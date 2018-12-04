AkÅŸener: GÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±nÄ±rlÄ± birliktelik olarak gÃ¶rÃ¼yoruz

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu; ekonomik krize iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtirdi. AkÅŸener ittifak konusuna da deÄŸindi.

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündemdeki konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n genelinde ekonomik kriz ve yoksullaÅŸmaya dikkat çeken AkÅŸener, hükümetin ekonomi politikalarÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Yerel seçimlere iliÅŸkin ittifak görüÅŸmelerine de iliÅŸkin konuÅŸan AkÅŸener, "Devam eden görüÅŸmeleri sÄ±nÄ±rlÄ± birliktelik olarak görüyoruz" dedi. AkÅŸener, grup toplantÄ±sÄ±nda bazÄ± illerin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±.

AkÅŸener’in açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸunlar:

“Yola çÄ±karken dedik ki Ä°YÄ° Parti devleti yönetmeye taliptir. Dedik ki milletin sesi olacaÄŸÄ±z. Milletin tek gündemi var. Ekonomi… Ä°ktidara ve tuzu kuru yandaÅŸlarÄ±na göre her ÅŸey güllük gülistanlÄ±k. Tek bir sebebi var. O da AK Parti iktidarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸ politikalarÄ±dÄ±r. Ä°lk defa bir iktidar milletin gözünün içine baka baka krizi yok saymaktadÄ±r. Bu hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±n sebebi stokçu çiftçiler ve esnafmÄ±ÅŸ. Ä°nanmamÄ±zÄ± istedikleri hikaye budur.

‘3 LÄ°RAYA ALDIÄžINI 2 LÄ°RAYA SATMIYOR DÄ°YE ESNAFI SUÇLUYORLAR’

Ä°çeride baÅŸka dÄ±ÅŸarÄ±da baÅŸka oynuyorsunuz. Bedelini de bu millet ödüyor. Türk ekonomisine saldÄ±ran dÄ±ÅŸ güç masalÄ± artÄ±k tutmuyor. Yeni bir terör örgütümüz oldu. SoÄŸan terör örgütü. Yetmedi 3 liraya aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2 liraya satmÄ±yor diye esnafÄ± suçladÄ±lar. Yetmedi çok et yiyor diye ahaliyi suçluyor.

Enflasyon yükselmesin diye aldÄ±klarÄ± önlem TÜÄ°K baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± görevden almak oldu. Enflasyon geriliyormuÅŸ. Neresi umut veriyor bu tablonun. DÄ±ÅŸ borcu çiftçi ve esnaf mÄ± çÄ±karÄ±yor? Sen ülkede bir ÅŸey ürettin de çifti ve esnaf engel mi oldu? Yetki aldÄ±ÄŸÄ±n milletle uÄŸraÅŸmayÄ± bÄ±rak enflasyonla iÅŸsizlikle uÄŸraÅŸ. 16 yÄ±ldÄ±r sen aÄŸladÄ±n millet dinledi. ArtÄ±k millet aÄŸlÄ±yor sen dinle çare bul. Bütün yetki elinde ama hal bahane üretiyorsun.”

Dün KasÄ±m ayÄ± enflasyonu açÄ±kladÄ±. Allem ettiler kallem ettiler enflasyonu bir tÄ±k düÅŸürdüler. Åžu anda aÅŸaÄŸÄ±ya çekilmiÅŸ enflasyon 20,6 neredeyse yüzde elli düÅŸüÅŸ. DoÄŸru pabucunu giyene kadar yalan dünyayÄ± dolaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ. Artan dÄ±ÅŸ borcu esnaf mÄ± çÄ±kardÄ±? Saraydaki israfÄ± çiftçi ve esnaf mÄ± yapÄ±yor? SayÄ±ÅŸtay'Ä±n raporlarÄ±nÄ±n neresinde çiftçi ve esnaf var? Yetki verin nasÄ±l mücadele edilir görün dedin. O makam aÄŸlayÄ±p sÄ±zlanma makamÄ± deÄŸildir. 16 yÄ±ldÄ±r sen aÄŸladÄ±n millet dinledi. ArtÄ±k millet aÄŸlÄ±yor biraz da sen dinle çare bul. Millet yeni yönetim sistemine tamam dedi bütün yetki sende. Bu arkadaÅŸa bu makam da yetmedi. Kusura bakma daha yukarÄ±sÄ± yok. YapamÄ±yorsan yoldan çekil yapabilenler gelsin. YaptÄ±ÄŸÄ±n kötülükler yeter artÄ±k Ä°YÄ°'ler gelecek. Aziz milletim, deÄŸerli misafirler, yapamadÄ±klarÄ±na deÄŸil de Ä°YÄ° Parti'nin yaptÄ±klarÄ±na kÄ±zÄ±yorlar. NeymiÅŸ efendim Ä°YÄ° Parti sürekli kanun teklifi, araÅŸtÄ±rma önergesi veriyormuÅŸ.

