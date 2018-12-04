Prof. Dr. EmiroÄŸlu: Adet hastalÄ±ktÄ±r, 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar evlenebilir

DEÃœ MantÄ±k Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Ä°brahim EmiroÄŸlu: Adet olmak bir hastalÄ±ktÄ±r ve mutlaka tedavi olmalarÄ± gerekir. 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar evlenebilir.

Ä°zmir'de Güzelbahçe MüftülüÄŸü tarafÄ±ndan "Mevlid-i Nebi Etkinlikleri HaftasÄ±nda" öÄŸrencilerin katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlenen “Peygamberimiz ve Gençlik” adlÄ± konferansa konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu, skandal ifadeler kullandÄ±. EÄŸitim-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, yaÅŸananlara iliÅŸkin Ä°zmir Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’ne ve 9 Eylül Üniversitesi RektörlüÄŸü’ne suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ilçedeki ortaokullardan 7. ve 8. sÄ±nÄ±flardan 30’ar, liselerden ise 40’ar öÄŸrencinin, ikiÅŸer öÄŸretmen eÅŸliÄŸinde katÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n istendiÄŸi belirtilen suç duyurusu dilekçesinde, konferansla ilgili ÅŸu bilgiler verildi:

“Etkinlikte konuÅŸmacÄ± Prof. Dr. Ä°brahim EmiroÄŸlu (DEÜ Ä°lahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/MantÄ±k Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ±) tarafÄ±ndan yapÄ±lan anlatÄ±mlar, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ± ve Temel Hak ve Özgürlükler kapsamÄ±nda oldukça sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± olup din, felsefe ve cinsiyet üzerinden büyük ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve nefret söylemleri içermektedir.

Prof. EmiroÄŸlu tarafÄ±ndan;

- ‘KÄ±zlar âdet olur, âdet olmak bir hastalÄ±ktÄ±r ve mutlaka tedavi olmalarÄ± gerekir. 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlar evlenebilir. KÄ±zlar tesettüre girsinler, edepli olsunlar’

- ‘LGBTÄ° masum gibi gösteriliyor, tedavi olmalarÄ± lazÄ±m.’

- ‘Laiklik en büyük tehlikedir’

gibi ifadeler kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

AÄ°LELER TEPKÄ°LÄ°

ÇocuklarÄ±nÄ±n bu etkinliÄŸe zorla götürüldüÄŸünü öÄŸrenen velilere, ÅŸikayet için gittikleri okul yöneticilerinden “Bizim ilgimiz yok, toplantÄ±yÄ± müftülük düzenledi” bilgisi verildiÄŸi öÄŸrenildi.

EtkinliÄŸi izleyen bir öÄŸrencinin konferansta aldÄ±ÄŸÄ± notlar da ÅŸöyle:

“KÄ±zÄ±nÄ± dövmeyen dizini döver. Devrimciler hayvani bir hÄ±rsla hareket ederler, sadece bir hevestir. Komünizm büyük bir tehlikedir. Gençlerin dinden uzaklaÅŸmasÄ±nÄ±n temel nedeni laikliktir. Ergenlik yaÅŸÄ± düÅŸtü. Aileler 14 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zlarÄ±na mini etek giydirip dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmasÄ±na izin veriyor. Bu olaylar yaÅŸanÄ±rken yanÄ±mÄ±zda din kültürü ve ahlak bilgisi öÄŸretmenimiz ve müdür yardÄ±mcÄ±mÄ±z da vardÄ±.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 10:06

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