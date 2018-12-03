FenerbahÃ§e ile KasÄ±mpaÅŸa puanlarÄ± paylaÅŸtÄ±: 2-2

SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda iki Ä°stanbul ekibinin mÃ¼cadelesinde galip gelen olmadÄ±, FenerbahÃ§e ve KasÄ±mpaÅŸa 2-2 berabere kaldÄ±.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasÄ±nda KadÄ±köy'de KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± konuk etti. 1-0 geriye düÅŸen fakat ilk yarÄ±yÄ± 2-1 önde tamamlayan Fenerbahçe, KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n ikinci yarÄ±daki tek golüne engel olamadÄ± ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandÄ±.

Ev sahibi Fenerbahçe, golleri 44. dakikada Neustadter'le ve 45. dakikada Özgür Çek'in kendi kalesine atmasÄ±yla buldu. KasÄ±mpaÅŸa'nÄ±n gollerini ise 22 ve 54'te Diagne kaydetti.

PENALTI GEÇERSÄ°Z SAYILDI

KasÄ±mpaÅŸa, 7. dakikada Diagne'nin ÅŸutunda Isla'nÄ±n topa elle dokunmasÄ± sonucu penaltÄ± kazandÄ±. Harun, penaltÄ±da Diagne'nin ÅŸutunu çÄ±kardÄ± ve dönen topu tamamlayan Eduok'un attÄ±ÄŸÄ± golü hakem VAR'dan izleyerek Eduok'un vuruÅŸtan önce ceza sahasÄ±na girdiÄŸi gerekçesiyle golü iptal etti.

Erwin Koeman, KasÄ±mpaÅŸa karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±karken Fenerbahçe kadrosunda 3 deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. BarÄ±ÅŸ AlÄ±cÄ± ve Mehmet Ekici maça ilk onbirde baÅŸladÄ±.

Ä°lk yarÄ±sÄ± Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüÄŸü ile biten karÅŸÄ±laÅŸma, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, haftayÄ± 14 puanla 15. sÄ±rada, KasÄ±mpaÅŸa ise 26 puanla 2. sÄ±rada kapattÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 22:16

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