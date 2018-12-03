Fransaâ€™da â€˜sarÄ± yeleklilerâ€™den sonra ambulansÃ§Ä±lar da sokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±

Fransa'da ambulans Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± sokaÄŸa dÃ¶kÃ¼ldÃ¼, Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesini istedi.Â

Fransa'da "sarÄ± yelekliler"den sonra ambulans çalÄ±ÅŸanlarÄ± da sokaÄŸa döküldü. Fransa Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dün ülke genelinde düzenlenen akaryakÄ±t zammÄ± protestolarÄ±na 136 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, polisin saldÄ±rÄ±sÄ±yla çÄ±kan olaylarda 263 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 630 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Fransa’da hükümetin akaryakÄ±ta ek vergi koymasÄ±nÄ± protesto eden “SarÄ± Yelekliler”in ardÄ±ndan ambulans çalÄ±ÅŸanlarÄ± da sokaÄŸa döküldü. BaÅŸkent Paris'teki Ulusal Meclis yakÄ±nÄ±nda toplanan ambulans çalÄ±ÅŸanlarÄ± "çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi" talebinde bulundu. Gösterilerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bölgede trafik durdu. "Devlet beni öldürdü" yazÄ±lÄ± bir pankartÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gösteride, "Macron istifa" sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

16 BÄ°N ‘SARI YELEKLÄ°’ EYLEM YAPTI

Fransa Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, dün ülke genelinde düzenlenen akaryakÄ±t zammÄ± protestolarÄ±na baÅŸkent Paris’te 10 bin olmak üzere ülke genelinde 136 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

GÖZALTINDAKÄ°LER YARGILANACAK

AA’nÄ±n haberine göre, açÄ±klamada 81’i polis 263 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen açÄ±klamada, 378’i Paris’te olmak üzere ülkede toplamda 630 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Bu arada, Adalet BakanÄ± Nicole Belloubet, düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, gözaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3’te 2’sinin yargÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Dünkü gösterilerle beraber 17 KasÄ±m’dan bu yana çÄ±kan olaylarda 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 222’si güvenlik görevlisi bin 43 kiÅŸi yaralandÄ±, bin 424 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Ülke genelinde “SarÄ± Yelekliler” adÄ± altÄ±nda örgütlenen kesimler, 17 KasÄ±m’dan bu yana hükümetin akaryakÄ±ta ek vergi koymasÄ±nÄ± protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karÅŸÄ± daha geniÅŸ çaplÄ± taleplerle isyana dönüÅŸtü.

SarÄ± Yelekliler, dün sabahÄ±n erken saatlerinde yoÄŸun güvenlik önlemlerinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanmÄ±ÅŸtÄ±. Polis, caddeye girmelerine izin vermediÄŸi eylemcilere göz yaÅŸartÄ±cÄ± gaz ve tazyikli suyla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun üzerine Champs-Elysees Caddesi’nin çevresinde zaman zaman polisle çatÄ±ÅŸma çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. SarÄ± Yelekliler, gösteride “Macron istifa” sloganlarÄ± atmÄ±ÅŸ ve birçok binanÄ±n üzerinde Macron karÅŸÄ±tÄ± yazÄ±lar yazmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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