BeÅŸiktaÅŸ saldÄ±rÄ±sÄ± davasÄ±na 23 sanÄ±k daha dahil edildi

BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 46 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 10 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

BeÅŸiktaÅŸ’ta iki yÄ±l önce BeÅŸiktaÅŸ-Bursaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen ve 39’u emniyet mensubu 46 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 10 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Mahkeme, patlamayla ilgili olduÄŸu gerekçesi ile sonradan 40 kiÅŸi hakkÄ±nda düzenlenen iddianameyi kabul etti. Bu 40 kiÅŸiden 23’ünün dosyasÄ±nÄ± bu dava ile birleÅŸtiren mahkeme, 17 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ±nÄ± ise bu davadan ayÄ±rdÄ±. DavanÄ±n görülmesine yarÄ±n devam edilecek.

Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkisi’nin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan binada görülen davanÄ±n duruÅŸmasÄ±na birleÅŸme dosyasÄ± ile davaya dahil edilen 23 tutuklu sanÄ±k katÄ±ldÄ±. TamamÄ± tutuklu olan esas davanÄ±n 10 sanÄ±ÄŸÄ± ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Mustafa Çakar, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan BeÅŸiktaÅŸ’ta stat çevresindeki saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin 40 sanÄ±k hakkÄ±nda yeni bir iddianame hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mahkemelerine gönderilen bu iddianameyi kabul ettiklerini söyledi.

TUTUKLU SANIK SAYISI 33 OLDU

40 kiÅŸilik yeni iddianamedeki 23 sanÄ±ÄŸÄ±n bu davadaki olayla iliÅŸkili olduÄŸu gerekçesi ile bu sanÄ±klarÄ±n bu davaya dahil edildiÄŸini söyleyen BaÅŸkan Çakar, sadece örgüt üyesi olan 17 sanÄ±ÄŸÄ±n dosyasÄ±nÄ± ise bu dava dosyasÄ±ndan ayÄ±rarak baÅŸka esasa kaydettiklerini ifade etti. Böylece birleÅŸen dosya ile birlikte bu davadaki tutuklu sanÄ±k sayÄ±sÄ± 33’e yükseldi.

BaÅŸkan Çakar, birleÅŸen dosyanÄ±n sanÄ±klarÄ±na iddianamedeki suçlamalarla ilgili savunmalarÄ±nÄ± yapmalarÄ± için söz verdi. SanÄ±klar hazÄ±r olmadÄ±klarÄ±nÄ± beyan ederek savunma yapmadÄ±lar.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k savunmalarÄ±na devam edilmek üzere duruÅŸmayÄ± yarÄ±na erteledi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, tutuklu sanÄ±klar Tufan Beyhan, Zeki YÄ±lmaz ve Sercan Bingöl hakkÄ±nda, "Devletin birliÄŸini ve ülke bütünlüÄŸünü bozma" suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, "SilahlÄ± terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yÄ±ldan 15 yÄ±la, 7 kez "Tasarlayarak bombalamak suretiyle öldürmeye yardÄ±m etmek" suçundan 157.5 yÄ±ldan 210 yÄ±la, 39 kez "Tasarlayarak bombalama suretiyle kiÅŸinin yerine getirdiÄŸi kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardÄ±m etmek" suçundan 315 yÄ±l 9 aydan bin 755 yÄ±la, 35 kez "Tasarlayarak bombalamak suretiyle adam öldürmeye yardÄ±m etme" suçundan 340 yÄ±l 9 aydan 420 yÄ±la, 208 kez "Tasarlayarak bombalama suretiyle kiÅŸinin yerine getirdiÄŸi kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teÅŸebbüs etmek suçuna yardÄ±m etme" suçundan 2 bin 28 yÄ±ldan 2 bin 496 yÄ±la, "Zincirleme ÅŸekilde patlayÄ±cÄ± madde kullanarak kamu malÄ±na zarar vermek" suçundan 3 yÄ±l 6 aydan 16 yÄ±l 6 aya kadar hapis cezalarÄ± isteniyor.



SanÄ±klar RÄ±dvan Döner, FÄ±rat Kise ve Necip YÄ±lmaz için "Suç örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yÄ±ldan 15 yÄ±la, 2 kez "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 2 yÄ±ldan 10 yÄ±la, Hikmez Ölçer ve Zemirhan YÄ±lmaz için "Suç örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yÄ±ldan 15 yÄ±la, Nazim Beyhan için "SilahlÄ± terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yÄ±ldan 5 yÄ±la, Sercan Bingöl ve Zeki YÄ±lmaz için "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 2 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar hapis cezalarÄ± isteniyor.



Ä°ddianamede, 10 AralÄ±k 2016 tarihinde Vodafone Park stadÄ±nda saat 19.00'da baÅŸlayan ve 20.45 sÄ±ralarÄ±nda biten BeÅŸiktaÅŸ - Bursaspor maçÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taraftarlarÄ±n 22.10 sÄ±ralarÄ±nda daÄŸÄ±ldÄ±klarÄ±, akabinde "Eski BeleÅŸtepe" tabir edilen noktada TOMA aracÄ±nÄ±n yanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 40-45 kiÅŸilik taraftar grubunun güvenliÄŸini saÄŸlayan çevik kuvvet polislerinin beklediÄŸi, saat 22.29 sÄ±ralarÄ±nda yolda seyir halinde bomba yüklü otomobilin patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±yor.



Kürdistan Özgürlük Åžahinleri (TAK) 11 AralÄ±k 2016 tarihinde saldÄ±rÄ±yÄ± üstlenmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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