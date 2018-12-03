HSK kararnamesi ile yeni mahkemeler kuruldu

HSK Birinci Dairesince, Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± yerlerde yeni mahkemelerin faaliyete geÃ§irilmesine karar verildi.

Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) Birinci Dairesince, Ankara, Ä°stanbul ve Ä°zmir'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± yerlerde yeni mahkemelerin faaliyete geçirilmesine karar verildi.

HSK'nin internet sitesinde yayÄ±mlanan kararname ile Ankara 8. Sulh Ceza HakimliÄŸinin 17 AralÄ±k itibarÄ±yla faaliyete geçirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Ankara 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin 2 heyet halinde çalÄ±ÅŸmasÄ±, Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin, Ankara 13. ve 14. Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Ankara 2. Ä°nfaz HakimliÄŸinin 17 AralÄ±k itibarÄ±yla faaliyete geçirilmesine karar verildi. Kararname ile ayrÄ±ca Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin, kamuoyunda 2010 KPSS davasÄ± olarak bilinen davalar dÄ±ÅŸÄ±nda açÄ±lacak diÄŸer dosyalar bakÄ±mÄ±ndan 30 Haziran 2019'a kadar tevziye kapatÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°STANBUL'A YENÄ° MAHKEMELER

Kararname ile Ä°stanbul'da yeni mahkemeler kuruldu ve bu mahkemelerin üyeleri de belirlendi.

Buna göre, Ä°stanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, Ä°stanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ä°stanbul 17. Sulh Hukuk Mahkemesi, Ä°stanbul 26. ve 27. Asliye Hukuk Mahkemeleri ile Ä°stanbul Anadolu 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 17 AralÄ±k itibarÄ±yla faaliyete geçirilecek.

Kararname uyarÄ±nca Ä°zmir'deki aÄŸÄ±r ceza mahkemesi sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°zmir 20, 21, 22. ve 23. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemeleri 17 AralÄ±k itibarÄ±yla faaliyet gösterecek.

ÅžanlÄ±urfa 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi de aynÄ± tarihte faaliyete baÅŸlayacak.

Kararname ile ayrÄ±ca Adana, Antalya, Alanya, Afyonkarahisar, Ankara, Ä°stanbul, Ä°zmir'in de arasÄ±nda bulunduÄŸu bazÄ± yerlerde yeni asliye ceza, asliye hukuk, aile, iÅŸ, sulh hukuk mahkemeleri ile yeni sulh ceza hakimlikleri kuruldu.

HSK kararnamesi ile yeni kurulan mahkemelerin üyeleri belirlendi, mevcut mahkemelerin hakimlerinin yetkilendirilmesi yapÄ±ldÄ±. (Ankara/AA)

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