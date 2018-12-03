NiÄŸde'de Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan daÄŸcÄ±yÄ± bulma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

NiÄŸde ValiliÄŸi, Ã§Ä±ÄŸ altÄ±nda kalan daÄŸcÄ±yÄ± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n henÃ¼z bir sonuca ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu: KayÄ±p daÄŸcÄ±yÄ± bulmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼rÃ¼yor

NiÄŸde ValiliÄŸinden, çÄ±ÄŸ altÄ±nda kalan daÄŸcÄ±yÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "ÇÄ±ÄŸ alanÄ± geniÅŸliÄŸinin yaklaÅŸÄ±k 5-10 metre, uzunluÄŸunun ise 500-700 metre oluÅŸu arama kurtarma faaliyetlerini zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve bu nedenle bir sonuca ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. KayÄ±p daÄŸcÄ±yÄ± bulmaya yönelik çalÄ±ÅŸmalara devam edilmektedir." açÄ±klamasÄ±nda bulunuldu.

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Hilal Ä°ÅŸcan'Ä±n, 2 AralÄ±k saat 16.31'de 112 Acil ÇaÄŸrÄ± Merkezi'ne, ÇamardÄ± ilçesi AladaÄŸlar Eznevit mevkisinde (3560 metre) çÄ±ÄŸ düÅŸtüÄŸünü ve beraber tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± daÄŸcÄ±nÄ±n çÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kendisinin de zirvede mahsur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdiÄŸi kaydedildi.

AA'nÄ±n haberine göre, ihbar üzerine Ä°l Afet ve Acil Durum MüdürlüÄŸü, ÇamardÄ± Ä°lçe Jandarma, NiÄŸde UMKE ve AKUT ekiplerinin olay bölgesine yönlendirildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"AyrÄ±ca bölge illerinden helikopter talep edilmiÅŸ, Adana ve Konya'dan görevlendirilen helikopterli arama kurtarma ekibi saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. ÇalÄ±ÅŸmalar saat 04.00'e kadar devam etmiÅŸ ancak coÄŸrafi konum ve hava muhalefeti nedeni ile çalÄ±ÅŸmalarda bir sonuca ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸ ve gün doÄŸumuna kadar çalÄ±ÅŸmalara ara verilmiÅŸtir. Bugün saat 07.40'ta arama kurtarma faaliyetine tekrar baÅŸlanmÄ±ÅŸ ve sabah saat 08.30 civarÄ±nda helikopterli arama kurtarma ekibi tarafÄ±ndan daÄŸcÄ± Hilal Ä°ÅŸcan saÄŸ kurtarÄ±larak Adana Åžehir Hastanesine ulaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

ÇÄ±ÄŸ altÄ±nda kalan daÄŸcÄ±yÄ± kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n gün boyu devam ettiÄŸi vurgulanan açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"ÇÄ±ÄŸ altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülen daÄŸcÄ±ya yönelik kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±na ait Sikorsy tipi bir helikopter ve çeÅŸitli illerden gelen AFAD, UMKE, AKUT ve JAK ekibiyle gün boyunca devam etmiÅŸ ancak çÄ±ÄŸ alanÄ± geniÅŸliÄŸinin yaklaÅŸÄ±k 5-10 metre, uzunluÄŸunun ise 500-700 metre oluÅŸu arama kurtarma faaliyetlerini zorlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ ve bu nedenle bir sonuca ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. KayÄ±p daÄŸcÄ±yÄ± bulmaya yönelik çalÄ±ÅŸmalara devam edilmektedir." (NiÄŸde/AA)

NiÄŸde'de tÄ±rmanÄ±ÅŸ yaparken mahsur kalan kadÄ±n daÄŸcÄ± kurtarÄ±ldÄ±

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