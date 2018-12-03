SavcÄ±lÄ±k 3 termik santrale lisans iptali yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti

DanÄ±ÅŸtay SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, DoÄŸu Akdeniz bÃ¶lgesinde lisans almÄ±ÅŸ 3 termik santralin lisanslarÄ±nÄ±n iptal edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

Volkan PEKAL

Adana

DoÄŸu Akdeniz Bölgesinde lisans almÄ±ÅŸ 8 termik santralin çevreye ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kümülatif (toplam) etkisinin belirlenmesi gerektiÄŸi için 2011 yÄ±lÄ±nda DoÄŸu Akdeniz Çevre Dernekleri, Adana Barosu ile çeÅŸitli dermek ve meslek örgütlerinin EPDK aleyhine açÄ±lan lisans iptal davalarÄ±nda DanÄ±ÅŸtay SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdiÄŸi mütalaada 3 termik santralin lisanslarÄ±nÄ±n iptal edilmesi gerektiÄŸini belirtti.

MAHKEME Ä°PTALE Ä°LÅžKÄ°N KARARINI 25 ARALIK’TA VERECEK

DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kurulu 29 Mart 2018 tarihinde YumurtalÄ±k Ayas kömürlü termik, Ä°skenderun Atlas Enerji kömürlü termik ve Erzin Egemer doÄŸalgazlÄ± termik santrallerin “kümülatif etki nedeniyle“ yürütmenin durdurulmasÄ± gerektiÄŸi yönünde karar vermiÅŸti. 3 davanÄ±n DanÄ±ÅŸtay 13’üncü Dairesinde 25 AralÄ±k’ta görülecek duruÅŸmasÄ±nda mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Termik santral projelerine lisans verilirken santrallerin vereceÄŸi zarar tek tek düÅŸünülüyor ve bölgede kurulan ve kurulacak santrallerin birbirinin etkisini arttÄ±rarak yaratacaÄŸÄ± toplam etkinin dikkate alÄ±nmasÄ± açÄ±sÄ±ndan mahkemenin vereceÄŸi karar önemli bir noktada duruyor.

'HALK SAÄžLIÄžINA ETKÄ°SÄ° BELÄ°RLENMEDEN LÄ°SANS VERÄ°LMEMELÄ°'

Dava sürecinde verilen kararlar ve mütalaanÄ±n, EMBA termik santral davasÄ±nda tespit edilen Sugözü termik santrali nedeniyle bölgedeki kanser artÄ±ÅŸÄ±, elektrik enerjisinde arz fazlasÄ± oluÅŸmasÄ± ve diÄŸer geliÅŸmelerin itirazlarÄ±nÄ± haklÄ± çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Adana Barosu Çevre ve KentleÅŸme Komisyonu Üyesi Ä°smail HakkÄ± Atal, "SaÄŸlÄ±k Etki DeÄŸerlendirme YönetmeliÄŸi çÄ±karÄ±larak termik santrallerin halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na olan etkisi belirlenmeden lisans verilmemelidir" dedi.

'EPDK TEK KARAR MERCÄ°Ä° OLAMAZ'

Av. Ä°smail HakkÄ± Atal (FotoÄŸraf: Evrensel)

EPDK'nin kömürlü ve doÄŸalgazlÄ± termik santrallere lisans verirken hiçbir bütüncül deÄŸerlendirme, kümülatif etki çalÄ±ÅŸmasÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Atal, içinde Çukurova’nÄ±n da bulunduÄŸu 141 ovayÄ± koruma altÄ±na alan 12.12.2016 tarih ve 2016/9620 sayÄ±lÄ± Bakanlar Kurulu kararnamesi doÄŸrultusunda termik santraller baÅŸta olmak üzere kirletici tesislere lisans verilirken EPDK tek karar mercii olmaktan çÄ±karÄ±lmalÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan oluÅŸan bir konsorsiyum tarafÄ±ndan lisans baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirilmelidir" dedi. Stratejik ÇED YönetmeliÄŸinde enerji sektörüne 2023’e kadar tanÄ±nan muafiyet kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine de dikkat çeken Atal, "21. yüzyÄ±lda çevre hakkÄ±nÄ±n ihlali yaÅŸama hakkÄ±nÄ±n ihlali boyutuna taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

5 YILDA KANSER VAKALARININ 12 KAT ARTTIÄžI TESPÄ°T EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

2016 yÄ±lÄ±nda açÄ±lan ve ÅŸu anda Ankara 7’inci Ä°dare Mahkemesinde görülen EMBA termik santrali lisans iptal davasÄ±nda yapÄ±lan keÅŸif ve bilirkiÅŸi incelemesi sonucunda kanser vakalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n gözler önüne serildiÄŸini söyleyen Atal, "EMBA proje alanÄ±nÄ±n 1800 metre kuzey doÄŸusunda 2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana çalÄ±ÅŸan Sugözü Termik Santrali nedeniyle YumurtalÄ±k ilçesinde kanser vakalarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ bilirkiÅŸi raporuyla tespit edilmiÅŸtir. BilirkiÅŸi raporunda 2009 yÄ±lÄ±nda 18 bin nüfuslu YumurtalÄ±k'ta 1 yÄ±lda 5 kanser teÅŸhisi konulmuÅŸken , 2014 yÄ±lÄ±nda 17 bin nüfuslu YumurtalÄ±k'ta 1 yÄ±lda 60 kanser teÅŸhisi konulduÄŸu ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

KUTU: YARGI SÜRECÄ° UZATILIRKEN SANTRALLER Ä°NÅžAA EDÄ°LDÄ°

DanÄ±ÅŸtay 13'üncü Dairesi'nin 2012 yÄ±lÄ±nda yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine , DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Dava Daireleri Kuruluna ( DÄ°Ä°K ) itiraz edildi ve DÄ°Ä°K 2013 yÄ±lÄ±nda bu dosyalarda 7’ye karÅŸÄ± 8 oyla kümülatif etki itirazÄ±nÄ± haklÄ± bulup 13’üncü Dairenin “Yürütmenin durdurulmasÄ±nÄ±n reddine dair kararlarÄ± kaldÄ±rarak içtihat niteliÄŸinde kararlar vermiÅŸti. Devam eden süreçte EPDK , DÄ°Ä°K kararlarÄ± nedeniyle bölgede 17 termik santral lisans baÅŸvurusunu reddetmiÅŸ, 29 Mart'ta 13'üncü Daire'nin kararÄ±nÄ± yeniden kaldÄ±rarak geri dönülmez sonuçlar doÄŸurabileceÄŸi için yürütmeyi durdurma kararÄ± vermiÅŸti. DavalarÄ±n konusu santrallerden Ä°skenderun Diler kömürlü termik santrali ve Erzin Egemer doÄŸalgazlÄ± termik santrali inÅŸaatÄ± bitmiÅŸ ve çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. YumurtalÄ±k Ayas termik santrali yargÄ± sürecinin sonucunu beklemektedir. Fakat çalÄ±ÅŸan Ä°skenderun Atlas Enerji ve Erzin Egemer termik santrallerinin üretim lisanslarÄ± iptal edilecek olduÄŸu takdirde bu termik santraller tamamen hukuksuz ve kanunsuz bir duruma düÅŸeceklerdir.

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