CIA DirektÃ¶rÃ¼, ABD senatosunu KaÅŸÄ±kÃ§Ä± konusunda bilgilendirdi

CIA DirektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ABD Senatosunu bilgilendirmesinin ardÄ±ndan konuÅŸan CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r Lindsey Graham: Veliaht Prens cinayette suÃ§ ortaÄŸÄ±

ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) Direktörü Gina Haspel Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti hakkÄ±nda ABD Senatosunu bilgilendirdi. CIA Direktörü Gina Haspel'in, Senatoda yaptÄ±ÄŸÄ± Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± oturumuna katÄ±lan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman bitmiÅŸ durumdadÄ±r. Mümkün olan en yüksek seviyede onun (Veliaht Prens Muhammed bin Selman) KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde suç ortaÄŸÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum" dedi.

Senatör Graham, CIA Direktörü Gina Haspel'in sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da senatörle bir araya geldiÄŸi kapalÄ± oturumun ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu. ToplantÄ±da duyduklarÄ±nÄ±n "KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'Ä±n sorumlu olduÄŸu" yönündeki kanaatini pekiÅŸtirdiÄŸini kaydeden Graham, bu konuda ABD Kongresinde güçlü bir duruÅŸ sergilenmesi gerektiÄŸini belirtti.

SENATÖR GRAHAM: VELÄ°AHT PRENS CÄ°NAYETTE SUÇ ORTAÄžI

Graham ÅŸu deÄŸerlendirmeyi yaptÄ±: "Veliaht Prens Muhammed bin Selman bitmiÅŸ durumdadÄ±r. Mümkün olan en yüksek seviyede, onun KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinde suç ortaÄŸÄ± olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Onun, ABD'ye güvenilir bir ortak olacaÄŸÄ±nÄ± sanmÄ±yorum. O ülke yönetiminde olduÄŸu sürece Suudi Arabistan'a silah satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± destekleyemem. AyrÄ±ca Yemen'deki savaÅŸ kontrolden çÄ±kmÄ±ÅŸ durumda."

AA'nÄ±n haberine göre , Suudi Arabistan'Ä±n stratejik bir müttefik olduÄŸunu belirten Graham, Veliaht Prensin, bu iliÅŸkiye ciddi ÅŸekilde zarar verdiÄŸini ifade etti. Graham, "EÄŸer Suudi yönetimi bu adamÄ±n elinde olacaksa bu ülkeyle iÅŸ yapmanÄ±n çok zor olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum çünkü o çÄ±lgÄ±n biri. AynÄ± zamanda tehlikeli ve ikili iliÅŸkileri tehlikeye atÄ±yor." yorumunu yaptÄ±. Graham ayrÄ±ca, ortaya çÄ±kan delillerin "açÄ±k" olduÄŸunu ve Kongrenin buna göre hareket etmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

'KAFAMDA HÄ°ÇBÄ°R SORU YOK'

Bir diÄŸer Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker da "KaÅŸÄ±kçÄ±'yÄ± öldürme talimatÄ±nÄ± Veliaht Prens verdi ve talimatÄ± o takip etti, bu konuda kafamda hiçbir soru yok" deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

'SADECE 8 KÄ°ÅžÄ°YE BRÄ°FÄ°NG VERÄ°LDÄ°, BU DEMOKRASÄ° DEÄžÄ°L'

KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti konusunda Donald Trump yönetimini hedef alan eleÅŸtirileriyle öne çÄ±kan bir diÄŸer Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise bu ÅŸekilde yapÄ±lan bir bilgi paylaÅŸÄ±m sürecinin "demokratik" olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Paul, kendisinin de katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± brifingle ilgili basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Kongrede (CIA'den KaÅŸÄ±kçÄ± konusunda) brifing alan sadece 8 kiÅŸi var. Bu demokrasi deÄŸil. Bu demokratik bir temsil olmadÄ±ÄŸÄ± gibi demokratik bir denetleme de deÄŸil. Söz konusu bilgiler Kongrede geniÅŸ ÅŸekilde (Kongre üyelerine) iletilmelidir" dedi.

Amerikan medyasÄ±na yansÄ±yan ve Kongre kaynaklarÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, Haspel'in brifingine, Senatonun "SilahlÄ± Hizmetler", "DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler", "Ä°stihbarat" ve "DÄ±ÅŸ operasyonlar Alt Komitesi"nin Cumhuriyetçi ve Demokrat baÅŸkan ve yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 AralÄ±k 2018 23:41

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