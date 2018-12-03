â€˜Ä°ÅŸÃ§iler Ã¶lmemek iÃ§in taleplerini patrona dayatmalÄ±â€™

Kayseriâ€™de Ã§eÅŸitli iÅŸ kollarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§iler iÅŸÃ§i saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi seminerinde bir araya geldi.

Ahmet AKARSU

Kayseri

Kayserili iÅŸçiler, DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Cam Keramik-Ä°ÅŸ’in düzenlediÄŸi, iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi seminerinde bir araya geldi. Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi UzmanÄ± Ayhan AydoÄŸan, Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu ve DÄ°SK/Cam Keramik-Ä°ÅŸ Kayseri Temsilcisi Yakup AslandoÄŸan’Ä±n konuÅŸmacÄ± olduÄŸu etkinlikte iÅŸçilerin iÅŸ cinayetlerinde ölmemesi için bir araya gelerek taleplerini patronlara dayatmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Kamu spotlarÄ±nda bile kiÅŸisel koruyucu önlemlerin daha önemli olduÄŸunun anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi UzmanÄ± Ayhan AydoÄŸan, “Ancak alÄ±nacak önlemler ne kadar artÄ±rÄ±lÄ±rsa, iÅŸçilerin rahat çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ne kadar uygun hale getirilirse o kadar iyi olacaktÄ±r” dedi. AydoÄŸan, “Ülkemizdeki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, patronlar iÅŸçilerin emeÄŸinden artan paya el koyduÄŸu gibi bu el koyduÄŸu deÄŸeri artÄ±rmak için de iÅŸçileri ölmeye terk etmiÅŸtir. YÄ±llarÄ± incelediÄŸimizde iÅŸçi cinayetlerinde artÄ±ÅŸ vardÄ±r, 2001, 2008 yÄ±llarÄ±nda özellikle de kriz dönemlerinde iÅŸçi cinayetlerinde fazlalaÅŸma olmuÅŸtur. Ä°ÅŸçiler cinayetlerde ölmemek için, öncesinde bir araya gelmeli, koruyucu önlemler alÄ±nmasÄ± için taleplerini patronlara dayatmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘Ä°Åž KAZALARINDA Ä°ÅžÇÄ°LER SUÇLU SAYILIYOR!’

Ä°ÅŸçi cinayetlerinde hukuki sürecin de iÅŸçilerin karÅŸÄ±sÄ±nda olduÄŸunu dile getiren Avukat Eylem SarÄ±oÄŸlu ise, “Artan iÅŸçi cinayetlerinin en büyük nedeninin patronlarÄ±n kâr hÄ±rsÄ± olduÄŸunu görüyoruz. Ä°ÅŸçiler sadece patronlarÄ±n baskÄ±sÄ±yla kalmÄ±yor, yasanÄ±n da baskÄ±sÄ±na maruz kalÄ±yor. ÖrneÄŸin, iÅŸçiler önlem alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ± halde ÅŸu iÅŸ yapÄ±lacak deniliyor, iÅŸçi mecbur o iÅŸi yapÄ±yor. Ä°ÅŸçi kaza geçirdiÄŸi durumda ise kusur oranÄ± yüzde 40 veriliyor. Neredeyse patron ile aynÄ± kusur oranÄ±” dedi.

Artan kriz dönemlerinde iÅŸçi haklarÄ±nÄ±n törpülenmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen SarÄ±oÄŸlu, “Kriz yok diyenler, iÅŸçilerin yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± görmüyor mu? PatronlarÄ±n, son zamanlarda iÅŸçilere ücretsiz izin verdiÄŸini biliyoruz. Ä°ÅŸçilerin izni olmadan gerçekleÅŸen bu tutum yasal deÄŸildir. Patronlar yazÄ±lÄ± olarak bu durumu bildirmek zorundadÄ±r. EÄŸer iÅŸçi, ücretsiz izne çÄ±kmayÄ± kabul etmiyorsa, iÅŸçinin kÄ±demini ve ihbar tazminatÄ±nÄ± ödemek zorundadÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘KRÄ°ZÄ°N YÜKÜNÜ REDDEDECEÄžÄ°Z’

DÄ°SK/Cam Keramik-Ä°ÅŸ Kayseri Temsilci Yakup AslandoÄŸan ise “Kriz dönemlerinde patronlar ve hükümetlerin çözümü, yükü iÅŸçilerin emekçilerin sÄ±rtÄ±na yüklemektir. Ä°ÅŸçilerin bu dönemde yapacaÄŸÄ± ise bellidir. Krizin yükünü reddetmektir. KÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devri tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ±n törpülenmek istenmesinden baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. Ä°ÅŸçiler, üye olduklarÄ± sendikalarÄ± harekete geçirerek, baÅŸta kendi iÅŸyerlerinde haklarÄ± temelinde mücadele etmelidir” dedi.

ASGARÄ° ÜCRET Ä°ÇÄ°N Ä°MZA KAMPANYASI

HaklarÄ±na yönelik saldÄ±rÄ±larÄ± deÄŸerlendiren iÅŸçiler, “Birlik oluÅŸuyor fakat daha büyük birlikteliklere, ülke genelinde ortak hareket etmeye ihtiyaç var” dedi. Üyesi olduklarÄ± sendikalarÄ±n mücadeleci sendikalar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen iÅŸçiler, tabandaki birliÄŸin önemine dikkat çekti. Asgari ücretin insanca yaÅŸanacak bir düzeye çekilmesi ve kÄ±dem tazminatÄ±nÄ±n fona devredilmesine karÅŸÄ± kampanya yürütülmesi de iÅŸçilerin gündemlerinden biri oldu.

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