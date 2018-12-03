YeÅŸil Yol Projesi'nin iptali iÃ§in aÃ§Ä±lan davaya ret kararÄ± verildi

DoÄŸal yapÄ±nÄ±n bozulacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle aÃ§Ä±lan iptal davasÄ±nda 'ret kararÄ±' verildi. Karara gÃ¶re, YeÅŸil Yol Projesi kapsamÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalar devam edecek.

Rize Ä°dare Mahkemesi, Karadeniz’de 9 ilin yaylalarÄ±nÄ± birbirine baÄŸlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluÄŸundaki YeÅŸil Yol Projesinde halkÄ±n doÄŸal yapÄ±nÄ±n bozulacaÄŸÄ± endiÅŸesiyle açtÄ±ÄŸÄ± iptal davasÄ±nda 'ret kararÄ±' verdi. Karara göre, YeÅŸil Yol Projesi kapsamÄ±ndaki çalÄ±ÅŸmalar devam edecek.

DHA'dan Muhammet Kaçar'Ä±n haberine göre, ÇamlÄ±hemÅŸin Ä°lçesi'ndeki YukarÄ± Kavron ve Samistal YaylalarÄ± arasÄ±nda YeÅŸil Yol Projesi kapsamÄ±nda yapÄ±mÄ± süren 8 kilometrelik baÄŸlantÄ± yolu ile Ausor ve Huser yaylalarÄ± arasÄ±ndaki yol güzergahÄ±nda 16 dönüm alanda aÄŸaç kesimi için verilen izinin 'yürütmesinin durdurulmasÄ± ve iptali' istemiyle 2015 yÄ±lÄ±nda Rize Ä°dare Mahkemesi’ne dava açÄ±ldÄ±. Mahkeme, baÅŸvuru üzerine ‘Orman kesim izninin yürütmesini durdurma’ kararÄ± verdi. Ancak, deÄŸiÅŸen mahkeme heyeti yürütmeyi durdurma kararÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±, yapÄ±lan itirazÄ± da reddetti. Üst mahkemeye yapÄ±lan itiraz sonucu bilirkiÅŸi keÅŸfi yapÄ±lmadan karar verildiÄŸi gerekçesiyle dosya iade edildi.

FotoÄŸraf: Muhammet Kaçar/DHA

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°: KAMU YARARI YOK

Rize Ä°dare Mahkemesi heyeti ile ilgili yetkililer ve mühendislerin de yer aldÄ±ÄŸÄ± bilirkiÅŸi heyeti geçen yÄ±l eylül ayÄ±nda YukarÄ± Kavron ve Samistal ile Ausor, Haczane ve Husor yaylalarÄ±nda keÅŸif incelemesi yaptÄ±. BilirkiÅŸi raporlarÄ± ise mart ayÄ±nda mahkemeye ulaÅŸtÄ±. Raporda, YeÅŸil yol projesinde kamu yararÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±, planlama ilke ve esaslarÄ±na aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±, bölgenin, hiçbir inÅŸaai faaliyete konu olmaksÄ±zÄ±n mutlak surette korunmasÄ± gerektiÄŸine yer verildi. Rize Ä°dari Mahkemesi taraflarÄ±n savunmalarÄ±nÄ± aldÄ±, dava ile ilgili kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Mahkeme açÄ±lan YeÅŸil Yol projesi iptal davasÄ± için 'ret' kararÄ± verdi. Mahkeme kararÄ±nda, YeÅŸil Yol projesinin kamu yararÄ± olduÄŸuna dikkat çekti.

FotoÄŸraf: Muhammet Kaçar/DHA

'KARAR HUKUK KAPSAMINDA DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK NÄ°TELÄ°KTE DEÄžÄ°L'

