Selahattin DemirtaÅŸ: Her tÃ¼rden iktidar 'erkektir'

AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen serbest bÄ±rakÄ±lmayan Selahattin DemirtaÅŸ avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AÄ°HM'nin kararÄ±na raÄŸmen serbest bÄ±rakÄ±lmayan HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medya hesabÄ±ndan gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ±na polisin 25 KasÄ±m'da kadÄ±nlarÄ±n Ä°stanbul yürüyüÅŸünü engellemesini deÄŸerlendirerek baÅŸlayan DemirtaÅŸ, "Ä°stiklal'de kadÄ±nlara yönelik hükümet ÅŸiddetini televizyonlar çok az verdi. Çünkü korkak merkez medya, hükümetin her türden hukuksuzluÄŸunu örtmekle meÅŸgul ÅŸu sÄ±ralar" dedi.

1- Merhaba arkadaÅŸlar. Gündemi buradan takip etmek pek kolay olmuyor. Ä°stiklal’de kadÄ±nlara yönelik hükümet ÅŸiddetini televizyonlar çok az verdi. Çünkü korkak merkez medya, hükümetin her türden hukuksuzluÄŸunu örtmekle meÅŸgul ÅŸu sÄ±ralar. Her türden iktidar “erkektir” çünkü. https://t.co/DzUuj7cCsr — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

"'Erkek aklÄ±nÄ±' veya 'erkek zihniyetini' konuÅŸalÄ±m" diyen DemirtaÅŸ paylaÅŸmÄ±nda kitap önerilerinde bulundu.

2- “Erkek aklÄ±nÄ±” veya “erkek zihniyetini” konuÅŸalÄ±m bu hafta. Birkaç twitle geçiÅŸtirilecek bir konu deÄŸil elbette. Bu nedenle, önerdiÄŸim kitaplarÄ± okuyarak iÅŸe baÅŸlayÄ±n bence sevgili erkekler. AyrÄ±ca herkes, bu konuda yapÄ±lmÄ±ÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ± birbirine hemen ÅŸu anda önersin lütfen. pic.twitter.com/FnDvrcKg3C — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

"Sizinle eÅŸit olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kadÄ±n var mÄ±? Yani yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸeyi yapma hakkÄ±na sahip bir kadÄ±n? Anne, eÅŸ, kÄ±z kardeÅŸ, sevgili? Yok artÄ±k! 'Benim yaptÄ±klarÄ±mÄ± yaparsa bacaklarÄ±nÄ± kÄ±rarÄ±m' mÄ± dediniz içinizden? DemiÅŸseniz kusura bakmayÄ±n, o sizin içinizin pisliÄŸi." diyen DemirtaÅŸ'Ä±n konuyla ilgili diÄŸer paylaÅŸÄ±mlarÄ± ÅŸöyle oldu:

3- Sizinle eÅŸit olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kadÄ±n var mÄ±? Yani yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸeyi yapma hakkÄ±na sahip bir kadÄ±n? Anne, eÅŸ, kÄ±z kardeÅŸ, sevgili? Yok artÄ±k! “Benim yaptÄ±klarÄ±mÄ± yaparsa bacaklarÄ±nÄ± kÄ±rarÄ±m” mÄ± dediniz içinizden? DemiÅŸseniz kusura bakmayÄ±n, o sizin içinizin pisliÄŸi. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

4- KadÄ±nlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸu, erkeklerin yaptÄ±ÄŸÄ± kötülükleri asla yapmazlar. SavaÅŸ kararÄ± almak, iÅŸkence ve katliam yapmak, yolsuzluk yapmak, doÄŸayÄ± katletmek, tecavüz etmek vs. Bunlar binlerce yÄ±ldÄ±r, erkek aklÄ±nÄ±n tekelindeki kötülüklerin sadece bir kaçÄ±. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

5- KadÄ±nlarla eÅŸit olmak neden önemlidir? KadÄ±nlar gülünüz, çiçeÄŸiniz olduklarÄ± için mi? Bunu aklÄ±nÄ±zdan bile geçirmeyin! KadÄ±nlarla eÅŸit olmak, her türlü sömürü, zulüm, zorbalÄ±k iktidarÄ±nÄ± yeryüzünden silmek için olmazsa olmazdÄ±r. “Ne alakasÄ± ve ÅŸimdi” diyen oldu mu? — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

6- DoÄŸrudan alakasÄ± var kardeÅŸim. Yeryüzündeki en büyük iktidar gücünün (imparator, devlet, koca, baba, patron) bile üretildiÄŸi ilk yer kadÄ±n bedeni ve kadÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Hem de her gün her saniye, kadÄ±n sömürüsü üzerinden kendini yeniden üretir bu erkek aklÄ±. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

7- Daha doÄŸar doÄŸmaz iktidar olmak, güçlü olmak, ezmek öÄŸretilir erkeklere. Hayat boyu da devam eder bu. KadÄ±nlara ise boyun eÄŸmek, hizmet etmek düÅŸer. ZalimliÄŸe doÄŸru giden yolda staj alanÄ±dÄ±r erkeÄŸin etrafÄ±ndaki kadÄ±nlar. OnlarÄ± ezerek öÄŸrenir iktidar olmayÄ±, zorbalÄ±ÄŸÄ±. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

8- Sonra “iÅŸi” büyütür ve eline geçen ilk fÄ±rsatta dünyanÄ±n geri kalanÄ±na uygular öÄŸrendiklerini. DünyanÄ±n en tehlikeli ÅŸeyi “erkek” olduÄŸu için, biz de kendimizi korumanÄ±n tek yolu olarak “erkek” olmayÄ± seçeriz. Böylece zulüm ve zorbalÄ±k çarkÄ±nÄ±n parçasÄ± haline geliveririz. — Selahattin DemirtaÅŸ (@hdpdemirtas) 3 AralÄ±k 2018

"Erkeklik bir güç deÄŸil yüktür. Bu yükten kurtulmadan asla onurlu, eÅŸit, özgür bir yaÅŸamÄ±nÄ±z olamayacak. AcÄ±, ama gerçek." diyen Selahattin DemirtaÅŸ, "Bu konuda bize öÄŸretilen her ÅŸey, bugün artÄ±k kapitalist sömürü düzeninin devamÄ± için uydurulmuÅŸ yalanlardÄ±r. Kapitalizm, derin bir eÅŸitsizliÄŸi fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi olarak bize yutturmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, yine en çok kadÄ±n sömürüsü üzerinden yapar bunu. YutmayÄ±n bu yalanlarÄ±" ifadeleriyle devam etti. (HABER MERKEZÄ°)

Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliyesi iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuru reddedildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 23:46

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