‘ONLAR YANDAÅžLARININ Ä°KBALÄ° Ä°ÇÄ°N TEKLÄ°F VERÄ°YOR’

Ä°YÄ° Parti ne yapacaktÄ±? Sadece bize oy veren seçmenler deÄŸil, Ak Partili, Demokrat Partili, tüm seçmenlere söz verdik. Yine söylüyoruz, sizin sözünüz suya yazÄ±lÄ±r bizim sözümüz taÅŸa kazÄ±nÄ±r. Çok üzgünüm, MuÄŸla milletvekilimizin EYT teklifi Meclis gündemine geliyormuÅŸ. Hangi partiden olursa olsun bu teklife destek bekliyorum ama aÄŸababalar hayÄ±r diyecek. Elbette kanun da sunacaÄŸÄ±z, araÅŸtÄ±rma teklifi de vereceÄŸiz. Millet bu yüzden bizi Meclise gönderdi. Ä°ktidarÄ±n ortaÄŸÄ± da Mecliste teklif veriyor.

Onlar yandaÅŸlarÄ±nÄ±n ikballeri için Ä°YÄ° Parti de milletin menfaati için teklif sunuyor. Ä°çlerinden birisi haydi eller havaya dedi mi hepsi kaldÄ±rÄ±yor. Biz teklif verdik mi hayÄ±r. Terör örgütünün siyasi ayaÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lsÄ±n dedik, hayÄ±r dediler. Asgari ücretten vergi alÄ±nmasÄ±n dedik, hayÄ±r dediler; andÄ±mÄ±z dedik, hayÄ±r dediler; TC tekrar yazÄ±lsÄ±n dedik, hayÄ±r dediler. CumhurbaÅŸkanÄ± maaÅŸÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zam kadar yüzde 26 asgari ücrete de zam yapÄ±n dedik, hayÄ±r dediler; asgari ücretten düÅŸük emekli maaÅŸÄ± kalmasÄ±n dedik, hayÄ±r dediler; gençlere vatandaÅŸlÄ±k maaÅŸÄ± önerdik, hayÄ±r dediler. Millet bizi bunun için Meclis'e gönderdi.

‘13 UÇAK DAHA ALAMIM DESEK, HAYDÄ° ELLER HAVAYA’

Muktedire 13 uçak daha alalÄ±m dersek tereddüt etmeden eller havaya. 1100 oda yetmez 5000 odalÄ± saray yapalÄ±m desek haydi eller havaya, fÄ±trat bu. Beyler biz Meclise milletimiz için çalÄ±ÅŸmaya geldik. Yan gelip yatanlarÄ±n ülkemizi getirdikleri durumu gördükçe bunu yapacaÄŸÄ±z. Bunla da kalmayacak, Ä°YÄ° Parti Meclisin en çalÄ±ÅŸkan partisi olacak dediÄŸimizde ÅŸaka yapmÄ±yorduk. Åžunu bilin ki kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ±n, erkeklerimizin, gençlerimizin hayallerini öldürdünüz. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada hayalleri sorulan, umutlarÄ± sorulan gençler bu soruya cevap veremez halde. Ama bizim vatandaÅŸÄ±n menfaatleriyle ilgili hayallerimiz var. Seçimden önce söyleyip seçimden sonra unutanlardan deÄŸiliz.

