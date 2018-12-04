Maduro: TÃ¼rkiye bizim yol arkadaÅŸÄ±mÄ±z oldu

Ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, 'Caracas'ta bir cami inÅŸaatÄ± iÃ§in yer talebinde bulundum, Maduro da bunu uygun buldu' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro ikili görüÅŸmenin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, iki ülke iliÅŸkilerinin Türkiye'nin Latin Amerika açÄ±lÄ±mÄ± politikasÄ±yla ilgili önemli bir yere sahip olduÄŸunu belirterek, "Türkiye ile Venezuela arasÄ±ndaki beÅŸeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceÄŸine inanÄ±yorum" dedi. Maduro ise Türkiye ve Venezuela arasÄ±ndaki ekonomik iliÅŸkilere deÄŸinip "Türkiye bizim yol arkadaÅŸÄ±mÄ±z oldu" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Venezuala'da bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro ile baÅŸkent Caracas'taki Miraflores SarayÄ±'nda ikili görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. Ä°ki liderin görüÅŸmesinin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

'EKONOMÄ°LERÄ°MÄ°Z BÄ°RBÄ°RÄ°YLE YARIÅžMIYOR, BÄ°RBÄ°RÄ°NÄ° TAMAMLIYOR'

Türkiye'nin Latin Amerika'ya açÄ±lÄ±m politikasÄ±nda Venezuela'nÄ±n önemli bir yere sahip olduÄŸunu söyleyen ErdoÄŸan, "Bugünkü ziyaretimle yeni bir safhaya geçtiÄŸimize inanÄ±yorum. Ä°mzalanan anlaÅŸmalarla inÅŸallah ticari ve ekonomik iliÅŸkilerimizi daha saÄŸlam temellere oturtacaÄŸÄ±z. Venezuela ile iliÅŸkilerimizi her alanda daha ileriye taÅŸÄ±maya kararlÄ±yÄ±z. Ticari ve ekonomik faaliyetlerimiz büyük bir geliÅŸme gösteriyor. 2017'de 154 milyon dolar olan ticari hacmimiz 2018'de 1 milyar dolarÄ± aÅŸmÄ±ÅŸ vaziyette. Ekonomilerimiz birbiriyle yarÄ±ÅŸmÄ±yor, tam tersine birbirini tamamlÄ±yor. Türkiye ile Venezuela arasÄ±ndaki beÅŸeri ve ticari münasebetlerin daha da güçleneceÄŸine inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

'2 OKUL KAPATILDI'

ErdoÄŸan, Gülen Cemaaati bünyesinde Venezuela'da faaliyet gösteren 2 okulun kapatÄ±larak Maarif VakfÄ±'na devredildiÄŸini söyledi.

CAMÄ° Ä°NÅžAATI Ä°ÇÄ°N CARACAS'TA YER TALEBÄ°

ErdoÄŸan, "Caracas'ta bir cami inÅŸaatÄ± için yer talebinde bulundum, kendisi de bunu uygun buldu" dedi.

'BÄ°ZE YA DÄ°KTATÖR YA DA SULTAN DERLER, ÇOK ORTAK YANIMIZ VAR GÖRÜYORSUNUZ'

16 seçim kazanmÄ±ÅŸ bir partinin genel baÅŸkanÄ± olduÄŸunu söyleyen ErdoÄŸan, ÅŸöyle devam etti:

"Venezuela bugün Filistin davasÄ±nÄ±n en güçlü destekçileri arasÄ±ndadÄ±r. Venezuela'nÄ±n bu asil tavrÄ±nÄ±n, belli ülkeleri, iÅŸgal ve sömürüden beslenen kesimleri rahatsÄ±z ettiÄŸini biliyorum. Maduro'nun canÄ±na kast etmelerinin sebeplerinden biri de budur. Demokrasiye inanmÄ±ÅŸ bir insan olarak halklarÄ±n iradesinin üzerinde bir irade görmüyorum. Ama bize maalesef batÄ±da diktatör ya da sultan derler. Çok ortak yanÄ±mÄ±z var görüyorsunuz. Bizi halkÄ±mÄ±z iÅŸ baÅŸÄ±na getirdi. BaÅŸkalarÄ± iÅŸ baÅŸÄ±na getirmedi. SayÄ±n Maduro'ya suikast düzenlendi. Biz 15 Temmuz darbe giriÅŸimini yaÅŸadÄ±k. HalkÄ±n iradesi ile iÅŸbaÅŸÄ±na gelen dostum Maduro'yu alkÄ±ÅŸlamaktÄ±r bana düÅŸen. Kendisine yapÄ±lan suikast giriÅŸimini lanetliyorum. Bu büyük bir alçaklÄ±ktÄ±r."

