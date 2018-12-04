SarÄ± Yelekliler geri adÄ±m attÄ±rdÄ±: Zamlar 6 ay askÄ±ya alÄ±nacak

Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, akaryakÄ±t vergisi zammÄ±nÄ± 6 ay ertelediklerini duyurdu.

Fransa genelinde "SarÄ± Yelekliler" adÄ± altÄ±nda örgütlenen vatandaÅŸlarÄ±n, hükümetin akaryakÄ±ta ek vergi koymasÄ±na karÅŸÄ± 17 KasÄ±m'dan bu yana sürdürdükleri protesto eylemleri, sonuç getirdi. Fransa BaÅŸbakanÄ± zamlarÄ±n 6 ay askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

FransÄ±z haber ajansÄ± AFP, günlerdir ülkeyi ayaÄŸa kaldÄ±ran akaryakÄ±t zamlarÄ±nda geri adÄ±m geleceÄŸini duyurmuÅŸtu. FransÄ±z hükümeti kaynaklarÄ±, BaÅŸbakan Edouard Philippe’in, akaryakÄ±t vergisi zammÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±nÄ±, karara gösterilerin sakinleÅŸtirilmesi amaçlÄ± diÄŸer tedbirlerin de ekleneceÄŸini duyurmuÅŸtu.

EKONOMÄ° BAKANI: NAKLÄ°YE VE LOJÄ°STÄ°K ÅžÄ°RKETLERÄ°NÄ°N ZARARI YAKLAÅžIK 400 MÄ°LYON AVRO

Fransa Ekonomi BakanÄ± Bruno Le Maire, 'SarÄ± Yelekliler'in taleplerine cevap vermek için vatandaÅŸlarÄ±n ödeme yükümlülüÄŸü bulunan vergi ve kamu harcamalarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± ÅŸekilde düÅŸürülmesi gerektiÄŸini söyledi.

BakanlÄ±kta basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Le Maire, vergi ve kamu harcamalarÄ±nÄ±n hÄ±zlÄ± ÅŸekilde düÅŸürülmesi gerektiÄŸini belirtti ve bu yolda ilerlemeye kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. 'SarÄ± yelekliler'in protestolarÄ±nÄ±nÄ±n ülke ekonomisindeki etkisinin "ÅŸiddetli" olduÄŸuna iÅŸaret eden Le Maire, ülkedeki çeÅŸitli sektörlerin bu durumdan zarar gördüÄŸünü söyledi.

Le Maire, protestolar nedeniyle nakliye ve lojistik ÅŸirketlerinin zararÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 400 milyon avro olduÄŸuna dikkati çekerek, otel rezervasyonlarÄ±nda yüzde 15 ile 20 arasÄ±nda düÅŸüÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. YaklaÅŸÄ±k 15 gündür restoranlarÄ±n ciro kaybÄ±nÄ±n yüzde 20 ile 50 arasÄ±nda olduÄŸuna iÅŸaret eden Le Maire, gösteriler nedeniyle Renault ve Peugeot'nun satÄ±ÅŸlarÄ±nda da azalma görüldüÄŸünü belirtti.

MACRON, EYLEME KATILANLARI KAOS Ä°STEMEKLE SUÇLAMIÅžTI

Macron, G20 Zirvesi'nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 'SarÄ± Yelekliler' eylemine katÄ±lanlarÄ± “Bu ÅŸiddetin failleri deÄŸiÅŸim istemiyor, iyileÅŸtirme istemiyorlar, kaos istiyorlar” sözleriyle suçlamÄ±ÅŸtÄ±. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise konuk olduÄŸu bir radyo programÄ±nda olaÄŸanüstü hal ilan edilme ihtimaline iliÅŸkin soruya "CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± ve BaÅŸbakan pazar günü yapacaÄŸÄ± bir toplantÄ±da bütün olasÄ±lÄ±klarÄ± deÄŸerlendirecek" yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Muhalefet partileri de ‘SarÄ± Yelekliler’ eylemlerini desteklemiÅŸ, hükümete gösterilerde ÅŸiddete izin vererek eylemcilerin meÅŸruiyetini zedelemeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirisinde bulunmuÅŸtu. Boyun EÄŸmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, Marsilya'da düzenlenen gösteriye katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Fransa'da yapÄ±lan anket, vatandaÅŸlarÄ±n yüzde 84'ünün ‘SarÄ± Yelekliler’i desteklediÄŸini ortaya koymuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)

6 soruda 'SarÄ± Yelekliler' hareketi

Macronâ€™un en zor sÄ±navÄ±: SarÄ± yelekliler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 14:44

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