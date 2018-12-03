Ã‡HD ve HHB'lilerin davasÄ±: Avukatlar mahkeme baÅŸkanÄ±nÄ± protesto etti

18 Ã‡HD ve HHB'li avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, Mahkeme BaÅŸkanÄ±'nÄ±n bir avukatÄ± duruÅŸmadan atmasÄ± Ã¼zerine avukatlar duruÅŸmayÄ± terk etti.

Ä°stanbul’da 6'sÄ± tutuklu, 18 ÇHD ve HHB'li avukatÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada,Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek ile avukatlar arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. BaÅŸkan Gürlek’in bir avukatÄ± duruÅŸmadan atmasÄ± üzerine avukatlar duruÅŸmayÄ± terk etti.

Tahliye edilmelerinin üzerinden 24 saat geçmeden haklarÄ±nda çÄ±karÄ±lan yakalama kararÄ± ile tekrardan tutuklanan ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi (ÇHD) Genel BaÅŸkanÄ± avukat Selçuk KozaÄŸaçlÄ± ve HalkÄ±n Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatlarÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ± Silivri Cezaevi Kampüsü karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan duruÅŸma salonunda görülmeye baÅŸlandÄ±.

Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görülmeye baÅŸlanan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda mahkeme heyetinin deÄŸiÅŸtiÄŸi görüldü.

Mahkeme heyetinde, HDP'nin önceki EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve 4 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verildiÄŸi Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin heyeti yer aldÄ±. 5 gün görülecek olan davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nda tutuklu avukatlar Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, Ahmet MandacÄ±, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek, Engin GökoÄŸlu ve Behiç AÅŸçÄ± hazÄ±r edildi. DuruÅŸma için çok sayÄ±da avukat da salonda hazÄ±r bulundu.

DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda, Ä°zmir Baro BaÅŸkanÄ± Avukat Özkan Yücel, tutuklu avukatlara uzaktan selam verdiÄŸi esnada jandarma görevlisi tarafÄ±ndan itildi. SonrasÄ±nda çÄ±kan kargaÅŸada bir jandarma görevlisi Yücel'e yumruk attÄ±. Salonda avukatlar ve jandarma karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Rütbeli jandarmalar araya girdi. Yücel’e vuran jandarma salondan çÄ±ktÄ±. JandarmanÄ±n kimliÄŸinin tespitine yönelik talepler mahkeme heyeti tarafÄ±ndan dinlenmedi. Yücel, "Bugün ben darp edilirken salondan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±nÄ±z. Avukat meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n avukat sÄ±ralarÄ±na oturmalarÄ±nÄ± güvenlik gerekçesiyle engellediniz. Bunlar bu yargÄ±lamanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z, tarafsÄ±z olduÄŸu konusundaki ÅŸüphelerimizi arttÄ±rmaktadÄ±r" dedi.

ArdÄ±ndan tutuksuz Avukat Ezgi ÇakÄ±r savunma yapmaya baÅŸladÄ±. ÇakÄ±r'Ä±n ardÄ±ndan söz alan Ä°stanbul Baro BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu, mahkemenin 10 saat içerisinde karar deÄŸiÅŸtirdiÄŸini, CMK'nÄ±n açÄ±k hükümlerine raÄŸmen hukuka ve kanuna aykÄ±rÄ± bir yargÄ±lama sürdüÄŸünü söyledi. DurakoÄŸlu, mahkemenin baÄŸÄ±msÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

MAHKEME BAÅžKANI Ä°TÄ°RAZI GÜRÜLTÜ SAYDI

SonrasÄ±nda tanÄ±k Berk Ercan duruÅŸmaya SEGBÄ°S ile baÄŸlandÄ±. Ercan, can güvenliÄŸinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, yüzünün SEGBÄ°S ekranÄ±nda gösterilmemesini talep etti. Ercan'Ä±n talebi mahkeme heyeti tarafÄ±ndan kabul edildi. Avukat Hasan Fehmi Demir'in tanÄ±ÄŸÄ±n ifadesinin usulsüz alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle yeminsiz dinlenmemesi talebi reddedildi. AvukatlarÄ±n usule dair itirazlarÄ± üzerine avukatsÄ±z yargÄ±lama yapÄ±lmak istendiÄŸi eleÅŸtirileri salondan yükseldi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, "Salondan bir takÄ±m gürültüler geldiÄŸi" ÅŸeklinde tutanaÄŸa geçirince salondan "itirazlarÄ±mÄ±z gürültü deÄŸildir!" sesleri yükseldi. Avukat Bahri Belen, "Kürsüdeki kiÅŸinin Berk Ercan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸini, can güvenliÄŸinin tehlikede olduÄŸuna dair dosyada hiçbir veri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi" dedi.