Maduro'ya ziyaret sÄ±rasÄ±nda gösterdiÄŸi misafirperverlik nedeniyle teÅŸekkürlerini ileten ErdoÄŸan, "Türkiye-Venezuela iÅŸbirliÄŸinin her alanda güçlenerek devam etmesi konusundaki ortak kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± vurgulamak istiyorum" dedi.

Venezuela'da 'darbe giriÅŸimi': Askerler gÃ¶zaltÄ±nda

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduroâ€™nun Nusr-Etâ€™te yemek yemesine tepki

MADURO: Ä°NÅžAAT KONUSUNDA MUCÄ°ZE YARATACAÄžIZ, KENDÄ°MÄ°ZÄ° ANKARA'DA HÄ°SSEDECEÄžÄ°Z

Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro da, Türkiye ile iliÅŸkilerin geliÅŸmesinden memnuniyetini ifade ederek, "Türkiye'ye bir çok kez geldim. Türk insanlarÄ±na sizinle sevgilerimi gönderiyorum. Emin olun asÄ±l bundan sonrasÄ± önemli. 2019-2020 bizim için çok önemli. SayÄ±n ErdoÄŸan ile 2030'a kadar iliÅŸkilerimizi konuÅŸtuk. Ä°ki ülke olarak bundan sonra tarih yazacaÄŸÄ±z. Venezuela Türk yatÄ±rÄ±mlarÄ± konusunda her sektör için açÄ±ktÄ±r. Petrol, altÄ±n gibi alanlar da buna dahildir. Türkiye'nin desteÄŸiyle site ve uydu kentler yapÄ±lacak. Ä°nÅŸaat konusunda mucize yaratacaÄŸÄ±z. Kendimizi Ankara'da gibi hissedeceÄŸiz. Türkiye bizim yol arkadaÅŸÄ±mÄ±z oldu" dedi.

'TÜRKÄ°YE, DÜNYAYI TEKRAR UYANDIRDI'

BaÄŸÄ±msÄ±z ülkeler hattÄ±nda Türkiye ve Venezuela'nÄ±n lider durumunda olduÄŸunu öne süren Maduro, "Biz bu mesajÄ± birlikte inÅŸaa ediyoruz. Türkiye, Avrasya bölgesinde lider. Türkiye'nin son bin yÄ±lda oynadÄ±ÄŸÄ± rol çok büyük. Dünya kültürüne ve politikasÄ±na verdiÄŸi katkÄ± büyük. Türkiye, dünyayÄ± tekrar uyandÄ±rdÄ±. Venezuela yeni bir dönemin altÄ±na imza atacak. 2010 KasÄ±m ayÄ±nda Türkiye'ye giden ilk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldum. Ä°lk defa 68 yÄ±l içinde bir Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ± aÄŸÄ±rlÄ±yoruz. Tarihi bir gün yaÅŸanÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ERDOÄžAN'A 'EL LÄ°BERTADOR' VE BOLIVAR'IN KICILI NÄ°ÅžANI

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Maduro tarafÄ±ndan basÄ±n toplantÄ±sÄ± öncesinde, Venezuela'nÄ±n en yüksek ÅŸeref niÅŸanÄ± olan "El Libertador" niÅŸanÄ± ve Simon Bolivar'Ä±n kÄ±lÄ±cÄ±nÄ±n replikasÄ± verildi.

ErdoÄŸan, "Bu niÅŸanÄ±n Türkiye ile Venezuela arasÄ±ndaki dostluÄŸun timsali olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Önümüzdeki dönemde iliÅŸkilerimizi daha da geliÅŸtirmek maksadÄ±yla çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdüreceÄŸiz. Gerek bu devlet niÅŸanÄ±, gerekse Simon Bolivar'Ä±n bu kÄ±lÄ±cÄ±nÄ±n replikasÄ± ÅŸahsÄ±m ve milletim olarak bizlerde unutulmaz bir hatÄ±ra olarak kalacaktÄ±r. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde gerek orijinal gerekse replika olarak 50'ye yakÄ±n kÄ±lÄ±ç var, bir tanesi de Simon Bolivar'Ä±n kÄ±lÄ±cÄ± olacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°KÄ° ÜLKE ARASINDA 10 ANLAÅžMA Ä°MZALANDI

Ziyaret ve görüÅŸmelerin ardÄ±ndan, iki ülke arasÄ±nda ekonomi, eÄŸitim ve savunma alanlarÄ±nda 10 anlaÅŸma imzalandÄ±. ErdoÄŸan ve Maduro, iki ülke arasÄ±ndaki ortak bildiriye de imza attÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 09:00

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