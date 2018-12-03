Kor Kitapâ€™tan Suriye savaÅŸÄ± ve mÃ¼lteci iÅŸÃ§iler paneli

Suriyeli saya iÅŸÃ§isi Ahmed: 'Saya direniÅŸi ortak Ã¶rgÃ¼tlenme iÃ§in umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± oldu.'

Merve KARATAÅž

Mersin

Mersin’de düzenlenen CNR Kitap FuarÄ±nÄ±n son gününde “Suriye SavaÅŸÄ± ve Mülteci Ä°ÅŸçiler” söyleÅŸisi yapÄ±ldÄ±. Kor Kitap tarafÄ±ndan düzenlenen etkinliÄŸe Gazeteci Yazar Ercüment Akdeniz ve Suriyeli saya iÅŸçisi Ahmed katÄ±ldÄ±. Göç olgusu kadar Suriye savaÅŸÄ±nÄ±n da sorumlusunun G20’de aile pozu veren emperyalistler olduÄŸunu dile getiren Akdeniz, göçle birlikte çocuk iÅŸçiliÄŸinin de tavan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Suriyeli Saya iÅŸçi Ahmed ise Türkiye’de yaÅŸamanÄ±n ekonomik olarak oldukça zor olduÄŸuna deÄŸinerek Adana’da ortak hak alma mücadelesinden örnekler verdi.

‘ATÖLYELER GERÇEÄžÄ° GÖSTERÄ°YOR’

Kor Kitap tarafÄ±ndan düzenlenen söyleÅŸide konuÅŸan Akdeniz, Türkiye’de üretilen mallarÄ±n yapÄ±mÄ±nda mülteci ve çocuk iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Akdeniz “Modern fabrikalarda mülteci çocuk iÅŸçi bulamazsÄ±nÄ±z belki. Çünkü onlar iÅŸi fasonlar eliyle parça baÅŸÄ± iÅŸ yapan merdiven altÄ± atölyelerde yaptÄ±rÄ±yorlar. Üstelik sadece ayakkabÄ± yapmak deÄŸil etiketini de çocuk iÅŸçilere bastÄ±rÄ±yorlar” dedi. Merdiven altÄ± atölyelerin saÄŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±ndan çok uzak olduÄŸuna dikkat çeken Akdeniz “Atölyelerde çocuklar solüsyon ve tiner gibi solunum yolunu tahrip eden yanÄ±cÄ± maddelerle bir arada çalÄ±ÅŸÄ±rken yaptÄ±klarÄ± iÅŸten dolayÄ± elleri de yanÄ±klarla dolu ve deforme olmuÅŸ durumda. Çünkü merdiven altÄ± üretim yerlerinde iÅŸ güvenliÄŸi denen ÅŸeyi unutacaksÄ±nÄ±z” ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘KOTAYI GEÇMEYENE HORTUM VAR’

Dilenci ÅŸebekelerinin aÄŸÄ±na düÅŸmüÅŸ çocuklarÄ±n da köle olarak satÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Akdeniz, günlük kotayÄ± tamamlamayan çocuklarÄ±n hortum dayaÄŸÄ± ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±. Akdeniz “Türkiye’de kayÄ±p kaç mülteci çocuk var” diye de sordu.

Türkiyeli iÅŸçilerin iÅŸ beÄŸenmediÄŸine dair propagandalarÄ±n hamaset olduÄŸunu söyleyen Akdeniz, mülteci iÅŸçilerin iÅŸ cinayeti yaÅŸanan iÅŸ kollarÄ±na sürüldüklerini ifade etti. Akdeniz, saya direniÅŸinin de ortak örgütlenmeye dair umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± olduÄŸuna dikkat çekti.

SöyleÅŸinin ardÄ±ndan Ercüment Akdeniz okurlarÄ±yla stantta buluÅŸarak “En Güzel ÅžarkÄ±” kitabÄ±nÄ± imzaladÄ±. Akdeniz, kitabÄ±n çizeri Günay KarakuÅŸ’tan da okurlara mesaj iletti.

‘SAYA DÄ°RENÄ°ÅžÄ° BÄ°ZE GÜVENÄ° ÖÄžRETTÄ°’

Suriye’den Türkiye’ye zorlu göç hikayesini anlatan, Adana’da hem lise okuyan hem de saya iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan Suriyeli Ahmed de söyleÅŸi de söz aldÄ±. Genç mülteci iÅŸçi, baÅŸlarda dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hor görüldüÄŸünü ama bunun zamanla aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Saya direniÅŸinin güven duygusunu arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ahmed, “Suriyeli ve Türkiyeli iÅŸçilerin beraber yürüttüÄŸü bu direniÅŸ bizlere güveni öÄŸretti ve sÄ±nÄ±f kardeÅŸliÄŸini ortaya çÄ±kardÄ±” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 17:30

www.evrensel.net