SORUYA CEVAP VERMEDÄ°

TanÄ±k Ercan ismini bildiÄŸi avukatlarÄ±n isimlerini saymaya baÅŸladÄ±. TanÄ±k ismini bildiÄŸi avukatlarÄ±n kendisine örgütsel hangi baÄŸ ve baÄŸlantÄ±yÄ± kurduÄŸu sorusuna cevap veremedi. Ercan "HalkÄ±n Hukuk Bürosu'nun müvekkillerinin çoÄŸunluÄŸunun DHKP-C'den yargÄ±lanmasÄ± sizce tesadüf mü? Bence deÄŸil" dedi. Ercan, Avukat Didem Ünsal'Ä±n bir gözaltÄ± sonrasÄ± kendisine iÅŸkenceye uÄŸrayÄ±p uÄŸramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸunu, avukat AyÅŸegül ÇaÄŸatay ile Mahir Çayan anmasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, buralardan doÄŸru bu insanlarÄ±n örgüt üyesi olduÄŸunu düÅŸündüÄŸünü ileri sürdü.

TANIK ALTIN: SÄ°ZÄ°N SAYENÄ°ZDE HATIRLIYORUM

Ercan'Ä±n ardÄ±ndan gizli tanÄ±klarÄ±n dinlenmesine geçildi. Gizli tanÄ±k Derya AltÄ±n, psikolojik tedavi gördüÄŸünü unutkanlÄ±k, öfke kontrolü gibi sorunlarÄ± olduÄŸunu ifade etti. Derya AltÄ±n, davanÄ±n avukatlarÄ±na "Ben sizin terörist olduÄŸunuzu biliyorum" ifadelerini kullandÄ±. AvukatlarÄ±n itirazlarÄ± üzerine Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, avukatlarÄ± son kez ihtar ettiÄŸini söyledi. Gizli tanÄ±ÄŸÄ±n "Ben sadece Åžükriye Erden'i hatÄ±rlÄ±yorum. O da sizin (mahkeme baÅŸkanÄ±) sayenizde" demesi dikkat çekti.

'TANIÅžSAM NE OLUR TANIÅžMASAM NE OLUR?'

Gizli tanÄ±k Derya AltÄ±n'a haklarÄ±nda ifade verdiÄŸi HalkÄ±n Hukuk Bürosu avukatlarÄ±nÄ±n isimleri soruldu. AltÄ±n, hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DavanÄ±n avukatlarÄ±, mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek 'e "TanÄ±klara 'siz' derken avukatlara 'sen' diye hitap edemezsiniz" ÅŸeklinde tepki gösterdi. Bunun üzerine Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, avukatlarÄ± duruÅŸmadan çÄ±karÄ±lacaklarÄ± konusunda tekrar ihtar etti. AltÄ±n, "Hapishane sorumlularÄ± Ercan Kartal ve Ali Osman Köse'dir" dedi. AvukatlarÄ±n "Bunlarla tanÄ±ÅŸtÄ±n mÄ±?" sorusuna, "TanÄ±ÅŸsam ne olur tanÄ±ÅŸmasam ne olur?" diyerek yanÄ±tladÄ±. AltÄ±n'Ä±n beyanlarÄ±nÄ± sonlandÄ±rmasÄ± üzerine avukatlar soru sormaya baÅŸladÄ±.

