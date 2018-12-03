AKPâ€™li Ãœnal MHPâ€™yle ittifak iÃ§in iki hafta verdi

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal, yerel seÃ§ime yÃ¶nelik AKP-MHP ittifakÄ±nÄ±n nasÄ±l kurulacaÄŸÄ±nÄ±n iki hafta iÃ§inde netleÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.

24 Haziran’daki genel seçimlerde ittifak kuran AKP ve MHP’nin yerel seçim için de ittifak kurmasÄ± gündeme gelmiÅŸti. Ä°ki taraf bu süreçte restleÅŸmiÅŸ olsa da ittifak görüÅŸmeleri sürüyor. NasÄ±l bir modelin kurulacaÄŸÄ± merak konusu.

CNN Türk yayÄ±nÄ±na katÄ±lan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ünal, ‘Cumhur Ä°ttifakÄ±’nÄ±n seçim ittifakÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, “Genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n görüÅŸmeleri genel baÅŸkanlara sunulacak. Genel baÅŸkanlar da seçim ittifakÄ±nÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± kamuoyu ile paylaÅŸacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varÄ±rÄ±z” dedi.

Ünal, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için adÄ± geçen TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’la ilgili de ÅŸunlarÄ± söyledi: “YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n isminin Ä°stanbul için konuÅŸulmasÄ± son derece doÄŸal. Ve her siyasi partiyi Ä°stanbul gibi bir ÅŸehirde en güçlü adaylarÄ±nÄ± ortaya koymak ister. Burada yanlÄ±ÅŸ olan SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n isminin yÄ±pratÄ±lmasÄ±dÄ±r.”

KURTULMUÅž’TAN SEÇÄ°M AÇIKLAMASI

AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ da Best FM’de sorularÄ± yanÄ±tladÄ±. KurtulmuÅŸ, “ArtÄ±k CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n karizmasÄ±nÄ±n gölgesinde bir yere gelmeye çalÄ±ÅŸanlarÄ±n deÄŸil, gerçekten toplumda bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan isimleri tercih ediyoruz” dedi.

“Ä°llerin önemli bir kÄ±smÄ± bitti. Åžimdi, ilçelerde de bitirmek üzereyiz” diyen KurtulmuÅŸ üç dönem kuralÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ± yineledi: “Ä°stisnalar olabilir. Çok baÅŸarÄ±lÄ± gördüÄŸümüz bir ismi bir ihtimal baÅŸka bir ilçede; az bir ihtimal, bulunduÄŸu yerde devam edebilir. Tabii, baÅŸka bir noktadan deÄŸerlendirilecek arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, gideceÄŸi ilçedeki demografik-hemÅŸericilik durumuna dikkat ediliyor. Tercihimizi bu ÅŸekilde de yapacaÄŸÄ±z” ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net