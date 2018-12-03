Trump'tan ABD'nin savunma harcamasÄ±na 'Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k' deÄŸerlendirmesi

Trump, ABD'nin savunma harcamasÄ±na 'Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k' dedi. Ancak Pentagon'un 717 milyar dolarlÄ±k mali bÃ¼tÃ§esi kendisi tarafÄ±ndan onaylanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 'silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±' durdurabilmek için Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile bir araya gelebileceÄŸini söyledi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Twitter hesabÄ±ndan "silahlanma yarÄ±ÅŸÄ±na" iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Trump, paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Gelecek bir zamanda Devlet BaÅŸkanÄ± Åži ve Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsÄ±z edici silah yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± anlamlÄ± bir ÅŸekilde durdurmayÄ± konuÅŸabileceÄŸimizden eminin. ABD, bu yÄ±l (bu yarÄ±ÅŸa) 716 milyar dolar harcadÄ±. ÇÄ±lgÄ±nlÄ±k!" ifadelerini kullandÄ±.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 AralÄ±k 2018

Birçok açÄ±klamasÄ±nda ABD ordusunun büyüklüÄŸü ve gücünden bahseden ve kendi yönetiminin orduya en fazla bütçe ayÄ±ran yönetim olduÄŸunu dile getiren Trump'Ä±n bu deÄŸerlendirmesi, Amerikan medyasÄ±nda farklÄ± tepkiler topladÄ±.

BazÄ± haberlerde Trump'Ä±n mesajÄ±nÄ±n "gerçekçi" bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸkan'Ä±n askeri bir stratejiye sahip olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Öte yandan, ABD Savunma BakanÄ± James Mattis'e, Pentagon'da yapÄ±lan bir tören öncesinde Trump'Ä±n açÄ±klamalarÄ± soruldu. Mattis, Trump'Ä±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ± görmediÄŸini söylemekle yetindi ve yorum yapmaktan kaçÄ±ndÄ±.

Pentagon'un 2019 mali yÄ±lÄ± bütçesi 717 milyar dolar olarak belirlenmiÅŸ ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan onaylanmÄ±ÅŸtÄ±. (Washington/AA)

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