Sendika dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± fabrika taÅŸÄ±tÄ±yor: 200 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±lacak

Ä°stanbul Tuzla’da kurulu ve Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± DERÄ°TEKS’in örgütlü olduÄŸu CPS Automotive Tekstil’de patron, iÅŸçilerin sendikalaÅŸmasÄ± nedeniyle üretimi Ä°zmir’e kaydÄ±rarak 200 iÅŸçiyi iÅŸten atacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Volkswagen’e koruyucu kÄ±lÄ±f üretilen fabrika önünde eylem yapan iÅŸçiler ise “Volkswagen’in sendikasÄ±z, itaatkar ve ucuz iÅŸgücü olmayacaÄŸÄ±z” dedi. Fabrika önünde yapÄ±lan eylemde “KurtuluÅŸ yok tek baÅŸÄ±na ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “YaÅŸasÄ±n onurlu mücadelemiz” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER 4 YILDA ÖRGÜTLENDÄ°

Eylemde konuÅŸan DERÄ°TEKS Genel BaÅŸkanÄ± Musa Servi, CPS Automotive Tekstil’de 2014 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± örgütlenme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda 4 yÄ±ldÄ±r büyük emekler harcayarak 21 Mart 2018’de toplu iÅŸ sözleÅŸmesi imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±:

“2017 AralÄ±k ayÄ±nda TÄ°S görüÅŸmeleri baÅŸlamÄ±ÅŸ ve CPS iÅŸvereni TÄ°S masasÄ±nda dahi sendika karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kça beyan etmiÅŸ, iÅŸyerinde TÄ°S imzalanmasÄ± durumunda ÅŸirketin kapanacaÄŸÄ±nÄ± ve üretimi baÅŸka yerde sürdüreceklerini söylemeye devam etmiÅŸtir.”

ÜRETÄ°M Ä°ZMÄ°R’E KAYDIRILIYOR

TÄ°S görüÅŸmelerinin baÅŸlamasÄ±ndan sonra ÅŸirket ortaklarÄ±ndan Nalan Aydar’Ä±n üretimi Ä°zmir’deki baÅŸka bir iÅŸyerine kaydÄ±rmak için giriÅŸimlerde bulunduÄŸunu söyleyen Servi, “Hatta olasÄ± bir grev durumuna karÅŸÄ± önlem aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± müzakere toplantÄ±larÄ±nda açÄ±kça ifade etmiÅŸtir. Tüm bu engellemelere raÄŸmen TÄ°S, grevin hemen ertesinde imzalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Ancak ortaklardan Nalan Aydar sipariÅŸleri Ä°zmir’de sendikamÄ±zÄ±n daha önce örgütlenme çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n olduÄŸu ve üyelerimizin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± SF Leather (ÅŸimdiki adÄ±yla SF Trade) iÅŸyerine kaydÄ±rmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

200 Ä°ÅžÇÄ°YE Ä°ÅžTEN ATILACAÄžI BÄ°LDÄ°RÄ°LDÄ°

TÄ°S imzalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sipariÅŸleri parça parça kaydÄ±rmaya devam ettiren iÅŸverenin CPS’deki iÅŸçi sayÄ±sÄ±nÄ± 300’den 200’e düÅŸürdüÄŸünü belirten Servi ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“Ancak iÅŸveren geçtiÄŸimiz hafta 30.01.2019’dan sonra yeni sipariÅŸlerinde olmayacak olmasÄ± nedeniyle tüm iÅŸçilerin iÅŸten çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸtir. TÄ°S’ten 8 ay sonra toplu çÄ±kÄ±ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±n bildirilmesi kesinlikle kabul edilemezdir. Ä°ÅŸvereni bir kez daha sendika ve TÄ°S hakkÄ±na saygÄ± duymaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. Ä°ÅŸçilerin tek suçu sendikaya üye olmak ve toplu sözleÅŸme hakkÄ±nÄ± kullanmaktÄ±r.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 17:33

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