Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kocamaz Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§ti

Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Kocamaz: Ä°YÄ° Parti saflarÄ±nda yolumuza devam ediyoruz.

20 KasÄ±m’da MHP’den istifa eden Mersin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Burhanettin Kocamaz, Ä°YÄ° Parti'ye geçtiÄŸini açÄ±kladÄ±. Kocamaz, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bugün Mersin için önemli bir karara ÅŸahitlik edeceklerini ve kaldÄ±ÄŸÄ± yerden eksik hizmetleri tamamlamak üzere yeniden yola çÄ±kacaklarÄ±nÄ± belirtti.

Kocamaz, vatandaÅŸlarÄ± provokasyonlara karÅŸÄ± uyanÄ±k olmasÄ± konusunda da uyardÄ±.

Mersin BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kocamaz, 20 KasÄ±m SalÄ± günü düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla partisi MHP'den istifa ettiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

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