Adana'da Dilan SarÄ±kaya anÄ±sÄ±na arkeoloji gÃ¼nleri dÃ¼zenlendi

10 Ekim Ankara KatliamÄ±â€™nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ã‡ukurova Ãœniversitesi Arkeoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencisi Dilan SarÄ±kaya anÄ±sÄ±na arkeoloji gÃ¼nleri dÃ¼zenledi.

Pir Sultan Abdal Kültür DerneÄŸi (PSAKD) Adana Åžubesi, 10 Ekim Ankara KatliamÄ±’nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öÄŸrencisi, Emek Partisi üyesi Dilan SarÄ±kaya anÄ±sÄ±na arkeoloji günleri düzenledi.

Önceki gün dernek ÅŸubesinde yapÄ±lan açÄ±lÄ±ÅŸta konuÅŸan Dilan SarÄ±kaya’nÄ±n annesi Nesligül SarÄ±kaya, Dilan’Ä±n ismini böyle etkinliklerle yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek “KÄ±zÄ±m ilk 4 tercihine de arkeoloji bölümünü yazmÄ±ÅŸtÄ±. Severek isteyerek yapacaktÄ±. Diploma almamÄ±ÅŸ olabilir ama kÄ±zÄ±m benim gözümde arkeolog” dedi.

Emek Partisi üye ve yöneticierinin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± etkinlikte konuÅŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Åžükrü Åžahin ise PSAKD olarak kültürel etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

Dilan SarÄ±kaya Arkeoloji Günleri'nin ilk gününde Uzman Arkeolog Erhan Bingöl'ün sunumu ile “UygarlÄ±ÄŸÄ±n ÅžafaÄŸÄ±nda Neopolitik Devrim" ve arkeoloji öÄŸrencisi Elif Kesen'in sunumu ile “Neolitik Dönem GüneydoÄŸu Anadolu’da AnÄ±tsal Kült YapÄ±lar, Din ve Simgecilik” konularÄ± konuÅŸuldu.

16 AralÄ±kta yapÄ±lacak oturumlarda “Ölümün Tarihöncesi ve Anadolu’da Neolitik Dönem Gömütleri” ve "Tarih Öncesi Åžiddet ve Uygar Dünyada Åžiddetin Nesnesi KadÄ±n” konularÄ± konuÅŸulacak. (Adana/EVRENSEL)

10 Ekim'de hayatÄ±nÄ± kaybeden Dilan SarÄ±kayaâ€™ya, annesinden mektup

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 AralÄ±k 2018 15:01

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