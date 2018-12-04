Edirne'de donarak Ã¶len 3 mÃ¼ltecinin cesedi bulundu

Edirneâ€™nin Ã¼Ã§ ayrÄ± sÄ±nÄ±r kÃ¶yÃ¼nde, donarak Ã¶len 3 kiÅŸinin cesedi bulundu. Ã–lenlerin mÃ¼lteci olduÄŸu belirtildi.

Edirne'deki üç ayrÄ± sÄ±nÄ±r köyünde, mülteci olduklarÄ± tahmin edilen 3 kiÅŸinin cesedi bulundu. AlÄ±nan bilgiye göre, ilçeye baÄŸlÄ± Serem köyünde, bir kiÅŸinin hareketsiz yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören çoban, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine jandarma ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekipleri, yaptÄ±klarÄ± kontrolde söz konusu kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Afgan uyruklu olduÄŸu ve donarak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tahmin edilen mültecinin cesedi, Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumuna gönderildi.

Ä°KÄ° CESET DAHA BULUNDU

Akçadam köyü sulama göleti ile AdasarhanlÄ± köyünde 1. derece askeri yasak bölgede de askerlerin devriyeleri sÄ±rasÄ±nda, mülteci olduklarÄ± tahmin edilen 2 kiÅŸinin cesedi bulundu.

Ä°lk incelemede, birkaç gün önce donarak öldükleri belirlenen 2 mültecinin cesedi, Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumuna gönderildi.

‘YUNAN ASKERLERÄ° BÄ°ZÄ° BOTLA TÜRKÄ°YE'YE GÖNDERDÄ°’

Jandarma ekipleri tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rda yakalanan AfganistanlÄ± Jamalvddin Malangi de (29) gazetecilere yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Yunanistan'a Meriç Nehri'ni aÅŸarak geçtiklerini ve ormanda 3 gün saklandÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Malangi, “OrmanlÄ±k alana yakÄ±n olan köye doÄŸru ilerledik. Yunan köylülerinin kapÄ±larÄ±nÄ± çalÄ±p yardÄ±m istedik, o sÄ±rada birileri polisi aramÄ±ÅŸ olmalÄ± ki Yunan polisleri gelip bizi yakaladÄ±. Önce bizi polis merkezine götürdüler. Sonra bir araçla nehrin yanÄ±na getirildik. Orada iki tane bot vardÄ±. Sistematik bir ÅŸekilde gidiÅŸ-dönüÅŸ yapÄ±lÄ±yordu. Onlara bindirilerek geri itildik” dedi. Malangi, cesedi bulunan 3 kiÅŸiden birini tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (AA)

Yunanistan polisi mÃ¼ltecilere iÅŸkence ediyor

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 10:19

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