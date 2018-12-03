Saadet Partisinden seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: Mesai Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± metrobÃ¼se koÅŸalÄ±m

Saadet Partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Sevim, siyasi partilerin il baÅŸkanlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ±da bulundu: Bir akÅŸam mesai Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± metrobÃ¼se koÅŸalÄ±m.

Saadet Partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Abdullah Sevim, Ä°stanbul’un sorunlarÄ±nÄ± çözmek için tüm siyasi partilerin Ä°stanbul il baÅŸkanlarÄ±na çaÄŸrÄ±da bulundu. Sevim, “Saatler iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na denk geldiÄŸinde, Ä°stanbullular gibi bizde koÅŸar adÄ±mlarla metrobüs duraÄŸÄ±na koÅŸalÄ±m” dedi. “Buradan Ä°stanbul’u idare edenlere ve tüm siyasi partilerin Ä°stanbul il baÅŸkanlarÄ±na açÄ±k çaÄŸrÄ±mÄ±zdÄ±r” diyen Sevim ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Gelin sizleri, CevizlibaÄŸ’daki Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda aÄŸÄ±rlayalÄ±m. Kahvelerimizi içelim ve Ä°stanbul’u konuÅŸalÄ±m! Saatler iÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸÄ±na denk geldiÄŸinde, Ä°stanbullular gibi biz de koÅŸar adÄ±mlarla metrobüs duraÄŸÄ±na koÅŸalÄ±m. Oturabilmek ÅŸöyle dursun, kendimizi metrobüsün içine atabilmek için yarÄ±ÅŸalÄ±m. SÄ±kÄ±ÅŸ-tÄ±kÄ±ÅŸ bir ortamda yolculuk yapalÄ±m. Biz de nefes bile almakta zorlanalÄ±m!”

Sevim son olarak, “Bunu yapalÄ±m ki, Ä°stanbullunun çilesine siz de ortak olun. Bunu yapalÄ±m ki, ulaÅŸÄ±mÄ±n sadece çakarlÄ± ve alttan Ä±sÄ±tmalÄ± araçlarla saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±na siz de vakÄ±f olun. Bunu yapalÄ±m ki, ÅŸehrin makam odalarÄ±ndan yönetilemeyecek bir yer olduÄŸunun siz de farkÄ±na varÄ±n!” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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