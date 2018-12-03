Ã‡MO: Ã‡evre kirliliÄŸine karÅŸÄ± dÃ¼zenlemelerin takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z

Ã‡evre MÃ¼hendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Baran BozoÄŸlu, Ã§evre kanunu deÄŸiÅŸikliÄŸinin kamuoyunda sadece 'poÅŸet dÃ¼zenlemesi' olarak tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

TMMOB'ye baÄŸlÄ± Çevre Mühendisleri OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Baran BozoÄŸlu, çevre kanununda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±. Çevre kanunu deÄŸiÅŸikliÄŸinin kamuoyunda sadece “poÅŸet düzenlemesi” olarak tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtiren BozoÄŸlu, önemli ve olumlu düzenlemelerin takipçisi olacaklarÄ±nÄ± belirtti. BozoÄŸlu, kirliliÄŸin önlenmesine yönelik teminat alÄ±nmasÄ±nÄ±n bir ekonomik yöntem olarak yerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu teminat ile iÅŸletmelerin doÄŸrudan sorumlu tutulmasÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KAMUDA ÇEVRE MÜHENDÄ°SÄ° Ä°STÄ°HDAMI GEREKLÄ°

Hava kirliliÄŸinin azaltÄ±lmasÄ±na yönelik iki önemli düzenlemeye dikkat çeken BozoÄŸlu, “Ankara’daki hava kirliliÄŸinin yüzde 35 oranÄ±nda taÅŸÄ±tlardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± bilinmektedir. Egzoz gazÄ± emisyonuna dair cezalar çeÅŸitlendirilmiÅŸtir. AracÄ±nda partikül filtresi olmayanlara ve ölçümlerde hile yapanlar veya yetkisiz ölçüm yapanlara da ceza getirilmiÅŸtir” dedi. BozoÄŸlu, sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸÄ± uygulayan belediyelerin teÅŸvik edileceÄŸini belirterek, “Belediyeler atÄ±klarÄ±n ayrÄ± toplanmasÄ± ve bertarafÄ± konusunda baÅŸarÄ±sÄ±z olmuÅŸlardÄ±r. Bu baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n giderilmesi için depozito uygulamasÄ± ve teÅŸvik yaklaÅŸÄ±mÄ± verimli uygulanmasÄ± halinde baÅŸarÄ±lÄ± olabilecektir” dedi. BozoÄŸlu, Ä°l Çevre ve Åžehircilik Müdürlüklerinde yeterli sayÄ±da çevre mühendisi bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, gerek egzoz emisyon denetimi, gerekse katÄ± yakÄ±tlarÄ±n denetimi için daha fazla personele ihtiyaç olduÄŸu ve BakanlÄ±ÄŸÄ±n çevre mühendisleri ile güçlendirilmesi gerektiÄŸi ifade edildi.

BAKANLIK KESÄ°LEN CEZALARI PAYLAÅžMAK YERÄ°NE ÇÖZÜM ÜRETMELÄ°

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan toplumun beklentisinin kesilen ceza miktarlarÄ±nÄ±n paylaÅŸÄ±lmasÄ± deÄŸil, sorunlara çözüm üretilmesi olduÄŸunu kaydeden BozoÄŸlu, “BakanlÄ±k, yüzde 79’u kirlenmiÅŸ olan yüzey sularÄ±mÄ±zÄ±n temizlenmesini, tehlikeli atÄ±klarÄ±n topraklarÄ±mÄ±za gömülmesini engellemeyi, Sakarya, Gediz, Menderes, Ergene gibi havzalarda temiz suyun aktÄ±ÄŸÄ± saÄŸlamayÄ± hedeflemeli, bu konuda yapacaÄŸÄ± çözümleri paylaÅŸmalÄ±dÄ±r” dedi. Türkiye’deki atÄ±ksu arÄ±tma tesisilerinin yüzde 50’den fazlasÄ±nÄ±n doÄŸru iÅŸletilmediÄŸini, atÄ±ksularÄ±n arÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten BozoÄŸlu, arÄ±tÄ±lan atÄ±ksularÄ±n sadece yüzde 1’inin yeniden kullanÄ±labildiÄŸini söyledi.

ENERJÄ° ARZI KARBONSIZLAÅžTIRILMALI

Polonya’da baÅŸlayan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi zirvesine de deÄŸinen BozoÄŸlu, ülkelerin bugüne kadarki sera gazÄ± emisyonlarÄ±nÄ± azaltma çabalarÄ± iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin etkilerinin önlenmesinde yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. BozoÄŸlu, ülkelerin 2020 iklim hedeflerini yukarÄ± taÅŸÄ±malarÄ± gerektiÄŸini söyledi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler raporuna göre, dünya sera gazÄ± emisyonlarÄ±nÄ±n yüzde 1.2’sini Türkiye’nin oluÅŸturduÄŸunu ve dünya sera gazÄ± emisyon sÄ±ralamasÄ±nda 15. sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BozoÄŸlu, “Ülkemizin sera gazÄ± kaynaÄŸÄ±nÄ±n yüzde 70’den fazlasÄ± enerji üretimine dayanmaktadÄ±r. Bu enerji arzÄ±nÄ±n yüzde 85.5’ini fosil yakÄ±tlar oluÅŸturmaktadÄ±r. Elektrik enerjisi arzÄ±nÄ±n ise yüzde 50’ye yakÄ±nÄ± yine iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin gerekçesi olan fosil yakÄ±tlardan oluÅŸmaktadÄ±r. Bu nedenle, enerji arzÄ±nÄ±n karbonsuzlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± önceliÄŸimiz olmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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