AVUKATLARI SON KEZ UYARDI

Avukat Bahattin Özdemir ilk olarak sorularÄ±nÄ± tanÄ±ÄŸa sormaya baÅŸladÄ±. TanÄ±k AltÄ±n, Avukat Özdemir'e hitaben "Ben sizin sorularÄ±nÄ±za cevap vermek istemiyorum. Siz örgütün avukatÄ±sÄ±nÄ±z" dedi. Avukatlar mahkeme baÅŸkanÄ±ndan tanÄ±ÄŸÄ±n uyarÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, sanÄ±ÄŸÄ± uyaramayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, sorulara devam edilmesini istedi. AvukatlarÄ±n itirazlarÄ±nÄ±n yükselmesi üzerine Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, duruÅŸmanÄ±n huzur ve disiplinine uymak için avukatlarÄ± son kez uyardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Olgun ile devam eden tartÄ±ÅŸmalar sonucu, avukatlar duruÅŸmadan atÄ±lmakla tehdit edildi. Salondaki gerginliÄŸin ardÄ±ndan duruÅŸmaya ara verildi. 15 dakikalÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan diÄŸer gizli tanÄ±k GüneÅŸ dinlenmeye baÅŸlandÄ±.

TANIK GÜNEÅž: HATIRLAMIYORUM

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, tanÄ±k GüneÅŸ'e tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ±n isimlerini sordu. TanÄ±k GüneÅŸ'in "HatÄ±rlamÄ±yorum ancak hatÄ±rlatÄ±rsanÄ±z hatÄ±rlarÄ±m" demesi üzerine seyirci ve avukat sÄ±ralarÄ±ndan gülüÅŸme sesleri yükseldi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek 'in tanÄ±k GüneÅŸ'in emniyet ifadesini okudu. Okunan ifadeye tanÄ±k GüneÅŸ'in arada "evet aynen doÄŸudur" demesi dikkat çekti.

OLMAYAN Ä°SMÄ° TANIDI!

Avukat Bahattin Özdemir isimler sayarak tanÄ±ÄŸa tanÄ±yÄ±p tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordu. TanÄ±k GüneÅŸ, tüm isimleri tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± söyledi. Özdemir, "Ahmet Cemil'i tanÄ±yor musun?" diye sordu. TanÄ±k GüneÅŸ, "TanÄ±yorum" demesi üzerine Avukat Özdemir, "Nereden tanÄ±yorsun? Ä°smi ben uydurdum. Hiçbir ifadende bu isim geçmiyor" dedi.

AVUKAT DURUÅžMADAN ÇIKARILDI

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, araya girerek sorunun dosyanÄ±n durumu açÄ±sÄ±ndan faydasÄ± olamayacaÄŸÄ± gerekçesiyle sorulmasÄ±nÄ±n heyet kararÄ± ile reddine karar verdi. Av. Kemal Aytaç söz aldÄ± "BaÅŸkan yüzümüze baka baka bizimle dalga geçiyorsunuz. Tek baÅŸÄ±nÄ±za karar aldÄ±nÄ±z, heyet kararÄ± diyorsunuz. Kime sordunuz da heyet kararÄ± diyorsunuz" dedi. Mahkeme BaÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, "Evet, baÅŸka sorusu olan" diye sordu. Avukat Özdemir "sorum var" dedi. Özdemir sorusunu sormaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± esnada BaÅŸkan Gürlek, araya girerek Özdemir'in söz almadan konuÅŸtuÄŸu gerekçesiyle oybirliÄŸi ile duruÅŸmadan çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. Karar avukatlar ve izleyiciler tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlarla protesto edildi. Bunun üzerine Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, izleyici sÄ±rasÄ±nda bulunanlarÄ±n avukatlar dahil dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. Bu durum da alkÄ±ÅŸlarla protesto edilince, duruÅŸmaya 15 dakika ara vererek duruÅŸma salonundan çÄ±ktÄ±.

AVUKATLAR HEYETÄ° PROTESTO ETTÄ°

Aradan sonra avukatlar adÄ±na usule dair söz alan Avukat Bahri Belen mahkemenin CMK'ya açÄ±kça aykÄ±rÄ± ÅŸekilde duruÅŸma yürütmesinden ve avukatlarÄ± yok sayan tavÄ±rlarÄ±ndan dolayÄ± mahkemeyi uyardÄ±klarÄ±nÄ± ve salonu terk etme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Avukatlar, alkÄ±ÅŸlarla duruÅŸmadan çÄ±ktÄ±.

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