Konuyla ilgili FÄ±rtÄ±na Ä°nisiyatifi platformundan yazÄ±lÄ± açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. Rize Ä°dare Mahkemesi’nin çeÅŸitli bahanelerle adil bir yargÄ±lama gerçekleÅŸtirmediÄŸinin öne sürüldüÄŸü açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Mahkeme 3 yÄ±l boyunca adalet bekleyen bizleri adeta oyalamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunlar olup biterken, yaylalarÄ± birbirine baÄŸlayan proje de tamamlandÄ±. YargÄ±lama sürecine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda; mahkemenin, davalarÄ± bu kadar sürüncemede bÄ±rakarak, YeÅŸil Yol’un tamamlanmasÄ±na imkan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmekteyiz. Bu durumdan dolayÄ±, adalet sistemine olan güvenimiz sarsÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Buna karÅŸÄ±n, hukuka olan umudumuzu kaybetmiÅŸ deÄŸiliz. YargÄ±sal süreç, bu ret kararÄ±na karÅŸÄ± Samsun Bölge Ä°dare Mahkemesi nezdinde görülecek istinaf baÅŸvurusu ile devam edecektir. Mahkeme kararÄ±nda bizi kaygÄ±landÄ±ran asÄ±l mesele ÅŸudur: Turizm faaliyetleri, ‘kamu yararÄ±’ adÄ± altÄ±nda, doÄŸaya yeÄŸ tutulmuÅŸtur. ‘Kamusal, kamu yararÄ±’ gibi kavramlar gerekçe yapÄ±larak, toplumun müÅŸterek varlÄ±klarÄ±, deÄŸerleri önemsizleÅŸtirilmektedir. Bu tehlikeli bir anlayÄ±ÅŸtÄ±r. Zira; ormanlar, su kaynaklarÄ±, meralar bir çok doÄŸal alan, ‘kamusal yarar’ adÄ± altÄ±nda maden, turizm, inÅŸaat gibi faaliyetler için gözden çÄ±karÄ±lmaktadÄ±r. Bu faaliyetlerin, yaÅŸam alanlarÄ±na, doÄŸaya verdiÄŸi zararlar ortadayken; bunlarÄ± ‘kamusal yarar’ kavramÄ±yla temize çekmek mahkemelerin görevi, iÅŸlevi olmamalÄ±dÄ±r. Zira; bu gibi kararlarÄ±n olumsuz sonuçlarÄ± beklediÄŸimizden daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde kendini göstermektedir. Rize Ä°dare Mahkemesinin ‘YeÅŸil yola’ onay veren hükmü, hukuk kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilebilecek nitelikte deÄŸildir.

YEÅžÄ°L YOL PROJESÄ°

YeÅŸil Yol, Samsun’dan baÅŸlayarak Tokat, Ordu, Giresun, GümüÅŸhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin’in yaylalarÄ± ve turizm merkezlerini üst koddan birbirine baÄŸlayan yaklaÅŸÄ±k 2 bin 600 kilometre uzunluÄŸunda turizm yolu olarak planlandÄ±. 7 metre geniÅŸliÄŸinde gidiÅŸ- geliÅŸ tek ÅŸerit olarak planlanan yolun zemini taÅŸ parke döÅŸemeli olacak. Bu yolla birlikte 40 noktada oteller, restoranlar ve kayak tesislerinden oluÅŸan turizm merkezleri oluÅŸturulacak. YeÅŸil Yol çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ±nda tamamlanmasÄ± planlanÄ±yor.

Rize’nin ÇamlÄ±hemÅŸin Ä°lçesi’nde YeÅŸil Yol Projesi kapsamÄ±nda yapÄ±lan YukarÄ± Kavron ve Samistal YaylalarÄ± arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ± yoluna karÅŸÄ± çÄ±kan çevreciler uzun süre tepkilerini getirmiÅŸ, eylemlerde bulunmuÅŸtu. YeÅŸil Yol projesine karÅŸÄ± mücadelenin simgesi haline gelen Havva Ana lakaplÄ± Rabia Özcan da projeye karÅŸÄ± sürdürülen tepkilerde ön saflarda yer almÄ±ÅŸtÄ±. Projeye karÅŸÄ± çÄ±kan 11 kiÅŸi hakkÄ±nda, ‘Ä°ÅŸ ve çalÄ±ÅŸma hürriyetini ihlal’ suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (HABERMERKEZÄ°)

YeÅŸil Yolâ€™da talana dur diyenler hedefte

YeÅŸil Yol doÄŸayÄ± ve iÅŸÃ§ileri sÃ¶mÃ¼rmeye devam ediyor!

Havva Ana'dan 'YeÅŸil Yol'a tepki: Yaylalar mahvoldu

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