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FotoÄŸraf: DHA
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Menbic'e operasyon aÃ§Ä±klamasÄ±
03 AralÄ±k 2018 18:21
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±: Menbicâ€™te ABD ile MÃ¼ÅŸterek BirleÅŸik Devriye faaliyetlerinin beÅŸincisi icra edildi
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Münbiç’te ABD ile MüÅŸterek BirleÅŸik Devriye faaliyetlerinin beÅŸincisinin icra edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada, "Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±, Münbiç’te 03 AralÄ±k 2018'de MüÅŸterek BirleÅŸik Devriye faaliyetlerinin beÅŸincisini icra etmiÅŸtir" denildi. (HABER MERKEZÄ°)
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