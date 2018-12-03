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Ä°srail 2018â€™de gazetecilere yÃ¶nelik 811 ihlalde bulundu
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°srailâ€™in 2018 yÄ±lÄ±nda Filistin sahasÄ±nda gÃ¶rev alan gazetecilere yÃ¶nelik 811 ihlalde bulunduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Filistin Enformasyon BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ‘Ä°ÅŸgal devleti Ä°srail’in 2018 yÄ±lÄ±nda BasÄ±n ÖzgürlüÄŸüne yönelik ihlalleri’ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan raporda, Ä°srail güçlerinin gazetecilere abluka altÄ±ndaki Gazze’de 282, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve DoÄŸu Kudüs’te ise 529 ihlalde bulunduÄŸu belirtildi.
Raporda, Gazze Åžeridi’nde mesleklerini icra ettikleri sÄ±rada iki gazetecinin Ä°srail askerlerinin kurÅŸunlarÄ±na hedef olarak hayatlarÄ±nÄ± kaybettikleri kaydedildi.
Ä°srail askerlerinin 345 gazeteciye fiziksel saldÄ±rÄ±da bulunarak darbettiÄŸi ifade edilen raporda, 162 gazeteci hakkÄ±nda çeÅŸitli ihlallerde bulunulduÄŸu ve mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Raporda, Gazze Åžeridi’nde Büyük DönüÅŸ YürüyüÅŸü gösterilerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 30 Mart 2018’den bu yana 80 gazetecinin olaylarÄ± takip ettikleri sÄ±rada Ä°srail askerlerinin kurÅŸunlarÄ±na maruz kalarak yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°srail’in 54 basÄ±n kuruluÅŸunu kapattÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan raporda, 100 gazetecinin de mesleklerini icra etmekten Ä°srail güçlerince alÄ±konulduÄŸu bildirildi.
Raporda, bakanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± heyetlerin Ä°srail güçlerinin basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±na baskÄ±n düzenlediÄŸi sÄ±rada 58 ayrÄ± ihlalde bulunduÄŸunu gözlemlediÄŸi belirtilerek, 48 gazetecinin Ä°srail hapishanelerinde iÅŸkenceye maruz kaldÄ±ÄŸÄ±, 42 gazetecinin de kimliklerine el konulduÄŸu ve seyahat özgürlüÄŸünden men edildiÄŸi ifade edildi.
Ä°srail askerlerinin 12 KasÄ±m’da Hamas hareketine baÄŸlÄ± El-Aksa televizyonunu da yerle bir ettiÄŸine dikkat çekilen raporda, 2018 mayÄ±s ayÄ±nÄ±n Ä°srail’in gazetecilere yönelik ihlallerinin tavan yaptÄ±ÄŸÄ± ay olarak kayÄ±tlara geçtiÄŸine vurgu yapÄ±ldÄ±. (Kudüs/AA)