÅŸleme, her aÄŸacÄ± taÅŸlama Allah muhafaza kamyon farÄ± görmüÅŸ tavÅŸana dönersin. Seni ve zihniyetini HDP de kurtaramaz, çürük Ä°P de tutamaz.

‘AKILLI OLUN, ÇÖZÜM ÇIÄžLIÄžI ATMAYIN’

“(Akil Ä°nsanlar heyetinden bazÄ± isimlerin Oslo toplantÄ±sÄ±) Yeni bir çözüm süreci için kendini akil sanan zeka özürlüler, bu kÄ±ÅŸ kÄ±yamette niye Oslo’ya giderler? Kandil’e gitseler kendilerini yormazlardÄ±. Yine bildik isimler sahnededir. YarÄ±m akÄ±llÄ± çürük akiller, Türkçe konuÅŸuyorum, kulak verin; çözüm süreci gömüleli çok olmuÅŸtur, ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± fazla zorlamayÄ±n. Ä°sterseniz PKK’ya katÄ±lÄ±n ama Türk milletinin sabrÄ±nÄ±z zorlamayÄ±n. Milletin ÅŸamarÄ±nÄ± yerseniz Oslo’yu da Ä°mralÄ±’ya görür kendinizi daÄŸda bulursunuz. AkÄ±llÄ± olun, çözüm çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± atmayÄ±n, MHP’nin gözü üzerinizdedir. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 12:45

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