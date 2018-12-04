FotoÄŸraf: Umar Farooq/AA
CIA DirektÃ¶rÃ¼, ABD senatosunu KaÅŸÄ±kÃ§Ä± konusunda bilgilendirecek
ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) DirektÃ¶rÃ¼ Gina Haspel, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti ile ilgili salÄ± gÃ¼nÃ¼ ABD Senatosunu bilgilendirecek.
ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel'in Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti hakkÄ±nda salÄ± günü ABD Senatosunu bilgilendireceÄŸi belirtildi.
Amerikan Wall Street Journal'Ä±n konuya yakÄ±n kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberine göre, Haspel, salÄ± sabahÄ± senatörlere, CIA'in KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti hakkÄ±nda elde ettiÄŸi bilgiler hakkÄ±nda bilgi verecek.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo ve Savunma BakanÄ± Jim Mattis geçen hafta ABD Kongresinde, Yemen ve Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetine yönelik brifing vermiÅŸti.
Brifingde, CIA Direktörü Haspel'in olmamasÄ± hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerden tepki çekmiÅŸti.
Washington Post gazeteci, CIA'in Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n verdiÄŸi sonucuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti. (AA)