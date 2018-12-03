Nobel tacizcisi Jean-Claude Arnault'un cezasÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±

#Metoo kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda 18 kadÄ±nÄ±n taciz ve tecavÃ¼zle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Jean-Claude Arnault, 2,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

#Metoo kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda 18 kadÄ±nÄ±n taciz ve tecavüzle suçladÄ±ÄŸÄ± Jean-Claude Arnault, Üst Mahkeme tarafÄ±ndan 2,5 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°sveç'te Ä°lk Mahkeme 18 kadÄ±nÄ±n taciz ve tecavüzle suçladÄ±ÄŸÄ± Jean-Claude Arnault'u, bir kez tecavüz suçundan 2 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸ, maÄŸdura 115 bin kron tazminat ödemesini kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. KararÄ± SavcÄ± Christina Voigt ile sanÄ±ÄŸÄ±n avukatÄ± Björn Hurtig temyiz etmiÅŸti. Stockhom Üst Mahkemesi ise, Arnault'u iki kez tecavüz suçundan suçlu buldu. CezasÄ±nÄ± 6 ay arttÄ±rarak 2,5 yÄ±la çÄ±kardÄ±. Tazminat miktarÄ±nÄ± da 115 bin krondan 215 bin krona yükseltti.

Mahkeme BaÅŸkanÄ± Lars Dirke, Arnault'un hiç bir kuÅŸkuya yer bÄ±rakmayacak biçimde tecavüz suçu iÅŸlediÄŸini söyledi. MaÄŸdurun avukatÄ± Elisabeth Massi Fritz, müvekkilinin mahkeme kararÄ±ndan sonra rahatladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Arnault'un avukatÄ± Björn Hurtig, Arnault'un ÅŸaÅŸkÄ±n ve üzgün olduÄŸunu söyledi.

Arnault, Ä°lk Mahkeme ve Üst Mahkemede görülen duruÅŸmalarda masum olduÄŸunu ve tecavüz suçunu iÅŸlemediÄŸini iddia etmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

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