ï»¿
FotoÄŸraf: DHA
Avukat AyÅŸe TunÃ§ balkondan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti
03 AralÄ±k 2018 22:47
Mersinâ€™de 37 yaÅŸÄ±ndaki avukat AyÅŸe TunÃ§, 5â€™inci kattaki evinin balkonundan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. Polis, TunÃ§â€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±
Mersin’de 37 yaÅŸÄ±ndaki avukat AyÅŸe Tunç, 5’inci kattaki evinin balkonundan düÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Mersin merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki evine giden AyÅŸe Tunç, balkonda dengesini kaybedip 5’inci kattan düÅŸtü. Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde Tunç'un öldüÄŸü belirlendi. Tunç'un cenazesi, polisin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan Toros Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. AcÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan Mersin Barosu'nun kutlama etkinliÄŸi iptal edilirken, Tunç’un mesai arkadaÅŸlarÄ± hastaneye akÄ±n etti. Polis, Mersin’in tanÄ±nmÄ±ÅŸ avukatlarÄ±ndan merhum Mithat Tunç’un kÄ±zÄ± olduÄŸu öÄŸrenilen AyÅŸe Tunç’un ölümü üzerine soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (Mersin/DHA)
www.evrensel.net