‘GENÇLERÄ° Ä°ÅžE ALAN ÅžÄ°RKETLERDEN GELÄ°R VERGÄ°SÄ° ALMAMAYI HAYAL EDÄ°YORUM’

Benim gençlerimize dair hayallerim var. Åžirket kurmak isteyen giriÅŸimci gençlere 100 bin TL'ye kadar sÄ±fÄ±r faizli kredi saÄŸlamayÄ± hayal ediyorum. Bu ÅŸirketlerden belirli bir süre vergi almamayÄ± hayal ediyorum. Gençleri iÅŸe aldÄ±klarÄ± takdirde bu ÅŸirketlerden gelir vergisi almamayÄ± hayal ediyorum. Gençlerimiz için teknik eÄŸitim, staj ve deÄŸiÅŸim platformu kurmayÄ± hayal ediyorum, her genç için melek yatÄ±rÄ±mcÄ± olmayÄ± hayal ediyorum, kariyer merkezleri kurmayÄ± hayal ediyorum. StajlarÄ±n ücretli hale geldiÄŸi, gençlerin emeklerinin sömürülmediÄŸi bir ülke hayal ediyorum. Benim Özgür Kart diye bir hayalim var. 24 yaÅŸÄ±na kadar tüm öÄŸrencilere bedava internet verilsin istiyorum. Gençlerin toplu taÅŸÄ±madan ücretsiz yararlanmasÄ±nÄ± istiyorum. Özgür Kart'la sinema, tiyatro ve konser gibi etkinliklerden indirimli yararlanmasÄ±nÄ± hayal ediyorum. Üniversite gençlerindir, öÄŸrencilere göre yeniden düzenlenecek. Yemekhane, sosyal tesis gibi önceliklerin öÄŸrencilere göre düzenlenmesini istiyorum. Ben öÄŸrencilerden sÄ±nav ücreti alÄ±nmasÄ±n istiyorum. Genç iÅŸsizlere vatandaÅŸlÄ±k maaÅŸÄ± verilmesini istiyorum. En büyük hayalim budur. Gençler borçlu deÄŸil, alacaklÄ± baÅŸlayacak hayata. Bu önerilerimize de hayÄ±r dediler. Bunlar gidin kredi çekin diyor size. Tüm bunlar Türkiye'nin kolaylÄ±kla altÄ±ndan kalkabileceÄŸi iÅŸlerdir. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye gencine ve geleceÄŸine sahip çÄ±kacak güçtedir. Bu iktidardan bunlarÄ± da istemeye devam edeceÄŸiz. YaptÄ±lar yaptÄ±lar, yapmadÄ±larsa Ä°YÄ° Parti iktidarÄ±nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda nasÄ±l yapÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ herkese göstereceÄŸiz. BunlarÄ±n hayal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± göreceksiniz. HesabÄ±mÄ±zÄ± kitabÄ±mÄ±zÄ± yaptÄ±k. BunlarÄ±n hepsi gerçek olacak.

‘EN KÖTÜSÜNÜ ATLATTIK’A YANIT: Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K YÜZDE 1’E MÄ° DÜÅžTÜ

Aziz milletim kriz olmadÄ±ÄŸÄ±na inanmanÄ±z için uydurduklarÄ± senaryolar para etmedi. Para diyorum ancak para deyince bakÄ±yorlar onun için. Åžimdi de baÅŸladÄ±lar en kötüsünü atlattÄ±k. Ä°ÅŸsizlik yüzde 1'e mi düÅŸtü? DiplomalÄ± iÅŸçilere iÅŸ mi verdiniz? Fabrikalar mÄ± kurdunuz? TarÄ±mda hayvancÄ±lÄ±kta baÄŸÄ±mlÄ± olmaktan mÄ± kurtulduk? Neden iÅŸsizlik fonundaki parayÄ± bankalara aktarÄ±yorsunuz? En kötüsünü atlattÄ±ysak niye gençlere burs istemeyin, kredi çekin diyorsunuz? Neden cezalara, harçlara, vergilere yüzde 24 zam yapÄ±yorsunuz? 5 liradan ucuz sebze yok. Maydanozun demeti iki lira. Buna mÄ± sevinelim? Marmaris'te, Ahlat'ta yeni saraylar yapÄ±lÄ±yor diye mi sevinelim?

