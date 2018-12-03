Haber-Sen muhabirlerle kahvaltÄ±da buluÅŸtu

Haber-Sen, sorunlarÄ±nÄ± dinlemek iÃ§in gazetecilerle bir araya geldi. GÃ¶rÃ¼ÅŸme sonucu hazÄ±rlanan rapor BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenecek bir toplantÄ±da sunulacak.

Kamu Emekçileri SendikalarÄ± Konfederasyonu'na (KESK) baÄŸlÄ± BasÄ±n YayÄ±n, Ä°letiÅŸim ve Posta Emekçileri SendikasÄ± (Haber-Sen), Ankara’da bulunan basÄ±n emekçileriyle bir araya geldi. KahvaltÄ±da buluÅŸan gazeteciler, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± baskÄ±lar ve yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± konuÅŸtu. BuluÅŸmada konuÅŸan Haber-Sen Genel BaÅŸkanÄ± Musa Özdemir, sendika olarak 14 AralÄ±k’ta Brüksel’de Küresel Sendika’nÄ±n (UNI Global Union) ev sahipliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Uni YayÄ±ncÄ±lÄ±k Seksiyonu ÇalÄ±ÅŸma Grubu ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacaklarÄ±nÄ± belirtti. 20'yi aÅŸkÄ±n ülkeden yayÄ±ncÄ±larÄ±n raporlarÄ±yla toplantÄ±ya katÄ±lacaklarÄ±nÄ± dile getiren Özdemir, yapÄ±lacak toplantÄ± öncesinde sahada çalÄ±ÅŸan gazetecilerle görüÅŸüp fikirlerini almak istediklerini ve toplantÄ±nÄ±n da bu amaçla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

'TRT ÇALIÅžANLARI Ä°STÄ°FAYA ZORLANDI'

ArdÄ±ndan söz alan ve sendika adÄ±na Brüksel’deki toplantÄ±ya katÄ±lacak olan Haber-Sen Genel Sekreteri Burak UstaoÄŸlu da, AKP iktidarÄ± ile birlikte basÄ±nÄ±n yoÄŸun bir saldÄ±rÄ± altÄ±na girdiÄŸini söyledi. Sanal ortam denetiminin de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) verildiÄŸini anÄ±msatan UstaoÄŸlu, “Hala taslak çÄ±kmadÄ±. ÇÄ±kacak taslakla kiÅŸisel yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yayÄ±nlara müdahale edilecek. O insanlara cezai hüküm uygulanacak. TRT’den 2 bin kiÅŸiyi gönderecekler, zorla emekli edecekler dedik ve çÄ±ktÄ±. TRT’den ÅŸu an bin 786 kiÅŸi ikna odalarÄ±nda ikna edilerek, zorla emekli edildi. O gün söylediÄŸimizi bugün de tekrar ediyoruz. 3 bin kiÅŸi Ä°stihdam FazlasÄ± Personel (Ä°FP) adÄ± altÄ±nda gönderilecek. Madem TRT’de istihdam fazlasÄ± personel var ‘703 No’lu Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana baÅŸka kurumlardan kaç kiÅŸi TRT’ye geçmiÅŸtir’ sorumuza hala cevap alamadÄ±k” ifadesinde bulundu.

‘SARI BASIN KARTI ARTIK SARAY’DAN’

“Saray artÄ±k sarÄ± basÄ±n kartÄ±nÄ± istediÄŸine verecek istediÄŸine vermeyecek” diyen UstaoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

“SarÄ± basÄ±n kartÄ± mesleki bir alet diyoruz ve mesleki örgütler tarafÄ±ndan vermelidir derken var olan komisyonu bile arar hale geldik. ArtÄ±k yasal hale gelecek sokakta çekeceÄŸiniz bir resme bile polis müdahale edecek. Bu cenderede hepimiz varÄ±z. Bu baskÄ±larÄ± en fazla Ankara'da görüyoruz en çÄ±kmazda olduÄŸumuz ÅŸey korunmaz olmamÄ±z.”

‘KÄ°MLÄ°ÄžÄ°MÄ°ZÄ° SAKLAMAK ZORUNDA KALIYORUZ'

ArtÄ± TV muhabiri Sibel HürtaÅŸ ise, soruÅŸturmasÄ± devam eden bir gazeteci olduÄŸunu söyleyerek, hiçbir ÅŸekilde sarÄ± basÄ±n kartÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Sokak eylemlerinde bile artÄ±k sarÄ± basÄ±n kartÄ± sorulmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren HürtaÅŸ, “Gazeteci misiniz, diye sorduklarÄ±nda artÄ±k sarÄ± basÄ±n kartÄ± istedikleri için eylemciyim diyorum. Çünkü daha rahat giriyorum. Biz artÄ±k gazeteci kimliÄŸimizi saklamak zorunda kalan bir grubuz. Bu sorunun bir ÅŸekilde aÅŸÄ±lmasÄ± gerekiyor” dedi.

Gazetecilerin aktarÄ±mlarÄ± üzerinden yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarÄ± rapor haline getirecek olan Haber-Sen, bu raporu Küresel Sendika’ya sunacak. (Ankara/MA)

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