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FotoÄŸraf: Cem Gül/EVRENSEL
Marmara genelinde hafif yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor
04 AralÄ±k 2018 09:23
Edirne dÄ±ÅŸÄ±nda Marmara BÃ¶lgesi genelinin hafif yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün bölge genelinin hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik yaÅŸanmayacak.
ParçalÄ± ve çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin genelinde, Edirne dÄ±ÅŸÄ±nda akÅŸam saatlerinden sonra hafif yaÄŸmur bekleniyor.
Bölge genelinde yer yer pus ve sis beklenirken rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceÄŸi tahmin ediliyor. (AA)
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