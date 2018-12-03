Selahattin DemirtaÅŸ: Her tÃ¼rden iktidar 'erkektir'

FotoÄŸraf: MA

Selahattin DemirtaÅŸ: Her tÃ¼rden iktidar 'erkektir'

    • 03 AralÄ±k 2018 23:18

    AÄ°HM kararÄ±na raÄŸmen serbest bÄ±rakÄ±lmayan Selahattin DemirtaÅŸ avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¼ndeme iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

    AÄ°HM'nin kararÄ±na raÄŸmen serbest bÄ±rakÄ±lmayan HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sosyal medya hesabÄ±ndan gündeme iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

    PaylaÅŸÄ±mlarÄ±na polisin 25 KasÄ±m'da kadÄ±nlarÄ±n Ä°stanbul yürüyüÅŸünü engellemesini deÄŸerlendirerek baÅŸlayan DemirtaÅŸ, "Ä°stiklal'de kadÄ±nlara yönelik hükümet ÅŸiddetini televizyonlar çok az verdi. Çünkü korkak merkez medya, hükümetin her türden hukuksuzluÄŸunu örtmekle meÅŸgul ÅŸu sÄ±ralar" dedi.

    "'Erkek aklÄ±nÄ±' veya 'erkek zihniyetini' konuÅŸalÄ±m" diyen DemirtaÅŸ paylaÅŸmÄ±nda kitap önerilerinde bulundu. 

    "Sizinle eÅŸit olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kadÄ±n var mÄ±? Yani yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z her ÅŸeyi yapma hakkÄ±na sahip bir kadÄ±n? Anne, eÅŸ, kÄ±z kardeÅŸ, sevgili? Yok artÄ±k! 'Benim yaptÄ±klarÄ±mÄ± yaparsa bacaklarÄ±nÄ± kÄ±rarÄ±m' mÄ± dediniz içinizden? DemiÅŸseniz kusura bakmayÄ±n, o sizin içinizin pisliÄŸi." diyen DemirtaÅŸ'Ä±n konuyla ilgili diÄŸer paylaÅŸÄ±mlarÄ± ÅŸöyle oldu: 

    "Erkeklik bir güç deÄŸil yüktür. Bu yükten kurtulmadan asla onurlu, eÅŸit, özgür bir yaÅŸamÄ±nÄ±z olamayacak. AcÄ±, ama gerçek." diyen Selahattin DemirtaÅŸ, "Bu konuda bize öÄŸretilen her ÅŸey, bugün artÄ±k kapitalist sömürü düzeninin devamÄ± için uydurulmuÅŸ yalanlardÄ±r. Kapitalizm, derin bir eÅŸitsizliÄŸi fÄ±rsat eÅŸitliÄŸi olarak bize yutturmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken, yine en çok kadÄ±n sömürüsü üzerinden yapar bunu. YutmayÄ±n bu yalanlarÄ±" ifadeleriyle devam etti. (HABER MERKEZÄ°)

    Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliyesi iÃ§in yapÄ±lan baÅŸvuru reddedildi

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 23:46
    www.evrensel.net
    ETÄ°KETLER Selahattin DemirtaÅŸ25 KasÄ±m