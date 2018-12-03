Gazeteci EskioÄŸlu: En baÅŸta kÃ¼ltÃ¼r, engelliye engel yaratÄ±yor

Engelli gazeteci Yazar Faruk EskioÄŸlu, engellilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± ve taleplerini Evrenselâ€™e anlattÄ±.

Arif BEKTAÅž

Londra

Gazeteci Yazar Faruk EskioÄŸlu “BaÅŸtan kültür, engelliye engel yaratÄ±yor” diyerek toplumun engelli haklarÄ±nÄ± kötüye kullanmamasÄ±nÄ± ve engellileri incitici kelimelerden kaçÄ±nmasÄ±nÄ± istedi.

3 AralÄ±k UluslararasÄ± Engelliler Günü dolayÄ±sÄ±yla engelli gazeteci EskioÄŸlu ile engellilerin beklentilerini ve haklarÄ±nÄ± konuÅŸtuk. EskioÄŸlu’nun ilginç yanÄ±tlarÄ± ÅŸöyle:

Toplumda "engelli" bir yazar olarak 3 AralÄ±k UluslararasÄ± Engelliler Günü'nü nasÄ±l yorumluyorsunuz?

UluslararasÄ± Engelliler Günü farkÄ±ndalÄ±k yaratÄ±lmak için BM tarafÄ±ndan 1992'de kabul edilmiÅŸ. Sevgililer Günü MS 270'den, 1 MayÄ±s Ä°ÅŸçi ve Emekçilerin Günü 1889, Babalar Günü 1910 ve Anneler Günü 1914'te kutlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± düÅŸünülürse engelliler epey sonra akla gelmiÅŸ. ‘3 AralÄ±k’larda bir yazar olarak engelli haklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak ve eksiklikleri dile getirmeyi önemsiyorum.

‘Engelli olmak nasÄ±ldÄ±r’ diye sorsam?

Engelli kelimesini kazÄ±rsanÄ±z altÄ±ndan devlet çÄ±kar. Her engellinin engelli olmasÄ±nÄ±n bir nedeni de devletlerdir. ÖrneÄŸin benim engelli olma nedenim saÄŸlÄ±klÄ± doÄŸduÄŸum halde çocuk felci aÅŸÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için 2 yaÅŸÄ±nda saÄŸ ayaÄŸÄ±mda zayÄ±flÄ±k ve kÄ±salÄ±k oluÅŸmuÅŸ. ArkadaÅŸÄ±m Semih'in engelli olmasÄ± Türkiye'deki trafik kazalarÄ±nÄ±n çokluÄŸundan, bir baÅŸka dostumun engelli doÄŸmasÄ± hastane olanaklarÄ±nÄ±n ve uzmanlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸinden... Onun için baÅŸta devletin engellilere ödemesi gereken bir borcu ve özrü vardÄ±r. Bu açÄ±dan da engelli ‘özürlü’ deÄŸildir. Engellilere destek sosyal bir haktÄ±r. Sorunuza gelirsek, kendimden söz edeyim, yarÄ±m saat ayakta kalsam ya da aÄŸÄ±r bir ÅŸey taÅŸÄ±sam bel aÄŸrÄ±sÄ± hemen ziyaretime gelir. Fiziksel iÅŸlerde geç kalÄ±rsÄ±nÄ±z, çabuk yorulursunuz. Haftada birkaç kez düÅŸerim. Fiziksel zorluklar sizin ömrünüzden de çalar. Bunlar yetmezmiÅŸ gibi bir de toplumun ilkel ‘engelli kültürü’yle uÄŸraÅŸÄ±rsÄ±nÄ±z...

Toplumun engelli kültürü derken?

ÖvündüÄŸümüz Anadolu kültürü pek engelli dostu deÄŸildir. ÖrneÄŸin ‘iÅŸler nasÄ±l gidiyor’un yanÄ±tÄ± bazen ‘Kör topal’dÄ±r. Londra’da Ramadan Camii'ye görmeyen imam alÄ±nÄ±nca, cemaatten bazÄ±larÄ±nÄ±n ‘sakat birinin arkasÄ±nda namaz kÄ±lmayÄ±z’ diye kazan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyunca ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n beni telefonuna ‘topal’ diye kayÄ±t ettiÄŸini görünce, “Ulan hÄ±yar ‘sesi güzel’ de yazabilirdin” diyerek tepki göstermiÅŸtim. Türkiye’de engellilerin tanÄ±mÄ± ‘çürük’tür. Hiç unutmuyorum askerlik yoklamasÄ±nda rütbeli bir subay “EvladÄ±m seni askere alamayacaÄŸÄ±z çünkü çürüksün” demiÅŸti. AyrÄ±ca Türkçede engelliye ‘sakat’, ‘özürlü’ denilir. Geçelim bunlarÄ± en yakÄ±nlarÄ±nÄ±z bile sizi öyle görür. ÖrneÄŸin 20 yaÅŸÄ±ndayken çok akÄ±llÄ± ve güzel bulduÄŸum uzak bir kuzenim ile evlenmek istemiÅŸtim, annesi “O dans edemez ki” demiÅŸ ‘engel’ olmuÅŸtu. Tabii o yÄ±llarda çok üzülmüÅŸtüm.

Åžimdi olsa?

