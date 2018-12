Trump'tan ABD'nin savunma harcamasÄ±na 'Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k' deÄŸerlendirmesi

Trump, ABD'nin savunma harcamasına 'çılgınlık' dedi. Ancak Pentagon'un 717 milyar dolarlık mali bütçesi kendisi tarafından onaylanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 'silahlanma yarışını' durdurabilmek için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından "silahlanma yarışına" ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, paylaşımında, "Gelecek bir zamanda Devlet Başkanı Şi ve Devlet Başkanı Putin ve ben bir araya gelip bu büyük ve rahatsız edici silah yarışını anlamlı bir şekilde durdurmayı konuşabileceğimizden eminin. ABD, bu yıl (bu yarışa) 716 milyar dolar harcadı. Çılgınlık!" ifadelerini kullandı.

I am certain that, at some time in the future, President Xi and I, together with President Putin of Russia, will start talking about a meaningful halt to what has become a major and uncontrollable Arms Race. The U.S. spent 716 Billion Dollars this year. Crazy!