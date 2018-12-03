Tramvay seferlerinde arÄ±za sebebiyle aksama yaÅŸanÄ±yor

KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar Tramvay HattÄ±, FÄ±ndÄ±kzade-BeyazÄ±t Ä°stasyonlarÄ± arasÄ±nda arÄ±za nedeniyle sefer yapÄ±lamÄ±yor.

KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar Tramvay HattÄ±, FÄ±ndÄ±kzade-BeyazÄ±t Ä°stasyonlarÄ± arasÄ±nda sefer yapÄ±lamÄ±yor. Sefer yapÄ±lamayan bölgede Ä°ETT otobüsleri ile yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lÄ±yor.

Ä°lk belirlemelere göre arÄ±zanÄ±n raylarda kÄ±rÄ±lma nedeniyle olduÄŸu belirtilirken, duraklarda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor. Seferlerde yaÅŸanan aksama ile ilgili Metro Ä°stanbul'dan açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. AçÄ±klamada, "Teknik bir arÄ±za sebebiyle T1 KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar Tramvay HattÄ± FÄ±ndÄ±kzade-BeyazÄ±t Ä°stasyonlarÄ± arasÄ±nda sefer yapÄ±lamamaktadÄ±r. Sefer yapÄ±lamayan bölgede Ä°ETT otobüsleri ile yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lacaktÄ±r" denildi. (Ä°stanbul/DHA)

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