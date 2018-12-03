Tramvay hattÄ±ndaki arÄ±za giderildi, seferler baÅŸladÄ±

KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar Tramvay HattÄ±, FÄ±ndÄ±kzade-BeyazÄ±t Ä°stasyonlarÄ± arasÄ±nda yaÅŸanan arÄ±za giderildi, seferler normale dÃ¶ndÃ¼.

KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar tramvay hattÄ±nÄ±n YusufpaÅŸa duraÄŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda TopkapÄ± istikametindeki rayda, henüz belirlenemeyen nedenle kÄ±rÄ±k meydana geldi. Bunun üzerine seferler, tek yönde durduruldu. Ä°ETT, arÄ±za nedeniyle 6 otobüs devreye soktu. Otobüsler, BeyazÄ±t ile FÄ±ndÄ±kzade arasÄ±nda tramvay hattÄ±nda hizmet verdi.

Tramvay hattÄ±ndaki duraklarda yoÄŸunluk oluÅŸtuÄŸu görüldü.

Ekiplerin çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucunda arÄ±za giderildi. Ä°çerisinde yolcu bulunmayan bir tramvayla deneme sürüÅŸünün ardÄ±ndan seferler normale döndü. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 18:50

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