‘PAPAZI VERMEYECEÄžÄ°Z’ NE KADAR DOÄžRUYSA ‘KRÄ°ZÄ° ATLATTIK’ DA O KADAR DOÄžRU

Dün olanlar dünde kaldÄ± artÄ±k yeni ÅŸeyler söylemen lazÄ±m. KuÅŸa dönmüÅŸ maaÅŸlarla bir evin nasÄ±l geçeceÄŸini anlat. Durmadan mazi anlatÄ±yor. Üç beÅŸ tane rakam, üstüne bu ‘fakir’, ‘beka’ gelsin alkÄ±ÅŸlar. Siyaset sandÄ±klarÄ± ÅŸey bu. Bir diÄŸeri de Ä°YÄ° Partiye iftira atmak. Aziz milletim, AK Partiye, MHP'ye, CHP'ye, BBP'ye, Demokrat Partiye oy vermiÅŸ kardeÅŸlerim. Ne yazÄ±k ki milletimiz en kötüsünü görmedi. Seçime kadar zaman kazanmak isteyen bu iktidarla kriz atlatmak mümkün deÄŸil. Zamlar, fiyatlar ortada yaptÄ±klarÄ± tek ÅŸey göz boyamak. Erbakan'Ä±n dediÄŸi gibi bunlarÄ±n kararlarÄ± hep pansuman tedbirler. PapazÄ± vermeyeceÄŸiz lafÄ± ne kadar doÄŸruysa krizi atlattÄ±k lafÄ± da o kadar doÄŸru. ErdoÄŸan Ak Parti'nin deÄŸil Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n adayÄ± olarak seçildi. Her ÅŸeyi birlikte yapÄ±yorlar. Tekliflerimize HDP'yi de yanlarÄ±na alÄ±p hayÄ±r diyorlar.

Aziz milletim, ülkemizin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± krizden söz ediyorum. Sözün özü bu: Sadece AK Parti'ye deÄŸil sorumluluk Cumhur Ä°ttifakÄ±'na aittir. SandÄ±kta sadece iktidardan deÄŸil ittifaktan da hesap soracaÄŸÄ±z. Bunlara en iyi ders Ä°YÄ° Parti'nin yükseliÅŸi olacaktÄ±r. Seçimden bu yana durmadan program açÄ±kladÄ±lar, yeni ekonomi programÄ±, enflasyonla topyekün mücadele programÄ±, ÅŸimdi yeni bir program hazÄ±rlamÄ±ÅŸlar, yatÄ±rÄ±m ve istihdam programÄ±. Üç yÄ±l yatÄ±rÄ±m olmayacak dediler ama ÅŸimdi oyalamak için böyle bir program hazÄ±rladÄ±lar. BunlarÄ±n programlarÄ±nÄ± çok gördü Türkiye. Defalarca bu ÅŸekilde kampanya yapÄ±p milletimizle alay ettiler. Millet artÄ±k ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± da ne yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± da gayet iyi biliyor.

‘AMERÄ°KAN TÜTÜNÜ SATILSIN DÄ°YE ELÄ°NDEN GELENÄ° YAPIYORLAR’

Rekabet kurumu bir açÄ±klama yaptÄ±, patates ve soÄŸanda stokçuluk yok dedi. Kurumun üyelerini görevden alacaklar. Yolsuzluklar raporlandÄ±kça SayÄ±ÅŸtay'dakileri görevden aldÄ±lar. Stokçuluk yok diyeni de görevden alacaklar. ErdoÄŸan'Ä±n yönetimi budur. Amerikan tütünü satÄ±lsÄ±n diye elinden geleni yapÄ±yor iktidar. Çayda da aynÄ± durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Önlem alÄ±nmazsa birkaç sene sonra çayÄ± ithal edeceÄŸiz. ÇAYKUR'da bir yÄ±l içinde üçüncü genel müdür de gitti. Belediye baÅŸkanÄ± adayÄ± olmak için gitti.

AK Partili belediyeleri inceleyen SayÄ±ÅŸtay raporlarÄ± yolsuzlukla dolu. Borazan medya görmezden gelse de biz bu raporlarÄ± milletimiz görsün diye uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±z. Namuslu bürokratlar kendilerini yalnÄ±z hissetmeyecek. Bilecekler ki yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalar boÅŸa gitmeyecek. Çünkü herkes sussa da Ä°YÄ° Parti susmayacak!

