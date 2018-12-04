â€˜Enflasyon dÃ¼ÅŸÃ¼yorsa zamlar geri alÄ±nsÄ±nâ€™

KasÄ±m ayÄ±nda enflasyon rakamlarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi Ã¼zerine doÄŸalgaz ve elektrik baÅŸta olmak Ã¼zere geÃ§en aylarda yapÄ±lan fahiÅŸ zamlarÄ± geri alÄ±nmasÄ± istendi.

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, enflasyondaki düÅŸüÅŸe iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. “EÄŸer enflasyon düÅŸüyorsa hükümet, aÄŸustos ve eylül aylarÄ±nda doÄŸalgaz ve elektriÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± fahiÅŸ zamlarÄ± geri almalÄ±, trafik cezalarÄ± ile vergilerdeki yeniden deÄŸerleme oranlarÄ±nÄ± da bu rakamlarÄ± baz alarak güncellemeli” dedi. TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken de enflasyon hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 2019 yÄ±lÄ±nda elektrik, doÄŸalgaz ve suda indirimin ÅŸart olduÄŸunu söyledi.

ErdoÄŸdu, yazÄ±lÄ± açÄ±klamasÄ±nda, TÜÄ°K tarafÄ±ndan dün açÄ±klanan enflasyon rakamlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Enflasyonun düÅŸtüÄŸünü söylemenin, ekonominin temel ilkelerine ve hayatÄ±n gerçeklerine aykÄ±rÄ± bir durum olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸdu, dünyada fiyatlar artarken enflasyonu düÅŸen tek ülkenin Türkiye olduÄŸuna dikkat çekti.

ErdoÄŸdu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“KaÄŸÄ±t üzerinde enflasyonu istediÄŸiniz gibi düÅŸürebilirsiniz ama vatandaÅŸ, marketlerde, elektrik ve doÄŸal gaz faturalarÄ±nda, ödediÄŸi vergilerde enflasyonun düÅŸüp düÅŸmediÄŸini yaÅŸayarak görüyor. Market raflarÄ±, faturalar bu verinin tam tersi rakamlarla dolu. Daha önce de milli gelir hesaplarÄ±nda hile yapan TÜÄ°K’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± bu enflasyon rakamlarÄ±na zerrece güvenmiyoruz. ÜFE’nin yüzde 41 olduÄŸu yerde, TÜFE’de aylÄ±k düÅŸüÅŸ gerçekçi deÄŸil. Bu tamamen ücretlerdeki artÄ±ÅŸÄ± düÅŸük tutmak için bir oyun. EÄŸer enflasyon düÅŸüyorsa hükümet aÄŸustos ve eylül aylarÄ±nda doÄŸal gaz ve elektriÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± fahiÅŸ zamlarÄ± geri almalÄ±, trafik cezalarÄ± ile vergilerdeki yeniden deÄŸerleme oranlarÄ±nÄ± da bu rakamlarÄ± baz alarak güncellemelidir. Aksi halde açÄ±kladÄ±klarÄ± enflasyon rakamlarÄ±na kendilerinin de inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸ olurlar.”

ErdoÄŸdu ayrÄ±ca, enflasyonun düÅŸük gösterilmesindeki amacÄ±n ücretlilere yapÄ±lacak zammÄ± düÅŸük tutmak amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±na da vurgu yaptÄ±.

PALANDÖKEN: ELEKTRÄ°K, DOÄžALGAZ VE SUDA Ä°NDÄ°RÄ°M ÅžART

TESK Genel BaÅŸkanÄ± Bendevi Palandöken de enflasyon hakkÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada 2019 yÄ±lÄ±nda elektrik, doÄŸalgaz ve suda indirimin ÅŸart olduÄŸunu söyledi.

Palandöken, “Döviz kurlarÄ±ndaki düÅŸüÅŸe baÄŸlÄ± olarak akaryakÄ±t fiyatlarÄ±ndaki indirimin enflasyonun düÅŸmesine büyük etkisi oldu. Talebimiz üzerine beyaz eÅŸya, otomotiv ve mobilyada yapÄ±lan vergi indirimleri de enflasyonun negatif çÄ±kmasÄ±nda büyük bir rol oynadÄ±. Enflasyondaki düÅŸüÅŸün bu geliÅŸmelere baÄŸlÄ± olarak AralÄ±k ayÄ±nda da devam edeceÄŸini öngörüyoruz. Ancak bu iki aylÄ±k düÅŸüÅŸün 2019 yÄ±lÄ±ndan itibaren kalÄ±cÄ± hale gelebilmesi için elektrik, doÄŸalgaz ve suda da büyük oranda indirimler yapÄ±lmasÄ± gerekir. Bu ÅŸekilde hem enflasyon oranlarÄ± düÅŸerken hem de dar gelirli vatandaÅŸÄ±n satÄ±n alma gücü artacaÄŸÄ±ndan yapÄ±lan indirimlerin ekonomik büyümeye de etkisi olacaktÄ±r” diye konuÅŸtu. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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