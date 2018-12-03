Kayseri'de CHP ilÃ§e baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na zarar veren kiÅŸi tutuklandÄ±

Kayseri'de CHP Kocasinan Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na girerek iÃ§eride bulunan malzemelere zarar veren kiÅŸi tutuklandÄ±.

Kayseri'de, CHP Kocasinan Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± binasÄ±na camÄ± kÄ±rarak giren ve içeride bulunan malzemelere zarar veren kiÅŸi tutuklandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, sabah saatlerinde ilçe binasÄ±nÄ±n camlarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±larak içeri girildiÄŸini, bilgisayar, yazÄ±cÄ±, panolara asÄ±lÄ± resim ve masalara zarar verildiÄŸini gören görevliler, durumu yetkililere bildirdi. Polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre psikolojik sorunlarÄ± ve madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu öne sürülen Ö.T'nin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen Ö.T, mahkemece tutuklandÄ±.

Ä°lçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na gelerek binada incelemede bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin ArÄ±k, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada kendilerine olayÄ±n bir uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunun söylendiÄŸini ifade etti.

Daha önce de CHP teÅŸkilat binalarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±lar olduÄŸunu aktaran ArÄ±k, yetkililerden olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. (HABER MERKEZÄ°)

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