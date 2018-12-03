Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Menbic'e operasyon aÃ§Ä±klamasÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Menbic'e operasyon aÃ§Ä±klamasÄ±

    • 03 AralÄ±k 2018 18:21

    Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±: Menbicâ€™te ABD ile MÃ¼ÅŸterek BirleÅŸik Devriye faaliyetlerinin beÅŸincisi icra edildi

    Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Münbiç’te ABD ile MüÅŸterek BirleÅŸik Devriye faaliyetlerinin beÅŸincisinin icra edildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

    Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada, "Türk SilahlÄ± Kuvvetleri ve ABD SilahlÄ± Kuvvetleri unsurlarÄ±, Münbiç’te 03 AralÄ±k 2018'de MüÅŸterek BirleÅŸik Devriye faaliyetlerinin beÅŸincisini icra etmiÅŸtir" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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