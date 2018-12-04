Ballon d'Or (AltÄ±n Top) Ã¶dÃ¼lÃ¼, Luka Modric'in oldu

YÄ±lÄ±n en iyi erkek futbolcusu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Luka Modric, en iyi kadÄ±n futbolcusu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Ada Hegerberg, en iyi 21 yaÅŸ altÄ± oyuncu Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ Mbappe aldÄ±.

Futbol dünyasÄ±nÄ±n en popüler ödüllerinden olan Ballon d'Or sahiplerini buldu. France Football dergisi tarafÄ±ndan düzenlenen organizasyonda, yÄ±lÄ±n en iyi erkek futbolcusuna verilen AltÄ±n Top ödülünün sahibi, Luka Modric oldu. En iyi 21 yaÅŸ altÄ± oyuncuya verilen Kopa KupasÄ±'nÄ± Mbappe, en iyi kadÄ±n futbolcu ödülünü de Norveçli Ada Hegerberg kazandÄ±. Ödül törenine sunucu DJ Martin Solveig'in Hegerberg'e yönelttiÄŸi "Twerk (kalça dansÄ±) yapmayÄ± biliyor musun?" sorusu damga vurdu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Luka Modric, kariyerinde ilk kez Ballon d'Or ödülüne layÄ±k görüldü. Oylamada Cristiano Ronaldo ikinci, Antoine Griezmann üçüncü, Kylian Mbappe dördüncü ve Lionel Messi beÅŸinci sÄ±rayÄ± aldÄ±.

Öte yandan en iyi kadÄ±n futbolcu ödülünü Fransa ekibi Olympique Lyon'dan Norveçli Ada Hegerberg, en iyi 21 yaÅŸ altÄ± oyuncuya verilen Kopa KupasÄ±'nÄ± Kylian Mbappe kazandÄ±.

GECEYE SUNUCU SOLVEIG'Ä°N SORUSU DAMGA VURDU: 'TWERK YAPMAYI BÄ°LÄ°YOR MUSUN?'

Ödül töreninin sunuculuÄŸunu FransÄ±z DJ Martin Solveig yaptÄ±.

En iyi kadÄ±n futbolcu seçilerek Ballon d'Or ödülünü kazanan Ada Hegerberg, Solveig tarafÄ±ndan sahneye çaÄŸrÄ±ldÄ±. Solveig, sahneye gelen Hegerberg'e "Daha önce Mbappe için küçük bir dans gösterisi hazÄ±rladÄ±m ve aynÄ±sÄ±nÄ± senin de yapÄ±p yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ediyorum. Twerk (kalça dansÄ±) yapmayÄ± biliyor musun?" sorusunu yöneltti. Sorudan rahatsÄ±z olan Hegerberg, "HayÄ±r" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi ve Solveig'den uzaklaÅŸtÄ±.

Solveig'in sorusuna gülen tek isim gecenin diÄŸer sunucusu David Ginola oldu. KameralarÄ±n döndüÄŸü FransÄ±z futbolcu Kylian Mbappe'nin de soruya anlam veremediÄŸi görüldü.

Hegerberg yaÅŸanan olayla ilgili bir açÄ±klama yaptÄ± ve sahnede böyle bir soru beklemediÄŸini ama soru sebebiyle üzgün olduÄŸunu ve soruyu cinsiyetçi olarak nitelemediÄŸini söyledi.

Solveig de daha sonra Hegerberg'le bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ± ve kadÄ±n futbolcudan özür diledi. Fakat bu özür, Solveig'i affettirmedi. Ünlü tenis oyuncusu Andy Murray, sosyal medya hesabÄ±ndan "Ä°nsanlarÄ±n bu olay karÅŸÄ±sÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± tepki verdiÄŸini ve olayÄ±n ÅŸakadan ibaret olduÄŸunu düÅŸünen varsa yaÅŸanan durum hiç de öyle deÄŸildi" notunu paylaÅŸtÄ±.

ÖDÜLÜN GEÇMÄ°ÅžÄ°

France Football dergisinin 1956-2009 yÄ±llarÄ±nda verdiÄŸi AltÄ±n Top ödülü ile FIFA'nÄ±n 1991-2009 senelerinde seçtiÄŸi Dünyada YÄ±lÄ±n Futbolcusu ödülü, 2010'da FIFA AltÄ±n Top adÄ± altÄ±nda birleÅŸmiÅŸti. FIFA ve France Football dergisi, FIFA AltÄ±n Top ismiyle verilen yÄ±lÄ±n futbolcusu ödülünün ortaklÄ±ÄŸÄ±na 2016'da son vermiÅŸti.

Bu ödülü en çok kazanan isimler, 5'er kez ile Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 08:36

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