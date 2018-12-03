TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri direniÅŸlerini Meclise taÅŸÄ±dÄ±

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileriyle birlikte Mecliste aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko, TARÄ°Åž direniÅŸinde olan iÅŸçilerle Mecliste açÄ±klama yaptÄ±.

TARÄ°Åž direniÅŸinin 27.gününde iÅŸçiler, CHP Ä°zmir Milletvekili Kani Beko ile Mecliste açÄ±klama yaptÄ±.

CHP'li Beko iÅŸçilerle birlikte kürsüde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Ne iÅŸçiler, emekçiler ne de onlarÄ±n sözcüsü olarak karÅŸÄ±nÄ±zda olan bizler haklarÄ±mÄ±zdan, taleplerimizden ve bunlarÄ± dile getirmekten vazgeçmeyeceÄŸiz. Aksini düÅŸünenler çok yanÄ±lÄ±rlar" diyerek TARÄ°Åž direniÅŸini anlattÄ±.

TARÄ°Åž’te yaÅŸananlarÄ± aktaran Beko, "DÄ°SK’te örgütlenen emekçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sendika deÄŸiÅŸtirmesi istenmiÅŸ ve DÄ°SK üyeliÄŸinden istifa etmeleri yönünde baskÄ±lar uygulanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. TARÄ°Åž yönetimi, iÅŸçilere “istifa etmezseniz tazminatsÄ±z iÅŸten atÄ±lacaksÄ±nÄ±z” açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu tehditler fiiliyata dökülmüÅŸ, komite üyesi yedi iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸten çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" diye belirterek içerde baskÄ±nÄ±n hala devam ettiÄŸini ekledi.

'ÇIKIÅž YOLU DAHA FAZLA ÖRGÜTLENME'

Anayasal hak olan sendikal hakkÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± engellemenin suç olduÄŸunu hatÄ±rlatan Beko, "SendikalaÅŸma hakkÄ±na karÅŸÄ± bu açÄ±k ihlal giriÅŸimini kabul etmiyoruz. YaÅŸanan bu baskÄ±lara karÅŸÄ± iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n yanÄ±nda olduÄŸumu ve bu sorunun derhal çözülmesi için gerekli adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± için çabaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir kez de bu kürsüden vurgulamak isterim. Ä°ÅŸçiler ve emekçiler krizin, yokluÄŸun ve yoksulluÄŸun pençesindedir. ÇÄ±kÄ±ÅŸ yolu ise daha fazla demokrasi, daha fazla örgütlenme ve daha fazla sendikadÄ±r" dedi.

ALTIOK Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° YALNIZ BIRAKMADI

Öte yandan fabrika önündeki direniÅŸlerinin 27.gününde iÅŸçileri CHP Ä°zmir eski Milletvekili Zeynep AltÄ±ok ziyarette bulundu. AltÄ±ok, "Kooperatifler çiftçinin örgütlenmesi için kurulurken, kooperatifçiler iÅŸçinin örgütlenmesine karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor. TARÄ°Åž iÅŸçisinin yanÄ±ndayÄ±z haklÄ± mücadelesinde sonuna kadar yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z" diyerek mücadele çaÄŸÄ±rÄ±sÄ± yaptÄ±. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

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