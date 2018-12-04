Suudi Arabistan ile Cezayir arasÄ±nda 'koordinasyon konseyi' anlaÅŸmasÄ±

Suudi Arabistan ve Cezayir siyasi, gÃ¼venlikÂ ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleÂ alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸi adÄ±na yÃ¼ksek koordinasyon konseyi kurulmasÄ± kararÄ± aldÄ±.

Cezayir ile Suudi Arabistan, iki ülke arasÄ±nda siyasi, güvenlik ve terörle mücadele alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸini güçlendirmek için yüksek koordinasyon konseyi kurulmasÄ± kararÄ± aldÄ±.

Suudi Arabistan resmi haber ajansÄ± SPA'nÄ±n haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Cezayir'e giden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Cezayir BaÅŸbakanÄ± Ahmed Uyahya ile bir araya geldi.

Bin Selman-Uyahya görüÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler ve bu iliÅŸkileri çeÅŸitli alanlarda geliÅŸtirme fÄ±rsatÄ± ile bölgesel geliÅŸmeler, ekonomi, ticaret, yatÄ±rÄ±m, enerji, kültür ve eÄŸitim konularÄ± ele alÄ±ndÄ±.

GörüÅŸmenin ardÄ±ndan yayÄ±nlanan ortak yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Veliaht Prens Bin Selman ve BaÅŸbakan Uyahya baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda "Suudi Arabistan-Cezayir Yüksek Koordinasyon Konseyi" kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Söz konusu konseyle siyaset, güvenlik ve terörle mücadele alanlarÄ±nda iÅŸ birliÄŸini güçlendirmenin amaçlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilirken, bu konuda uygun mekanizmayÄ± belirlemek üzere iki ülke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n görevlendirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Cezayir ile Suudi Arabistan, 2019 yÄ±lÄ±ndan itibaren hizmete girmek üzere çeÅŸitli sektörlerde 5 endüstriyel proje anlaÅŸmasÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n öldürülmesinin ardÄ±ndan 22 KasÄ±m'da ilk yurt dÄ±ÅŸÄ± turuna çÄ±kan Bin Selman, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn, MÄ±sÄ±r, Tunus, Arjantin ve Moritanya'nÄ±n ardÄ±ndan Cezayir'e gelmiÅŸti. (AA)

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