Yok, ÅŸimdi dans kursuna yazÄ±lÄ±rdÄ±m. Kültürün bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± engelliyi çok rahat arabesk yapabilir. Ä°yi ki o yaÅŸÄ±mda sosyalizmle tanÄ±ÅŸtÄ±m, meteryalist oldum. Eskiden Anadolu'daki Isparta devletinde engelli çocuklarÄ± uçurumdan aÅŸaÄŸÄ± atÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. Allah’tan öyle bir ÅŸey yapmÄ±yorlar ama her otoritenin gözüne de engelliler ve onlarÄ±n haklarÄ± batar. Ä°nanmayacaksÄ±nÄ±z ama 12 Eylül darbecilerinin ilk yaptÄ±ÄŸÄ± düzenleme engeli haklarÄ±nÄ± kÄ±rpmaktÄ±. Ä°ngiltere'de bütçe açÄ±ÄŸÄ± gündeme geldiÄŸinde hükümetlerin akÄ±llarÄ±na ilk gelen de engellilerdir.

Türkiye ve Ä°ngiltere'deki engelli haklarÄ±nÄ± kÄ±yaslarsak?

Türkiye'de çok komik bir engelli ödentisi var ama onu da alabilmek için çok yoksul ve muhtaç olduÄŸunuzu kanÄ±tlamak zorundasÄ±nÄ±z. Engellilik baÅŸka, yoksulluk baÅŸka ama bizimkilerin kafasÄ± böyle çalÄ±ÅŸÄ±yor. ‘Engelli istihdamÄ±’na uyan ve kontrol eden yok. Türkiye'de kaldÄ±rÄ±mlardaki engelli rampalarÄ±n önüne araç park edilmeyeceÄŸini pek bilen de çÄ±kmaz.

Ä°ngiltere'de ise yoksul-zengin karÄ±ÅŸtÄ±rmadan verilen üç dereceli bir engelli ödentisi var. Engelli park yerleri yaygÄ±n. Ücretsiz park, araç yol vergisi muafiyeti ve Merkez Londra'ya ücretsiz giriÅŸ için ‘blue badge’ denilen mavi engelli kartÄ± veriliyor. MaÄŸaza ve dükkanlarÄ±n engelli sandalyesiyle girilebilecek geniÅŸlikte olmasÄ±, engelli rampalarÄ±n konulmasÄ± zorunludur. AyrÄ±ca Ä°ngiltere, eskiden hareket halindeyken arkasÄ±ndan binilen ve atlanÄ±lan o klasik kÄ±rmÄ±zÄ± toplu ulaÅŸÄ±m otobüslerinden vazgeçerek engelli dostu haline getirdi. Pek çok metronun asansörü var. Tabii bu haklar engellilerin örgütlü mücadelesiyle kazanÄ±ldÄ± ve direnerek de korunuyorlar. Yine de hükümet çalÄ±ÅŸamayacak konumdaki engellileri iÅŸe zorlamayÄ±, haklarÄ±nÄ± tÄ±rpanlamayÄ± sürdürüyor. Türkiye'den gelen bir arkadaÅŸÄ±m, “Londra'da ne kadar çok engelli var” demiÅŸti. Oysa Türkiye’nin tersine Ä°ngiltere'de engelliler sokaÄŸa çÄ±kabiliyorlar.

Londra’da da birkaç engelli derneÄŸi kuruldu. Bu konuda bilginiz var mÄ±?

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bilmiyorum ama kadÄ±nsÄ±z kadÄ±n derneÄŸi nasÄ±l komik olursa, engelli dernekleri de öyle. Bu tür giriÅŸimler çok hassas olmalÄ±. EÄŸer gölge düÅŸerse toplum bu tür oluÅŸumlara destekte çekingen davranÄ±r.

Engelli bir yazar olarak topluma bir çaÄŸrÄ±nÄ±z var mÄ±?

Bu konuda bir roman yazabilirim. Bir filmde genç ve saÄŸlÄ±klÄ± bir adam saÄŸlÄ±klÄ± olduÄŸu halde süpermarketin engelli park yerine park etmiÅŸti. Yönetmen çok yalÄ±n bir ÅŸekilde o gencin duyarsÄ±z birisi olduÄŸunu seyirciye böyle aktardÄ±. Bu duruma düÅŸmeyin derim. Engellilik haklarÄ±nÄ±n kötüye kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n faturasÄ± eninde sonunda engellilere çÄ±karÄ±lÄ±yor. ‘Blue badge’ almak için takla atan pek çok toplum üyesi tanÄ±yorum. YapmayÄ±n gözünüzü seveyim. Engelli haklarÄ±nÄ± kötüye kullanmayÄ±n!

Her zaman söylediÄŸimi tekrar etmek istiyorum: Engellilik bir durumdur, engelli kendisine acÄ±nmasÄ±nÄ± istemez, bir engelli haklarÄ±na saygÄ± duyulmasÄ±nÄ± geniÅŸletilmesini ve ekstra engel çÄ±karÄ±lmamasÄ±nÄ± ister. Engelliler Günü'nde “Engelsiz bir yaÅŸam için ne yapabiliriz” diye düÅŸünün, sizin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z gibi “engellileri birinci aÄŸÄ±zdan dinleyin” derim. KonuÅŸurken sözlerinize dikkat edin, engellileri aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, incitici kelimeleri kullanmayÄ±n lütfen.

AyrÄ±ca madem sevgililer günü ve anneler gününde hediye alÄ±nÄ±yor, engellilere de hediye verin kardeÅŸim. Bu son sözüm ÅŸakaydÄ± valla, diÄŸer günlerde tüketim ekonomisinin pohpohlanmasÄ±na da karÅŸÄ±yÄ±m zaten fakat uzun süre aramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z engelli dostlarÄ±nÄ±zÄ± arayÄ±p hatÄ±rÄ±nÄ± sorabilirsiniz…

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 17:58

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