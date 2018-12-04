Marmara genelinde hafif yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

FotoÄŸraf: Cem Gül/EVRENSEL

Marmara genelinde hafif yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor

    • 04 AralÄ±k 2018 09:23

    Edirne dÄ±ÅŸÄ±nda Marmara BÃ¶lgesi genelinin hafif yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

    Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün bölge genelinin hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik yaÅŸanmayacak.

    ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin genelinde, Edirne dÄ±ÅŸÄ±nda akÅŸam saatlerinden sonra hafif yaÄŸmur bekleniyor.

    Bölge genelinde yer yer pus ve sis beklenirken rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor. (AA)

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