DeÄŸerli milletvekilleri geçen hafta art arda iÅŸ kazalarÄ± yaÅŸandÄ±. Birisi de Kuzey Marmara Otoyolundaki olaydÄ±. Allah kardeÅŸlerimize rahmet nasip etsin. KazanÄ±n ardÄ±ndan yine yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirildi. Sorumlululardan hesap sormak yerine millet öÄŸrenmesin diye yasak koymak insana bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±n özetidir. YandaÅŸ, iktidar ve havuz medyasÄ± birbirini besliyor. Döngü bu. Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimiz beton bloÄŸun deÄŸil bu yükün altÄ±nda kalÄ±yor. Biz geleceÄŸiz bu kayÄ±rmacÄ± düzen deÄŸiÅŸecek.

Ä°TTÄ°FAK AÇIKLAMASI: GÖRÜÅžMELERÄ° SINIRLI BÄ°RLÄ°KTELÄ°K OLARAK GÖRÜYORUZ

Gelelim ittifak meselesine. Öncelikle devam eden görüÅŸmeleri sÄ±nÄ±rlÄ± bir birliktelik olarak görüyoruz. Öncelikle 5 milyon seçmenimizin hakkÄ±nÄ± korumak istiyoruz. Siyaset, ilkelerle yapÄ±lÄ±r. UzlaÅŸÄ±lÄ±rsa yapÄ±lÄ±r, uzlaÅŸÄ±lamazsa teÅŸekkür edilir ve yol haritasÄ± çizilir. Ä°YÄ° Parti papatya falÄ± gibi bir gün adayÄ±m var bir yok diye siyaset yapmaz. Cumhur Ä°ttifakÄ± 31 Mart'Ä± da beka meselesi olarak göstermek yine korku meselesidir. Harbe gitmiyoruz, belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±, meclis üyelerini seçeceÄŸiz. Ortada mikrofonlarÄ± devirmek için bir neden yok. Biraz sakin olun kardeÅŸim. BaÄŸÄ±rÄ±p, çaÄŸÄ±rarak millete krizi unutturamazsÄ±nÄ±z. Nifak saçmayÄ± bÄ±rakÄ±n, provokasyondan vazgeçin. Milletimize sesleniyorum; aklÄ±nÄ±za hangi parti yatÄ±yorsa ona verin. Kimsenin dolduruÅŸuna gelip eÅŸinizle, dostunuzla düÅŸman olmayÄ±n. Birilerinin koltuk sevdasÄ±nÄ±n birliÄŸimizi bozmasÄ±na müsaade etmeyin. Demirel'in dediÄŸi gibi tarih eteklerimizden çekiÅŸtiriyor. GidiÅŸat gösteriyor ki Ä°YÄ° Partinin bir misyonu var. Allah adildir dünyada çalÄ±ÅŸana verir. Ä°YÄ° Parti iÅŸini hakkÄ±yla yapÄ±yor dedirteceÄŸiz. Mecliste milletin derdini haykÄ±rÄ±yor dedirteceÄŸiz. Milletimizi mutlu, devletimizi güçlü kÄ±lacaÄŸÄ±z.

Aziz milletim, iktidarÄ±n yeni bir ‘aldatÄ±ldÄ±m’ hikayesini dinledik. Biliyorsunuz 15 yÄ±lda anlayabildi iktidar. SavcÄ± dedi ki Ergenekon diye bir örgüt yok. SayÄ±n ErdoÄŸan diyordu ki savcÄ±sÄ±yÄ±m. Ben adÄ±na en çok takÄ±ldÄ±m. Ergenekon ismini bile Türk düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle koydular. Bu kumpasla baÅŸlayan rezalet, Dolmabahçe'yle, Habur'la devam etti.”

ADAYLARI AÇIKLADI

AkÅŸener konuÅŸmasÄ±nda bazÄ± illerin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±:

â– Isparta Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± Baro BaÅŸkanÄ± Avukat Gökmen GökmenoÄŸlu

â– ElazÄ±ÄŸ Belediye BaÅŸkanÄ± adayÄ± ElazÄ±ÄŸ Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Eski BaÅŸkanÄ± Ali ÅžekerdaÄŸ

â– NiÄŸde Belediye BaÅŸkanÄ± AdayÄ± Mümin Ä°nan

â– Afyonkarasihar Belediye BaÅŸkanÄ± AdayÄ± Dr. Mahmut Koçak

â– Mersin Belediye BaÅŸkanÄ± AdayÄ± Burhanettin Kocamaz (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 11:27

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