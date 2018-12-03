BM, iki Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n Kongo devleti tarafÄ±ndan katledildiÄŸini gizledi

Ä°sveÃ§ Devlet Radyosunun ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belgelere gÃ¶re BM, Kongo devletinin iki Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n katledilmesinde parmaÄŸÄ± olduÄŸunu bilmesine raÄŸmen gerÃ§eÄŸi gizledi

Ä°sveç devlet radyosunun (Svt) ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gizli belgeler BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) Kongo devletinin iki çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n katledilmesinde parmaÄŸÄ± olduÄŸunu bilmesine raÄŸmen gerçekleri kamuoyundan gizlediÄŸini ortaya koydu.

BM görevlilerinden Ä°sveçli Zaida Catalan ve ABD’li Michael Sharp, geçtiÄŸimiz yÄ±lÄ±n 12 Mart günü Kongo-Kinhasa’nÄ±n Kasai bölgesinde kimliÄŸi belirlenemeyen kiÅŸiler tarafÄ±ndan kaçÄ±rÄ±ldÄ±. Mart ayÄ±nÄ±n sonunda iki uzman ve onlara tercümanlÄ±k yapan bir Kongolunun cesedi bir mezara gömülü olarak bulundu.

Kongo Hükümeti, olayla herhangi bir iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve katliamÄ±n yerel milisler tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini birkaç kez kamuoyuna açÄ±kladÄ±.

Ancak Svt’nin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belge ve tanÄ±klar katliamÄ±n devletin güçleri tarafÄ±ndan iÅŸlendiÄŸini gizlemek için sorumluluÄŸu yerel milislerin üzerine atmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdi.

TERCÜMANLAR KONGO DEVLETÄ°NÄ°N AJANLARIYDI

Habere göre, katledilmelerinden bir gün önce Catalan ve Sahrp, Kongo-Kinhasa’da bir otelde Kamuina Nsapu adlÄ± yerel milisin yaÅŸlÄ± lideriyle bir toplantÄ± yapÄ±yor. Kendisine gerçekleÅŸen insan haklarÄ± ihlallerini incelemek için gidecekleri Bunkonde köyünün güvenli olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyor.

Lokal milisin lideri, iki BM görevlisine köyün tehlikeli olduÄŸunu ve gitmemelerini defalarca ve Ä±srarla tekrarlÄ±yor. “Tekrar ediyorum, siz orada neler olduÄŸunu bilmiyorsunuz. Güvenli deÄŸil. Bana inanÄ±n, eÄŸer oraya giderseniz saldÄ±rÄ±ya uÄŸrarsÄ±nÄ±z” diyor. Ancak tercümanlar yerel milis liderinin söylediklerinin tam tersini, köyün güvenli olduÄŸunu ve kaygÄ±lanmamalarÄ± gerektiÄŸini söylüyor.

Svt’nin ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gizi bir belge Catalan ve Sharp’a tercümanlÄ±k yapanlarÄ±n Kongo devletinin istihbarat servisinde çalÄ±ÅŸan ajanlar olduÄŸunu ve bilinçli olarak yerel liderin söylediklerini yanlÄ±ÅŸ tercüme ettiklerini gösteriyor. Söz konusu konuÅŸma kaydÄ± Catalan’Ä±n gizlice kaydettiÄŸi telefonunda bulundu.

KONGO HÜKÜMETÄ° CÄ°NAYETÄ° MÄ°LÄ°SLERE YIKMAYA ÇALIÅžTI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan yapÄ±lan soruÅŸturmada bu bilgilere ulaÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen BirleÅŸmiÅŸ Milletler yöneticileri, Kongo devletinin cinayetteki rolünü gizlemeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Cinayetin gerçekleÅŸmesinden iki gün sonra Kongo Hükümeti, Catalan ve Sharp’un milis güçlerinden olduÄŸu iddia ettiÄŸi kiÅŸiler tarafÄ±ndan kurÅŸuna dizilmelerini gösteren bir filmi medyaya servis etmiÅŸti. Filmde milis elemanlarÄ± olduÄŸu iddia edilen kiÅŸilerin “YaÅŸasÄ±n Kamuina Nsapu” sloganÄ±nÄ± atarak iki BirleÅŸmiÅŸ görevlisini kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttuklarÄ± görülüyor. Svt ve diÄŸer tanÄ±nmÄ±ÅŸ basÄ±n kurumlarÄ±nÄ±n yaptÄ±rdÄ±klarÄ± dil analizleri iki görevliyi katleden kiÅŸilerin milis grubunun kullandÄ±ÄŸÄ± dil olan TshilubacayÄ± kullandÄ±klarÄ±nÄ± ancak ateÅŸ derlerken ordunun kullandÄ±ÄŸÄ± Lingala dilini kullandÄ±klarÄ±nÄ± gösterdi.

KONGO HÜKÜMETÄ° DEÄžÄ°L KATLEDÄ°LEN BM GÖREVLÄ°LERÄ° SUÇLU

Catalan ve Sharp’Ä±n katledilmelerinden 5 ay sonra 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guetrres, Ddiplomat Greg Starr’Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu kamuoyuna açÄ±kladÄ±. Raporda katliamÄ±n sorumluluÄŸu Kongo ordusuna karÅŸÄ± savaÅŸan Kamuina Nsapu adlÄ± milise yÄ±kÄ±lÄ±yor. 47 sayfalÄ±k raporda Kongo rejimine herhangi bir eleÅŸtiri yöneltilmiyor. Onun yerine Catalan ve Sharp, motosikletli bir taksiye bindikleri için eleÅŸtiriliyor ve bunun ölümlerine neden olduÄŸu öne sürülüyor.

Uzun yÄ±llar Kongo’da görev yapan uzmanlardan Jason Stearns, Svt’ye “Bu ifadeler oldukça ÅŸüpheli. Olonlar Kongo hükümetinin Micael ve Zaida’yÄ± devlet ajanlarÄ± tarafÄ±ndan yanÄ±ltarak ölümün gerçekleÅŸtirildiÄŸi yere yönlendirdiklerini gösteriyor. Gres Starr’Ä±n bu raporu yazdÄ±ÄŸÄ±nda olanlarÄ± bildiÄŸini sanÄ±yorum” dedi. Starr ise Svt’nin söyleÅŸi taleplerini reddetti. Rapora ekleyecek her hangi bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. (Stockholm/EVRENSEL)

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